DHA YURT BÜLTENİ-15

1)MUŞ'TA SERİNLEMEK İÇİN MURAT NEHRİNE GİREN 4 ÇOCUK BOĞULDU

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, imam tarafından pikniğe götürülen Kuran kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için köylüler seferber oldu. Olay, bugün Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde meydana geldi. Köy imamı tarafından Kuran kursuna giden 40 öğrenci piknik için Murat Nehri kenarına götürüldü. Serinlemek için nehre giren çocuklardan bazıları akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan arkadaşlarını gören çocuklar yardım istedi. Bunu duyan köylüler hemen nehir kenarına koştu. Suya gire köylüler çocukları aramaya başladı. 4 çocuğun sudan cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Çocukların cansız bedenleri Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİİYOR

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, -

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Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi

2)CİNAYET ZANLISININ İŞ YERİNİ TAŞLADILAR

Adıyaman'da, kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat Ç.'nin Sanayi Mahallesi'ndeki marketi, olayın duyulmasının ardından bir grup tarafından taşlandı. Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden M.Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Kalabalık, olaya tepki göstererek Murat Ç.'nin ailesini mahallede görmek istemediklerini söyledi. Polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Vatandaşlardan görüntü

Polis ekipleri

Yola atılan malzemeler

Çevik kuvvet ekipleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB

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3)KUŞADASI'NDA DENİZDE 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, bugün saat 05.46'da, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Lastik bot durduruldu. Bottaki 41'i Afganistan ve biri İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 8 kadın ve 25 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçaklar, karaya getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil Güvenlik ekibinin kaçak göçmenleri karaya getirmesinden görüntü

Haber: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),

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4)BAKAN KURUM'DAN MURAT DAĞI AÇIKLAMASI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda altın ve gümüş araması yapan şirketin kapasite arttırımı talebine ilişkin, "Biz bu kadar projeyi yaparken çevre ve doğal kaynakların korunmasından bahsediyoruz. Eğer söz konusu işletme Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek bir pozisyondaysa biz herkesten önce bu projenin karşısında dururuz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve toplantı için Uşak'a geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Funda Kocabıyık ve yardımcıları ile Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın tarafından karşılanan Bakan Kurum, şeref defterini imzaladı. Vali Kocabıyık ile makamında görüşen ve bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Uşak İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantıda kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.

'ÖNCELİĞİMİZ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KORUMAK'

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Uşak'ın tarihi anlamda oldukça zengin bir geçmişe sahip bir kent olduğunu, Uşak'ta yaşayan vatandaşların geleceğine ilişkin görüşmeler yapmak ve ihtiyaçları yerinde görmek için ziyaretlerde bulunacağını belirterek, "Yapılması gereken projelerimizi istişare ettik. 2023'ün Uşak'ı için belirli kararlar aldık. Bu kararları alırken, yapacağımız her projemizde çevremizi ve doğamızı koruyarak hareket edeceğiz. Bu çerçevenin dışına çıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Önceliğimiz, tarihi ve doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak olacaktır" dedi.

50 MİLYON LİRALIK ATIK SU TESİSİ MÜJDESİ

Kentsel dönüşümden millet bahçelerine birçok proje hakkında görüşme yaptıklarını ve kararlar aldıklarını kaydeden Bakanı Kurum, şöyle dedi:

"Şehrimizin önemli değerlerinden olan ve koruma altına aldığımız Ulubey Kanyonu var. Bu kanyonun bulunduğu alan da Gediz havzası da maalesef şehrimizdeki atık su arıtma tesisi nedeniyle kirlenmekte. Bu kirliliğe 'dur' demek amacıyla 200 bin ilave nüfusa hizmet verecek bir atık su tesisi yapımına, çok uygun kredi şartlarında İller Bankası Genel Müdürlüğü desteğiyle başlayacağız. 50 milyon lira yatırım bedelli projemizin önümüzdeki yıl şapımına başlayıp kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bu sayede hem Uşak'ın merkezinin hem de kırsalının atık su arıtma anlamında hiçbir problemi kalmamış olacak. Uşak merkezi ve yeni bağlanan mahallelerdeki atık su kanalizasyon ve içme suyu hatlarına ilişkin yenilenme için 35 milyon lira maliyetle çalışma başlatacağız."

'MİLLET BAHÇESİNDE 3 BİN KİŞİLİK CAMİ YAPILACAK'

Uşak'ta yapımı planlanan millet bahçesine ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak şehir merkezinde 110 bin metrekare alanda millet bahçesi yapma projemiz vardı. Bunun 40 bin metrekaresi, belediyemiz eliyle tamamlandı. Geri kalan 70 bin metrekarelik alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda belediyemiz bir cami inşaatının çalışmalarını, kuracağı vakıf ve dernekle yürütecek. Hayırseverlerimizin de desteğiyle alanda 3 bin kişilik bir camiyi hizmete kazandıracağız. Kalan kısımda da millet bahçesinin yapımına etap etap devam edeceğiz. İçinde millet kıraathanesi olacak. Kütüphanede öğrencilerimiz ders çalışacak. El sanatları kursları verilecek. Bu önemli projeyi de tamamlayıp, kentimizin hizmetine sokmak istiyoruz."

'OTOGAR VE SANAYİ SİTESİ İÇİN PROJE BAŞLAYACAK'

Şehir merkezinde kalan otogar ve sanayi sitesinin vatandaşlar için rahatsızlık verdiğini kaydeden Bakan Kurum, "Belediyemiz esnaf ve mülk sahipleriyle görüşerek, onlarla birlikte omuz omuza bir kentsel dönüm çalışmasını başlatmak istiyoruz. Hiç kimsenin mağduriyet yaşamadığı, şehrin ve esnafın kazandığı bu projeye destek vereceğiz. Belirlenecek rezerv alanda, sanayi sitesi ve esnafa uygun şartlarda dükkan edinebilmesinin önünü açacağız. Otogarın taşınması ile bu alanda yeşil alanların, uygun şehirciliğin yapılması suretiyle çalışmalarımıza başlayacağız. Burada vatandaşlara kira ve taşınma yardımı da yapacağız. Bu projeyle önemli bir değeri daha kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

ESKİ UŞAK EVLERİ RESTORE EDİLECEK

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Eski Uşak evlerinin restorasyonu için de çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için proje başlatacağız. İlk etapta, 2 milyon lira hibe desteğiyle bu alandaki tarihi evlerin restorasyonu yapılacak. Burada turizmi, istihdamı arttıracak topyekün bir projenin başlangıcını yapacağız. Karahallı ilçesinde bulunan Clandras Köprüsü yanında

başlanan binanın yapımı tamamlanarak, bölgeye bir kültür merkezi kazandırmış olacağız. Tarihi köprünün çevresinde yapılacak düzenlemelerin ardından gençlerimiz burada kamp yapabilecekler. İnşallah etaplar halinde, 2023 yılına giden yolda Uşak ilimizi bulunduğu konumdan yukarı çekecek birçok projeyi, yetkililerimizle birlikte yapıyor olacağız. Atacağımız her adımda çevremizi ve doğamızı koruyacağız."

'İÇME SUYU VE DOĞAYA ZARAR VERECEK POZİSYONDAYSA KARŞISINDA DURURUZ'

Kütahya ile Uşak ilinin sınırı olan Murat Dağı'nda altın gümüş madeni kapasite arttırımı talebine ilişkin de açıklama yapan Bakan Kurum, şöyle dedi:

"Şirket tarafından yeni bir kapasite arttırımı talep edilmiş. Yapılan itirazlar neticesinde süreç, hukuki boyuta taşınmış durumda. Burada hem Kütahya ve Uşak ilini ilgilendiren bir konu var. İçme suyu anlamında Uşak'ı ilgilendiren bir konu bu. Biz, bu kadar projeyi yaparken çevre ve doğal kaynakların korunmasından bahsediyoruz. Eğer söz konusu işletme Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek bir pozisyondaysa biz herkesten önce bu projenin karşısında dururuz. Bu süreci biz yakından takip ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu olursa, topyekün bakanlık olarak gerekli adımları atarız."

Bakan Kurum, daha sonra şehirdeki devam eden kentsel dönüşüm alanında inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un karşılanmasından görüntü

-Bakan Kurum'a çiçek verilmesi

-Bakan Kurum'un Valilik binasına girmesi

-Bakan Kurum'un basın toplantısındaki açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

( Haber : Deniz TOKAT - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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5)İSTANBUL- İZMİR OTOYOLU AÇILIYOR

İSTANBUL ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu inşaatında sona yaklaşıldı. 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti. Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcağı programla hizmete girecek. Yarın saat 15.30'da Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka seslenecek. Miting havasında geçecek açılışın ardından Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin de açılışına katılacak.

İSTANBUL- İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK

?1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. 2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor. Otoyol sayesinde İstanbul- İzmir arası 8 saat süren yolculuk 3,5 saate düşecek.

Görüntü Dökümü

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-otoyolun havadan drone görüntüsü

İzmir bölümünün havadan DRONE görüntüleri geçildi



Muammer İRTEM/BURSA, -

Kaynak: DHA