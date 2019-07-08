DHA YURT BÜLTENİ - 15

5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürüldü.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin jeneratör dairesinde, saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Otel yönetimi, yangının olduğu bölgedeki odaları kısa sürede tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yakın bir bölgede olan Kemer Belediyesi'ne ait su tankeriyle yangına müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangında kaddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Otelde kalan turistlerin bir kısmı ise odalarının balkonundan yangın anını görüntüledmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), -

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Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Çankırı Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.

Şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor. Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlikçilerin tilkiyi beslemesi

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomik programlarını anlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'üretim devrimi' ismiyle hazırladıkları yeni ekonomik programı İzmirli iş insanları, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlattı. Perinçek, "Üreticinin baş tacı olacağı programda bir 'ekmek teknesi' kavramımız var. İşçiyi ve sanayiciyi birleştiren bir kavram. Türkiye'nin önce var olan bu üretim sistemini koruyalım. Sonra da bunları arttıralım" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, üzerinde çalıştıkları ve 'üretim devrimi' adını verdikleri yeni ekonomi programını İstanbul ve Ankara'dan sonra bu kez İzmirli iş insanları, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlattı. Türk İş 3'üncü Bölge Temsilciliği'ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan Türk İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, yeni ekonomik programın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de istihdamla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Siz Türkiye'nin kanayan yarasını çözmek adına adım attınız. Türk İş olarak bu programın takipçisi ve destekçisi olacağız. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Dünyaya örnek olacaktır" dedi. Katılımcılara ekonomik programa ilişkin açıklama yapan Doğu Perinçek de Türkiye'nin ekonomide geldiği yönü bildiklerini vurgulayarak, "Kiminle konuşsak, STK'larla, sendikalarla, ticaret sanayi odalarıyla, herkesin ortak bir tespiti var, 'Böyle gitmez' diyorlar. Ekonominin böyle gitmeyeceği rakamlarla da ortada. 1982 yılından sonra bütün üreticileri suçlayan bir karşı devrim uygulandı. Sert uygulamalar getirildi. Sendikalara, çalışanlara, mesleki kuruluşlara uygulamalar oldu. Bizler de STK'larla, sendikalarla, tüccarla, üreticilerle, iş insanlarıyla konuşup bir program hazırladık. Seçkin insanlarla da konuşup programı şekillendireceğiz. Ardından da kamuoyuna sunacağız. Bunun öncesinde ise üretim kurultaylarını, üreteciler neredeyse orada yapacağız. Kasabalarla, hatta köylerde bile nerede üretici var orada yapacağız. En son olarak da Ankara'da büyük bir kurultayla değerlendirmeye sunacağız" dedi.

'ÜRETİCİNİN BAŞ TACI YAPILACAĞI PROGRAMDA 'EKMEK TEKNESİ' KAVRAMIMIZ VAR'

Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük ihracat patlaması olacağı iddiasıyla gümrükleri açtılar. Tarıma desteği kaldırdılar, paranın giriş ve çıkışını kontrolle ilgili mekanizmaları ortadan kaldırdılar. Sonuç olarak ihracat olacağı iddiasıyla gelen program, muazzam bir ithalat talebine yol açtı. Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan dış borcu var. Bu ağır bir yük. Bu koşullarda Türkiye'nin aynı zamanda finans merkezlerinden yapılan operasyonlarla sallanan bir ekonomik yapısı var. Üretim ekonomisinde önemli yıkımlar gerçekleştirdiler. Fabrikalar iflas noktasına geldi. Üretemez duruma geldi. Bu tablodan nasıl çıkarız? Biz buna 'üretim devrimi' dedik. Devrim adını verdiğimiz sırada da tartıştık. 'İnsanlar korkar mı acaba' dedik devrim kelimesinden. Ancak sanayiciler üreticiler, bize köklü değişiklikten başka çıkış yolu olmadığını söyledi. Biz de bu programı hazırladık, sizlere sunduk. Üreticinin baş tacı yapılacağı programda bir 'ekmek teknesi' kavramımız var. İşçiyi ve sanayiciyi birleştiren bir kavram. Türkiye'nin önce var olan bu üretim sistemini koruyalım. Sonra da bunları arttıralım. Tarımda da atıl kapasitenin arttırılmasını esas olarak ortaya koyuyoruz. Sonra da ekonomik gelişmede yapılacak işleri 80 maddelik program halinde sizlerin değerlendirmesine sunuyoruz."

Toplantıda daha sonra katılımcıların görüşleri alındı.

Görüntü Dökümü

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-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler,

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

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Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna ederek polise teslim etti

Adana'da, kuyumcu Hacı Ali Menekşe (66), av tüfeğiyle dükkanına soyguna gelen şüpheliyi ikna ederek polise teslim etti.

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde iddiaya göre, av tüfeğiyle bir kuyumcu dükkanına gelen Ümit Ç. (26) vitrindeki altınları istedi. Bunun üzerine kuyumcu Hacı Ali Menekşe, "Ben askerim, benim de silahım var. O tüfeği indir" dedi. Soyguncuya nasihat edip ikna eden Menekşe, daha sonra polise ihbarda bulundu. Menekşe, av tüfeğinin namlusundaki fişekleri de doldur-boşalt yaparak çıkarttı. Ümit Ç. olay yerine gelen polislere, "Ameliyat için paraya ihtiyacım vardı. Birkaç altın alacaktım" dedi. Ümit Ç. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kuyumcu dükkanı genel ve detaylar

Polis ekiplerinin çalışması

Zanlının polis aracında götürülmesi

SÜRE: 01'41" BOYUT: 187 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobile el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilecek yüklü miktarda Skunk adlı uyuşturucunun iç piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan adli karar doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapan şebeke takibe alındı. Yapılan çalışma sonucu örgüt lideri A.A.'nın yurtdışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucuyu, Milas'taki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı öğrenildi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun sabah saatlerinde Milas'ın Haydar Koyu'ndan teslimatının yapılacağı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, operasyon için harekete geçti. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları, karadan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat ekipleri eş zamanlı operasyon başlattı. Sahilde durdurulan deniz botunda 'Joshua' ve 'Maço' isimli hassas burunlu dedektör köpeklerin yaptığı aramada 1.5 ton skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasında kullanılması planlanan 3 otomobile el konuldu. Değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucuyu getiren suç örgütü lideri A.A., çete üyeleri H.İ., V.K., T.I., A.Ö., ile S.V. gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyonu takip eden helikopterin görüntüsü

Şüphelilerin görüntüsü

Kamyonet ile emniyete getirilen uyuşturucuların polis ekipleri tarafından paketler halinde taşınması

Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa - Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yetkin yönetimindeki 02 TA 595 plakalı otomobil ile Haydar Özmen'in kullandığı 01 DVY 73 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mustafa Doğan, Asiye Doğan ve Ahmet Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Yaralının acile götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltında

Manisa'nın Sarıgöl ilçende düzenlenen operasyonda A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç. (34), uyuşturucudan gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Hint keneviri ile esrar bulundu.

Manisa İl ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç.'nin (34) evlerine bu sabah operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Vicdan' ın da katılımıyla şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 65 kök dişi Hint keneviri, 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca drone da kullanıldı. Ele geçirilen Hint kenevirleri, imha edildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve oğlu Y.Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele Geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),

Kaynak: DHA