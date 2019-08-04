DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem



İZMİR'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.46'da İzmir'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bayraklı ilçesi olarak açıklandı. Yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İZMİR, -

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Tankere çarpıp otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde önündeki traktörü sollarken aynı yönde giden tankere çarpan otomobil, araç park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi girişinde meydana geldi. Hayrabolu istikametine giden Ahmet Çetin(34), yönetimindeki 59 EH 964 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sola dönüş yaptığı sırada aynı istikamete giden Ethem Demir (53), yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil sürücüsü de önünde seyreden traktörü sollayıp tankere çarptı.Şiddetli çarpışmada savrulan araç, yol kenarında park halinde duran Dilek Aydoğan'a ait 34 SY 8776 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Ahmet Çetin ile park halindeki otomobilde bulunan Bekir Çıkrıkçı (62) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza anı ise çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki otomobilde bulunan Fatih Aydoğan, Lüleburgaz'dan Manisa'ya gittiklerini ve yol kıyısında kısa bir mola verdiklerini belirterek, "Akaryakıt tankeri sinyal vererek döndüğü sırada ticari araçta sanırım hatalı sollama yaptı ve tankere vurdu ardından bizim otomobilin üzerine devrildi" dedi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ethem Demir, "Hayrabolu istikametine gidiyordum. Önümde seyir halinde bir traktör vardı. Traktörün önünde de küçük bir tanker vardı ama tanker traktörden görünmüyordu. Tanker birden dönünce kaza meydana geldi, çarpıştık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de anayola çıkan kavşakta zaman zaman kazaların meydana geldiğini belirterek, cep yapılarak önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazanın oluş şekli (güvenlik kamerası)

-Sağlık, jandarma ekiplerinin gelişi

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Kazaya karışan araçlardan detay

-Sürücülerin kazayı anlatması

-Kaza yapan araçlardan detay

-Mahalle sakinlerinin önlem alınmasını istemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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Özhaseki: Ekmeğinin peşinde olan, işten çıkarılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "21 yıl belediye başkanlığı yaptım, tek kişiyi partisinden dolayı işten çıkarmadım. Tek kelimeyle vicdansızlık; ekmeğinin peşinde olan, işten çıkarılmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Özhaseki, "Şanlıurfa'nın geleneksel olan kadim sevgisini ve ev sahipliğini burada gösterdiler. Bu toplanmadaki amacımız, bölgedeki belediye başkanlarımız ile birtakım sorunları konuşmak ve onlara çözüm yolu aramak şeklinde geçti; ancak haliyle seçtiğimiz bölge ve yer önemli seçtiğimiz yer Şanlıurfa. İlk geldiğimiz gün Zeynel başkanımız ile birlikte Şanlıurfa'da yapılacak projeleri masaya yatırdık ve Şanlıurfa için hayati öneme sahip projeleri görüşerek neler yapılabilir, oturup, istişare ettik. İlgili bakanlarımızı birlikte arayarak projeler noktasında talimat vermeleri noktasında ricalarda bulunduk. Büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız ve milletvekillerimiz ile tek yürek halinde Ankara'da projeleri takip ediyorlar" diye konuştu.

'TEK KELİMEYLE VİCDANSIZLIK'

Son dönemde bazı belediyelerde işten çıkarmalar olduğuna değinen Özhaseki, şunları söyledi:

"21 yıl belediye başkanlığı yaptım, tek kişiyi bile partisinden dolayı işten çıkarmadım ve bununla da iftihar ediyorum. Ne yazık ki Şanlıurfa'da da bir belediyede 19 işçinin işine son verilmiş. Gerek Kılıçdaroğlu'nun gerekse de belediye başkan adaylarının 'Siyasi görüşünden dolayı kimse dışlanmayacak, işten atılmayacak, ayrımcılık bizde yok' diye hala dünkü ifadelerinde varken, aldığımız dünkü sonuçları söylüyorum. HAK-İŞ Federasyonu'ndan ve MHP'li arkadaşlarımızdan aldığım netice şu; büyük çoğunluğu CHP'den olmak üzere HDP'li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş. Önce geldiklerinde, insanları alıp, biraz daha zor işe gönderiyorlar yani çöpe gitmek zor gelebilir; ama gönderiyorlar. Arkadaşlarımız gidip çalışmışlar. Biraz daha zor iş olsun, diye belki de kanal hizmetlerine veriyorlar. Arkadaşlar gidip orada da çalışıyorlar, hiç kimse de çalışmamazlık yapmıyor; ama bakıyorlar ki insanlar ekmeğinin peşinde; çalıştıkları halde işine pat diye son veriyorlar. Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz. Görülen lüzum üzerine, el insaf arkadaşlar, günahtır. Hem çıkıp söz veriyorsunuz hem genel başkanınız 'Ayrımcılık olmayacak' diye bağırıyor dünkü ifadesinde bile; ama yüzlerce insan işinden atılıyor, işinden oluyor. 20 binden fazla işçi sendikasından istifa ettirildi. Bu tutum doğru değil. Eğer bizim belediyelerimiz içinde de bu tür davranışlarda olanlar varsa bana ulaştıklarında direkt arıyorum, mani olmaya çalışıyorum. Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılan Belediye Başkanları

Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 397 MB

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Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldı



KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası'nda 'Erciyes Türk Kurultayı' yapıldı. Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu yapılanma Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır. İnşallah demir dağları eritip çıkacağız" dedi.

Erciyes Tekir Yaylası'nda düzenlenen Erciyes Türk Kurultayı'na, Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Eski Genel Başkanı Mehmet Erdoğan ve yaklaşık 100 kişi katıldı. Kurultayda kurulan bir çadıra, 'Biz ülkü adlı bir nazlı geline sevdalıyız. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin' yazısı asıldı.

Düzenlenen kurultay ilgili konuşan Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Yine bir ağustos ayında Erciyes Türk Kurultayı'ndayız. Ozan Arif ve Alparslan Türkeş'siz bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultay için gönül seferberliğine uymuş ve Türk milliyetçiliği çizgisinden kopmamış insanların inatla bu işi yaşatmak için mücadelesi sürüyor. Bu işin biteceğini zannedenler bunun yeniden Ergenekon'dan çıkış olacağını bilsinler. Biz yeniden teşkilatlanacağız. Önümüze yine demir dağları koysalar da yeniden Ergenekon'dan çıkacağız. Burada bugün sayımız çok az olabilir ama bu mayayı Türkiye ve dünya geneline yaymaya çalışacağız. Tekir Yaylasının maksadı da budur" dedi.

'AMACIMIZ, TÜRK MİLLETİNİN YÜKSELMESİ'

Kurultayda bulunanların Türk milliyetçisi olduğunu belirten Dinçer, "Bizim amacımız Türk milletinin yükselmesidir. Yeniden bir teşkilat yapılanmasına bürüneceğiz. Kendisini Türk milliyetçisi olarak isimlendirenler içi boş olan o kurum ve kuruluşlar endişe duymasınlar. Onlar bize bütün partiler kadar mesafededirler. Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu yapılanma Türklerin Ergenekon'dan çıkışıdır. İnşallah demir dağları eritip çıkacağız. Bizim onların partisiyle ya da kurum ve kuruluşlar ile alakamız yoktur. Yıllardır Alparslan Türkeş'in kurduğu kuruluşlara bizleri sokmayarak zulüm ettiler. Biz yeniden yapılanmak için gayret içerisindeyiz. Gelecek yıl buralar inşallah insan seli ile dolacak. Ozan Arif'in ve Alparslan Türkeş'in ruhu burada şad olacak" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Kurultay çadırından görüntü

-Necip Dinçeri'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

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Denizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi



DENİZLİ'deki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, çadırlardaki kurbanlıkların satışı gerçekleştirildi.

Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Denizli'ye gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterileri bekledi. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde satılıyor. Buldan ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen Osman Ersoy, "20 hayvandan 7'sini satabildim. 735 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvanımı 14 bin liraya sattım. Müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar geçen yılın aynı seviyesinde. Vatandaşların son günü beklediğini düşünüyorum" dedi.

900 KİLOLUK 'ŞAMPİYON' ALICI BEKLİYOR

Güney ilçesinden gelen büyükbaş üreticisi Ferhat Uyanık'a ait, 900 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon' isimli dana ise pazarda ilgi odağı oldu. Uyanık, 'Şampiyon'un, pazarın en büyük danalarından olduğunu dile getirerek, "Satılmayı bekleyen 30 büyükbaş hayvanımız var. Aralarında en büyük olanı 'Şampiyon'. 900 kilogram ağırlığı var. Kendisine 20 bin lira fiyat biçtik. O, bizim gönlümüzün şampiyonu" diye konuştu.

Pazardan kurbanlık koç alan Ümit Danacı ise "Pazarda küçükbaş kurbanlık fiyatları oldukça uygun. 1400 liraya bir kurbanlık koç aldım. Bayrama kadar kayınpederimin evinde besleyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvan pazarından görüntü

-Büyükbaş hayvanlardan görüntü

-Küçükbaş hayvanlardan görüntü

-Satıcı ve alıcı arasında yaşanan pazarlıktan görüntü

-Satıcı Osman Ersoy ile röp.

-Satıcı Ferhat Uyanık ile röp.

-Pazardan koyun alan Ümit Danacı ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar

VAN Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen, 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliğinde bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte kentteki park ve bahçelere sokak köpekleri için mama ve su bıraktı. Hayvanseverler, gördükleri sokak hayvanlarına elleriyle su içirip, mama verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi tarafından sıcak havalarda yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları için 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliği düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte aç kalan sokak hayvanları için park ve bahçelere yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, Yaşar Kemal Parkı ile Atatürk Kültür Parkı'nda gördükleri kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Hayvanseverler, elleriyle beslediği kedi ve köpeklere avuçlarından su içirip, mama yedirdi. Parklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerlerce tedavi edilip, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Mahmut Erçili, hayvanlara karşı duyarlı olunması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Burada bu etkinliği yapmamızın nedeni bir farkındalık oluşturmak. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda ne kadar bilinçli olursa biz de bu konunun üstesinden o kadar çabuk geliriz. Belediyelerin bu konuda yapmış olduğu tüm çalışmalara rağmen ne yazık ki kedi ve köpekler aşırı sıcak açlık ve susuzluktan dolayı ölebiliyor. Bunun önüne geçmek, bir farkındalık oluşturmak adına bugün halkımızla park ve bahçelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir. Ben yoğun katılımlarından dolayı hayvan severlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanseverler ise Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin düzenlediği etkinliğin çok anlamlı olduğunu, bu çalışmayı yürüten belediye yetkililerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parklardaki sokak hayvaları için parklara mama bırakan hayvansever ve belediye çalışanları

-Parklara mama bırakılması

-Mama yiyen köpekler

-Köpeklere kendi elleriyle mama yedirip su içiren hayvanseverler

-Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Mahmut Erçili ile röportaj

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, -



Kaynak: DHA