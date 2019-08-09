DHA YURT BÜLTENİ-15

09.08.2019 21:08

Madeni yağ deposunda yangın

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sanayi bölgesindeki madeni yağ deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören sanayideki vatandaşlar, durumu itafeiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin madeni yağ deposunda soğutma çalışmaları devam ederken, maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı. D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı. Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-Araç yoğunluğu

-Araç kuyruğu

-Trafik ekipleri

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Yemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildi



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, servis alanı girişinde bariyerlere çarpan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Necmettin Karacan, eşi Behiye Alakaş Karacan (40) ve kayınpederi Recep Alakaş (65) memleketleri Muğla'nın Milas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

İzmir- İstanbul yolunun Kemalpaşa ilçesi İğdecikaltı mevkisinde, dün saat 22.30 sıralarında, yol kenarındaki servis alana girmeye çalışan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Necmettin Karacan, yanındaki eşi Behiye Alakaş Karacan, kayınpederi Recep Alakaş yaşamını yitirirken üvey oğlu Emir Can Olpak (19) ve onun kuzeni kuzeni Melik Küçük (22) yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın, Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Necmettin Karacan, eşi Behiye Alakaş Karacan ve kayınpederi Recep Alakaş'ın Manisa Devlet Hastanesi Morgu'ndan bugün öğlen alınan cenazeleri memleketleri Muğla'nın Milas ilçesine getirildi. Yaşamını yitiren 3 kişi için ikindide Milas Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, kazada yaralı kurtulan Emir Can Olpak, Karacan ve Alakaş ailesinin yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anne, dede ve üvey babasını kaybeden Fatih Olpak ise vatani görevini yaptığı Bursa'daki birliğinden izin almasına rağmen cenazeye yetişemediği öğrenildi. Ayrı ayrı kılınan namazın ardından 3 kişinin Aslanyaka Mahalle Mezarlığı'na götürülen cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazelerin taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANTALYA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen Ö.Ö. ve S.Ç. ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu Atilla M. sağ kolundan yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ö.Ö. ve S.Ç. plakasız motosikletle 1047. Sokak üzerindeki pazar alanına geldi. Bölge sakinleri Ö.Ö. ve S.Ç'nin uyuşturucu satışı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Ö.Ö ve S.Ç. ile bölge sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. yanında bulunan tabanca ile çevreye ateş etmeye başladı. Ardından tabancayı alan S.Ç. de ateş etti. Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri bölge sakinlerinden Atilla M.'nin sağ koluna isabet etti. Atilla M. kan içerisinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri ara sokaklarda yakalarken, Atilla M. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya başka bir sokakta bulunurken, olay yerinde ise 7 adet boş kovan bulundu.

Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışmalarından görüntüler

-Çevreden detaylar

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Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Kaynak: DHA