DHA YURT BÜLTENİ-15

DÜZCE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



Düzce Valiliği yaptığı açıklamada, Düzce'nin Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Düzce Valiliği selden etkilenen bölgenin Afet Bölgesi, selden zarar gören vatandaşların da 'Afetzede' ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

DÜZCE

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TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİSTLER: ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN FİRAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR



VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK'nın dağ kadrosundan kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, örgüt yöneticilerinin uzun zamandır seslerinin duyulmadığını, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını anlattı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürerken, Başkale ilçesinin kırsal kesiminde örgütün dağ kadrosundan kaçan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin jandarmada süren sorgularında, örgüt üyeleri arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığı belirtildi. Teröristler, morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin sesinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını söyledi.

Teröristler, örgüttekilerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı propagandalarının artık kabul görmediği, örgüt mensuplarının büyük bir kısmında ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığını anlattı.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin yapılan kriminal incelemelerde, söz konusu terör örgütü mensuplarından birinin; 01.07.2017 tarihinde, Özalp ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkan Yardımcısının öldürülmesi olayı ile 21.06.2018 tarihinde Saray ilçesinde meydana gelen ve 2 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği, jandarma devriyesine silahlı saldırı olayının faillerinden biri olduğu belirtildi.

BİRİ GRİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST İKNA İLE TESLİM OLDU



VAN'da, jandarma ekiplerince, yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Behçet DALMAZ/ VAN, -

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BURSA'DA HORTUM PANİĞİ

Bursa Karacabey Boğazı açıklarında görülen hortum panik yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren hortum çevre halkı tarafından korkuyla izlendi.

Görüntüler, Bursa Karacabey Boğazı Kurşunlu Köyü açıklarında kaydedildi. Öğlen saat 11.40 sıralarında kııyıdan yaklaşık 150 metre açıkta oluşan hortum, görünleri şaşırttı. Bölge halkı, yaklaşık 20 dakika süren hortumu korku dolu gözlerle izledi. Bu anlar ise yaz tatilini Kurşunlu Köyü'nde geçiren bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gözden kaybolan hortumun ardından ilçede kısa süreli sağanak yağmur yağışı etkili oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş tarafından kaydedilen hortum görüntüleri

Süre: 0.37 Boyut: 70 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı(2)

İKİNCİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik yaptıracağı 618 konutun kura çekimlerinin ardından Nusretiye Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 500 konutun kura çekimleri öğleden sonra Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Salonda yerlerini alan vatandaşlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. 1626 kişinin müracaat ettiği kura çekiminde 7 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken, 69 engelli vatandaşın da müracaat ettiği belirtildi. Kura çekiminde engelli kontenjanında müracaat eden Ercan Özen, ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben bir markette 5 yıldır çalışıyorum. Ev sahibi olmak için kendim uğraşacaktım. Bana bu hak tanındığı için güzel olacak. Kendi evimde oturacağım. Mutluyum" diye konuştu.

Daha sonra kuradan isimleri çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlar ise buruk bir şekilde salondan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

Kura çekimine katılanlar

Salondan detaylar

Engelli Ercan Özen ile röp.

Kura çekimi

Ev çıkanların sevinmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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SİLİFKE'DE BAĞLAMA YAPIM KURSUNA KADINLARDAN İLGİ

MERSİN'in Silifke ilçesinde, açılan bağlama yapım kursuna katılan kadın kursiyeler, bağlama yapımının her ayrıntısını öğreniyor.

Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kurs 73 gün sürecek. Her bir öğrenciye kurs kapsamında günlük 30 TL harçlık verilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan kurumun Müdür Yardımcısı Özgür Mecit, "Açmış olduğumuz bağlama yapımcısı kursumuz, 6 tane el sanatları eğitim merkezi müdürlüğümüz içerisinde tektir. Burada da usta bulmak çok zor. Artık tükenmeye yüz tutmuş el sanatlarımız var. Kendi ilçemizde bu konuda mesleki tecrübesi olan Cihangir hocamızın eşliğinde eğitim veriyoruz. İsteyen kendi işini kurar, isteyen ilgili işyerlerinde çalışabilir" dedi.

Bağlama yapım ustası Cihangir Akdemir ise "bağlama yapmak isteyen öğrencilerimize bağlama yapımını öğretiyoruz. Türkiye'de ilk kez kadın öğrencileri buraya kabul ettik. Onlar da bağlama yapmasını öğreniyorlar. Bugüne kadar kalıp yapmayı, kalıpların üzerinde yaprak dilimlemeyi, fırınlarda ısı ile eğimlemeyi öğrendiler" diye konuştu.

Kursta eğitim gören kadınlar ise "Bağlama yapım kursunun açıldığını duyarak gelip yazıldık ve şuan bir bağlama yapmaya başladık. Çok heyecanlıyız. Evde televizyon izleyerek kaybedeceğimiz zamanı burada değerlendiriyor, hem meslek öğreniyor hem para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Kursiyer kadınların genel görüntüsü

Bağlama yapım aşamalarından genel ve detaylar

Özgür Mecit ve Cihangir Akdemir ile röportaj

Akdemir'in bağlama çalması

SÜRE: 02'10" BOYUT: 235 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Kaynak: DHA