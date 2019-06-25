DHA YURT BÜLTENİ-15

BABASIYLA LGS TARTIŞMASININ ARDINDAN BALKONDAN ATLAYAN ÇOCUK ÖLDÜ (2)

1)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaralı olarak götürüldüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yunus Faruk M.(14), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yunus Faruk M. için Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Merkez Camiinde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye annesi Ülkü M., babası Eyüp M., sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. Anne Ülkü M., cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yunus Faruk M.'nin cenazesi, defnedilmek üzere Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.

HABER: Alişan KOYUNCU - KOCAELİ

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2)EVLERİNİN TAVANI BAŞLARINA ÇÖKTÜ

Mersin'deki tek katlı evin salon tavanının üzerlerine çökmesi sonucu Zeynep Gökçe (65) ile oğlu Reşit Gökçe (35) yaralandı.Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi 6030 numaralı sokakta bulunan Zeynep Gökçe'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Gökçe'nin, kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit ve akrabaları ile salonda sohbet ettiği sırada avizenin tavanla birleştiği nokta çöktü. Kopan parçaların isabet ettiği anne ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan anne ve oğul, salondaki diğer aile yakınları ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Evin genel görüntüleri

Salonun görüntüsü

Kopan parçaların genel ve detay görüntüsü

Tavanın genel ve detay görüntüleleri

Komşuların görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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3)KORE GAZİSİ, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Osmaniye'de, 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Abdurrahman Sarı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören, 20 torun sahibi Abdurrahman Sarı, önceki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Abdurrahman Sarı'nın cenazesi ilk olarak Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evine, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı asri mezarlık camiine getirildi. Türk Bayrağına sarılı tabut, askerlerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore gazisi Abdurrahman Sarı'nın cenazesi, asri mezarlıktaki Kore Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Kurt, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, merhum Kore Gazisi Sarı'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının gelişi

-Tören mangasının koşması

-Tören mangasının araçtan cenaze alması

-Cenazenin omza alınması, taşınması

-Askerlerin tabut omuzda camiye girişleri

-Askerlerin selam vermeleri

-Kore Gazisi Abdurrahman Sarı'nın resmi

-Cenaze namazının kılınması, helallik alınması

-Cenazenin askerlerin omzunda taşınması, araca konulması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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4)KAZAYI GÖRÜNCE ELLERİNİ AÇIP, DUA ETTİ

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Hüseyin Kuzey (69), yaralandı. Kaza yerindeki çalışmalar sırasında bölgeden geçen bir kadının ellerini açıp, dua ettiği görüldü.

Kaza, İznik ilçesi Darka mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Kuzey yönetimindeki 16 H 7730 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Ali Sönmez (42) yönetimindeki 16 JGA 69 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, savrulup tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü Kuzey, yaralandı.

Yoldan geçen sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Hüseyin Kuzey'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir kadının, kaza yerinde çalışma yapılırken elini açıp dua ettiği görüldü.

Hasan Hüseyin Kuzey, gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali Sönmez ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Dua eden kadından görüntüler

-Kazadan detayar

-Yaralıdan görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,

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5)OMURİLİĞİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLEN AYAZ'IN VAKTİ DARALIYOR

İzmir'de yaşayan Nida (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Ayaz Balcı, daha önce koşup oynarken omuriliğindeki 14 santimlik bir tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Doktorların riskli olduğu gerekçesiyle Ayaz'ı ameliyat etmediğini, özel bir hastanede bunu yapacak bir doktorun olduğunu söyleyen baba Murat Balcı, ancak gereken parayı karşılamalarının mümkün olmadığını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

Gaziemir'de yaşayan Nida Balcı ile Murat Balcı çiftinin 2'nci çocukları olan 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, yüksek ateş şikayetiyle geçen 29 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre gribal enfeksiyon tedavisi gören Ayaz Balcı'nın hastalığına net bir teşhis konulamadı. Doktorlar, boynunda eğrilik de bulunan Ayaz'ı taburcu ederek, Balcı çiftine çocuklarını Ramazan Bayramı tatili sonrası kontrole getirmelerini söyledi. Yeniden hastaneye gelen Ayaz'ın boyun eğriliği için yapılan kontrolü sırasında MR çekilmesine karar verildi. Baba Murat Balcı'nın iddiasına göre, çok sık ağladığı ve durmadığı için doktorlar Ayaz'a anestezi yapılmasını istedi. Ardından Balcı, doktorların kendilerine alerjik reaksiyon geliştiği için MR çekiminin yapılmadığını söylediğini aktardı. Murat Balcı, "MR çekimi yapılmadı ve oğlum servise çıkarıldı. Bize en fazla 5 saat sonra anestezinin etkisinin geçeceğini ve oğlumuzun kendine geleceği söylediler. Ayaz, kendine geldiğinde elleri kolları oynamıyordu. Sonra ateşi 38 derecenin üstüne çıktı. Doktorlar baktı ve çocuğumuzun yoğun bakıma alınmasına karar verdi. Yoğun bakım servisine alındıktan iki gün sonra MR çekildi. Omuriliğin başından ortasına kadar yaklaşık 14 santimetrelik bir tümör tespit edildi" dedi.

'DOKTORLAR AMELİYATI RİSKLİ BULDU

Doktorların kendilerine tümörün Ayaz'ın sinirlerine baskı yaptığını, bu nedenle ellerini ve ayaklarını kullanamadığını söylediğini anlatan ve işsiz olan baba Murat Balcı, "Doktorlar, oğlumuzun ameliyatının riskli olduğunu, bunu yapamayacaklarını, yapılsa bile ellerini ve ayaklarını kullanamayacağını, Ayaz'ın en fazla 9 ay daha yaşayabileceğini söylediler. Biz de farklı doktorları ve hastaneleri araştırmaya başladık. 10 ayrı profesörle görüştüm. Hepsi de ameliyatın riskli olduğunu söyleyerek kabul etmedi. İzmir'deki özel bir hastanede görev yapan bir doktora gittim. Raporlara baktı. Oğlumun durumunu anlattım, sıkıntıları söyledim. Bana ameliyatın çok rahat bir şekilde yapılacağını söyledi. Tümörü temizleyeceğini, çocuğumuzu uzun bir tedavi sürecinin ardından ayağa kaldıracağını belirtti. Ama bunun için 300 bin liraya yakın bir paraya ihtiyaç var. Bizim bunu karşılamamız mümkün değil" dedi.

Bir seyahat acentesinde çalışan anne Nida Balcı ise, "Götürmediğimiz doktor kalmadı. Çocuğumun tedavisi için gerekli olan parayı bulmak adına her şeyi yapmaya hazırım. Oğlumu yoğun bakımda uyutuyorlar. Bizi duyduğuna eminim. Ne kadar böyle uyuturlar, uyandırırlar mı, bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey sormaya bile korkuyorum" dedi.

Murat Balcı ve eşi Nida Balcı, İzmir Valiliği'ne yardım kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduklarını, ancak bunun bir süreç gerektirdiğini söyledi. Oğullarının çok fazla vaktinin kalmadığını dile getiren Balcı çifti, hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Ayaz Balcı'nın hastanedeki görüntüsü

-Ayaz Balcı, yoğun bakıma alınmadan önceki görüntüsü

-Hastaneden görüntü

-Balcı ailesi ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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6)YAYLADAKİ ÇAM AĞAÇLARININ OYULMASI TEPKİ ÇEKTİ

Tokat'ta, Topçam Yaylası'nda ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarının pikniğe gelen kişilerce ateş yakmak amacıyla tahrip edildiği görüldü. Durum çevrecilerin tepkisini çekti.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'nın, ormanlık alanın içerisindeki çam ağaçları tahrip edildi. Yaylaya piknik yapmak için giden vatandaşların, ateş yakmak için kesici aletler ile oyduğu tahmin edilen ağaçların gövdesinin inceldiği görüldü.

'BU ŞEKİLDE 100'LERCE AĞACA RASTLADIK'

Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) Başkanı Serkan Özcan, ağaçlara zarar veren kişileri şiddetle kınadığını belirterek, "Bu hafta sonu 14 araçlık bir kafile ile Tokat yaylalarını dolaşmaya çıktık. Doğa katliamı denilecek derecede bir insanlık ayıbı ile karşılaştık. Mesire alanlarındaki çamları bu şekilde oymuşlar. Sebebi de şu, çalı çırpı toplayıp da mangal yakmak yerine ağaçlardan çıra çıkarıp yakmak. Bu şekilde 100'lerce ağaca rastladık. Hem insanlığımızdan utandık hem de doğa sevgimizden utandık. İstedik ki birileri bunu görsün ve ders alsın. Ağaçlara yazık etmesin. Bazı ağaçlar böyle oyularak, eşilerek kopma ve kuruma derecesine gelmiş. Hatta kurmuş ağalar var" dedi.

TOEX Üyesi Turan Turgut ise "Bunları genelikle yapanlar piknikçiler. Ağaçların kesilmesinin yegane sebebi ateş yakmak. Bunları çıracılar yapıyor diyorlar ama sadece onlar değil, piknikçiler de ocaklarını yakmak için bunu yapıyor. Ağaçlarının bazılarının kurumuş olduğunu ve bazılarının kurumaya yüz tuttuklarını gördük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yayladan görüntüler

-Tahrip edilen ağaçlar

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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7)YABANCI TURİZM ACENTASI YETKİLİLERİNİN 'KANGAL' SEVGİSİ

Gastronomi alanındaki bir etkinlik için Türkiye'ye gelen 18 ülkeden üst düzey turizm acenta firmalarının yetkilileri, Sivas'ın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Kangal köpeği çiftliğini ziyaret eden yabancılar, köpeklerle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Kafile, kentteki 'Hobbit Evleri'ni de gezdi.

'Eko Turizm İnfo' programı kapsamında Tokat'a gelen yabancı tur operatörleri, Sivas'ı da ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu kapsamında kenti merkezinde ziyaretlerde bulunan yabancı tur operatörleri, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde bulunan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada yetiştirilen köpekleri yerinde görme fırsatı bulan yabancılar, bol bol fotoğraf çektirdi. Üretim merkezinin işletmecisi Hüseyin Yıldız'dan köpekler hakkında bilgi alan yabancı ziyaretçiler, yavru Kangal köpeklerine de yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, turistleri Sivas'ta ağırlamak üzere davet ettiklerini belirterek, "2 gündür Sivas'ı gezdiriyoruz. Bugün Sivas'ımızın değeri olan Kangal köpeklerini ve Kangal üretim çiftliğini ziyarete getirdik. İnsanlar buraya gelmekten mutlular. Merak içerisindeler. Bu gelen turist kafilemizde 18 ülkeden insanlarımız var. Bunlar tamamen turizm acentelerinde genel müdürlük ve işletme sahipleridir. İnşallah Sivas'ımız için hayırlı olur. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Getirdiğimiz bu kafile Kangal köpeğine ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Gelmeden öncede bizden talep ettiler. Zaten Valiliğimizin öncülüğünde Kangal köpeği için büyük bir proje yürütülecek. Gelen turistler için sergilenmesi amacıyla bu bölgede büyük bir proje var. Bu proje hayata geçirildiğinde burası çok büyük bir cazibe merkezi turizm merkezi olacak" dedi.

Kangal Köpeği Üretim Merkezinin işletmecisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeğinin Türkiye'nin kültürel değerleri arasında yer alan ve dünyaya mal olmuş bir marka olduğunu belirterek, "Turisti kendisine çekecek bir yapıya sahiptir. Böyle bir köpeğe sahip olmamız Türkiye ve Sivas için büyük bir şanstır. Biz bu pencereden de bakmamız lazım. Biz çok memnun olduk ve sevindik. Turist akımı devam edecektir. İlimizin tanıtımı noktasında Kangal köpeği bir öncüdür. Turistler öncelikle Kangal köpeğinin ne amaçta kullanıldığını, hangi sahalarda koruma yapabildiğini sordular. Biz de Kangal'ın bir koruma köpeği olduğunu anlattık. Turistlerin ilgisini çeken Kangalların boyutları oldu. Bizlere Kangalların büyük ve hızlı olduklarını söyleyip, ilgilerini çektiklerini söylediler. Kendi ülkelerindeki köpeklerle kıyasladıklar oldu. Biz Kangal'ın dünyaya hükmeden bir köpek olduğunu söyledik" dedi.

Tesisleri gezip köpeklerle yakından ilgilenen turistler ise, "Türkiye'de gezecek çok güzel yerler var. Sadece tarihi yerler değil, küçük şirin şeyler de var. Kangal köpeklerini yakından gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

HOBBİT EVLERİNİ DE GEZDİLER

Turist kafilesi daha sonra kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı içine belediye tarafından yaptırılan ve butik otel olarak işletilen 'Hobbit Evleri'ni de ziyaret etti. Kafiledekiler, buradaki 'Hobit' mimarisi ile inşa edilen yapıları ilgiyle izlerken bolca fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kafilenin gelişi

-Tesisin gezilmesi ve kangallar ile ilgilenmeleri

-Turizm Müdürü Karaca'nın açıklamaları

-İşletmeci Hüseyin Yıldız'ın açıklaması

-Turistin açıklaması

-Hobbit evlerinin gezilmesi

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Kaynak: DHA