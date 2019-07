DHA YURT BÜLTENİ - 15

Aladağ'daki yurt faciası davasında 10'uncu duruşma başladı (2) -

18 SANIKTAN 12'Sİ CEZA ALDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 18 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırılırken 6 sanık ise baraat etti. Mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mahmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'i 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verdi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü yada yaralanması' suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal'ı ise 'görevi kötüye kullanma suçundan' 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, itfayi erleri Dursun Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf, Yücel Turaç ile Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı verdi.

Görüntü Dökümü

--------

-Yangından ARŞİV görüntü

-Duruşma öncesi görüntüler

-Kararın açıklanmasının ardından çekilen görüntüler

ADANA,

========================

Halı mağazasında çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı

Samsun'da bir halı mağazasında arızalanan klimadan çıkan yangın, maddi zarar neden oldu. Alevlere müdahale ederken ağır yaralanan iş yeri sahibi Abdullah Kaya (70) ile dumandan etkilenen bir itfaiye eri, tedaviye alındı.

İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir halı mağazasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Arızalı klimadan çıkan yangında, müşteriler panikle kendilerini mağazadan dışarı attı. İş yeri sahibi Abdullah Kaya, yangını söndürmek için alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmeye çalışırken yaralanan Abdullah Kaya'yı dışarı çıkardı. Kaya, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

----

-İtfaiyenin müdahale etmesi

-Yaralanan işyeri sahibinin dışarı çıkarılması

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Dumardan etkilenen itfaiye erinin ambulansa götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

=======================

Alaşehir'de erkenci 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm ilk kez hasat edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sultaniye üzümüne alternatif erkenci bir tür olarak ilk kez üretilen İtalyan menşeli 'Mitrobilik Ofelya' cinsi çekirdeksiz üzümün hasadı yapıldı. Üzümün kilosu 6 liradan iç piyasaya sürüldü.

Aynı zamanda emekli prastiyen hekim olan üzüm üreticisi Muharrem Cengiz, üretimin geniş zaman yayılması için 6 yıl önce çalışmalara başladı. Cengiz, Alaşehir'in kırsal Üzümlü Mahallesi'ndeki bağında kasım ayında ürün veren 'Crimson' cinsi üzüm yetiştirdi. Cengiz ardından da 3 yıl önce erkenci bir tür için çalışmalara başladı. İnternette yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de bilinen 'Crimson' familyasından olan ve İtalyan menşeli erkenci bir üzüm çeşidi olan çekirdeksiz 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzerinde karar kıldı. Cengiz, Üzümlü Mahallesi'ndeki bağının 2 dekarlık bölümüne bu üzüm cinsinden 150 asma dikti. Aroması güzel, rengi koyu mor ve çekirdeksiz olan bu üzüm türünde asma başına ortalama 20 kilogram olarak ilk mahsülü aldı. Temmuz ayının ilk haftasında yapılan hasatla ilk eren üzüm cinsleri arasında yer alan 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüme Cengiz, iç piyasada kilosu 6 liradan alıcı buldu. Verimden memnun kalan Cengiz, bu yıl bağının kalan 8 dekarlık bölümüne de aynı türden 2 bin asma daha dikti.

Yetiştirdiği türlerle temmuz ayında başlayıp kasım ayı sonuna kadar üzüm üretimini devam ettiren Muharrem Cengiz, Alaşehir'in üzüm üretimine en uygun bölgelerden biri olduğunu belirtip, "Dünyaca ünlü Sultaniye tüm üreticilerde aynı anda hasat ediliyor. Dolayısıyla pazar sıkışıklığı yaşanıyor. Üzüm hasadının daha uzun süreye yayılmalı diye düşünüyordum. Araştırmayı seven biri olarak bu işe giriştim. Temmuz ayında başlayan sezonun, ağustos, eylül, ekim kasım aylarına kadar sürmesi için araştırmalar yaptım. Önce en geç olan Crimson cinsini, şimdi de aynı familyadan ilk eren 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm yetiştirmeyi başardım. 'Mitrobilik Ofelya' üzüm türünü yetiştiren şu an Alaşehir ve Sarıgöl çevresinde yok. Temmuz ayının ilk haftasında hasat ediliyor. Bu bölgede bu dönemde bu tarihten önce üzüm hasadı yapılmıyor. Bugün itibariyle çok yaygınlaşmadığı için ihracatı yok. Amacım Sultaniye üzüme alternatif üzüm yetiştirip, pazar darlığını ortadan kaldırıp, temmuz ayından kasım ayına kadar çeşitli üzüm hasadı yapabilmek. Şimdilik 2 dekar alana diktim, bunu 10 dekara çıkaracağım. Bu üzüm türünün bölgemizde yaygınlaşacağını ve piyasa açısından da olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Üzüm üreticisi 79 yaşındaki Hüseyin Gömleksiz de 'Mitrobilik Ofelya' cinsi erkenci üzümü yörede ilk kez gördüğünü belirtip, "Üzüm ermiş, tatlanmış. Bölgeye böyle erkenci bir türün kazandırılmış olması sevindirici" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm hasadından görüntü

-Erkenci tür üzümü üreten Muharrem Cengiz ile röp.

Haber -Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

====================

Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan adam, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Olay, otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov(59), ailesiyle birlikte toplu taşıma aracına bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan adamı gören otobüs sürücüsü Halit Çelik, otobüsü hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi Acil servisine getirilen adam, tedavi altına alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan sürücü Halit Çelik, "Yolcuyu Alanyurt Bölgesinden aldım. Orhaniye mahallesine geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce bende bastım gaza hastaneye geçirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş" dedi.

Olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü

--------

-genel görüntü

-şoför açıklama

-detaylar

Görüntü süresi: 7 DK boyut 794 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

================

Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Y.'nin evinde 2 silahla yakalandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen B.Y. ve E.Ö. isimli 2 kadın yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 5 bin 400 TL ele geçirilirken B.Y.'nin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette ilk işlemleri yapılan şahıslardan E.Ö'ye adli işlem yapılırken, B.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Operasyondan detaylar

-Zanlıalrın emniyetten çıakrılması

-Ele geçirilen malzemeler

Süre: 2.38DK Boyut: 296MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=====================

Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim Akçam (78), 15 yıl önce evinin bahçesine diktiği 'Mevlana' türü asmadan iki yıl önce 1800 kilo, geçen sene ise 1200 kilo üzüm hasat etti. Akçam bu yıl da çok miktarda üzüm almayı umduğunu söyledi.

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Akçam, evinin bahçesine 15 yıl önce diktiği 'Mevlana' cinsi üzüm asmasından aldığı verimle, görenleri hayrete düşürdü. Bahçeyi üzüm cennetine çeviren asmadan Akçam, son olarak geçen yıl 1200 kilo üzüm elde etti. Hızla bahçenin üzerini kaplayan asmanın gölgesinde oturarak keyifli anlar yaşadığını da sözlerine ekleyen Akçam, "Bizim buralarda bu ürüne 'parmak üzümü' veya 'Mevlana üzümü' deriz. İki yıl önce 1800 kilo üzüm aldım. Geçen yıl ise 1200 kilo yaş üzüm aldım" dedi. Bu yıl da çok miktarda üzüm almayı umduğunu söyledi.

Akçam, yaz aylarında asmanın gölgesinde serinlediğini, salkımları seyretmenin insana ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Terk üzüm asmasının detay görüntüleri

-Üzümün sahibi İbrahim Akçam konuşması

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL/ (Manisa),

==================

Tekirdağ Valiliği'nden 'tren kazası duruşması' açıklaması

Tekirdağ Valiliği'nce Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Emniyet mensuplarının zor kullanmadığı belirtilen açıklamada, "Emniyet görevlilerimiz sadece mahkeme heyeti talimatıyla, dolan duruşma salonunun kapılarının kapatılması sonrası mahkemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirlerini almıştır" denildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşmasının görülmesine, dün Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda başlandı. Salonun dolmasının ardından bazı aileler, içeri giremeyince kapı önünde arbede çıktı. Yaklaşık 1 saat süren olayların ardından ailelerin salona alınmasıyla duruşmaya başlandı. Ailelerin avukatları, duruşmanın başlamasıyla yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeri alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darp talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Heyetin çekilmesinin ardından duruşma tamamlanırken, salon boşaltıldı.

'MARJİNAL GRUPLAR PROVOKATİF TUTUM SERGİLEDİ'

Tekirdağ Valiliği'nce Çorlu Adalet Sarayı'nda çıkan olaylar ve bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"08.07.2018 tarihinde Çorlu ilçesi Sarılar mevkiinde meydana gelen tren kazası ile ilgili yürütülen adli sürecin, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 03.07.2019 tarihinde görülen duruşmasında, katılımcıların ve mahkeme güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınmış, duruşmaya katılmak üzere gelen ailelere, davacı taraf vekillerine, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve tüm katılımcılara yardımcı olmak üzere mahkeme heyeti ve emniyet teşkilatı mensuplarınca her türlü kolaylık sağlanmaya çalışılmış, ancak acılı ailelerin durumlarından faydalanmak isteyen bazı marjinal grup ve şahısların provokatif tutum ve davranışları dolayısıyla zaman zaman polise yönelik sözlü ve fiziki sataşmalar da yaşanmıştır. Adliye binasının en büyük salonu olmasına rağmen, duruşma salonuna giriş esnasında mahkeme heyetinin talimatları doğrultusunda dolan salonun kapılarının kapatılması sırasında salon dışında kalanların içeriye girmek için kapıyı kırmaları neticesinde polis ve duruşmaya katılanlar karşı karşıya gelmiş, her türlü provokatif harekete rağmen emniyet görevlilerimiz soğukkanlılığını muhafaza ederek müessif bir olay yaşanmasının önüne geçmiştir."

'EMNİYET GÖREVLİLERİMİZ SAĞDUYUYLA HAREKET ETTİ'

Açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer aldığı gibi görev alan personel tarafından zor kullanılmadığı belirterek, "Emniyet görevlilerimiz sadece mahkeme heyeti talimatıyla, dolan duruşma salonunun kapılarının kapatılması sonrası mahkemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirlerini almış, sözlü ve fiziki taarruza teşebbüs ederek kargaşa yaratmaya çalışan şahıslara ve marjinal gruplara prim vermeyerek içine çekilmeye çalışıldığı kaosa dahil olmamış, sağduyu ile hareket etmiştir. Tüm yaşananlar ile ilgili görevlilerimiz tarafından gerekli tespitler yapılmıştır. Söz konusu kazada vefat edenlerin yakınlarının ve yaralananların acılarını en kalbi duygularla paylaştığımızı, Devletimizin ve kamu görevlilerimizin adaletin sağlanması konusunda her türlü imkanı seferber ettiğini bir defa daha belirtiriz" denildi.

Haber: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA