DHA YURT BÜLTENİ-15

1)BABASININ TABANCASIYLA VURULAN AHMET MELİH TOPRAĞA VERİLDİ

ISPARTA'da, babasının tabancasıyla oynayan ağabeyinin kazara vurduğu Ahmet Melih E. (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık polis memuru M.E., önceki gece nöbetten sonra dün sabah Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü. Tabancasını çıkaran M.E., uyumak için odasına geçti. İddiaya göre M.E. uyuduktan sonra oğlu Y.E. (13) tabancayla oynadı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun M.E.'nin küçük oğlu Ahmet Melih'in boynuna isabet etti. Silah sesine uyanan baba, Ahmet'i kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Melih E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Morgdan bu sabah ailesi tarafından alınan Ahmet Melih E.'nin cenazesi Halıkent Mahallesi Camii'ne getirildi. Baba M.E. taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenazeye Burdur ve Isparta emniyet müdürlüğü yetkilileriyle M.E.'nin mesai arkadaşları da katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Ahmet Melih E.'nin cansız bedeni Akyol Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ISPARTA,

Otelin dış cephe temizliği sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü (EK)

2)VİNÇ OPERATÖRÜ, ADLİYEYE GÖNDERİLECEK

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki otelin dış cephe temizliğini yaparken, devrilen vinçten düşen temizlik işçileri Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan ilk incelemede, vinç operatörü Ali A.'nin, yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına karar verildi. Ali A., Demirtaş Polis Karakolu'na götürüldü. Vinç operatörü Ali A., dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ölüme neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek. Öte yandan İstanbul'daki şirkete ait olduğu belirtilen vincin yetkileri ile hayatını kaybeden işçilerin bağlı olduğu temizlik şirketinin yetkililerinin de karakola gelerek, ifade vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BURSA

3)'KAFA KESECEĞİM' DİYEN SURİYELİ GÖZALTINDA



BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, Suriyeliye tepki göstermişti.

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ismi açıklanmayan Suriyelinin "Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suriyeli için yakalama kararı çıkarıldı. Kısa sürede gözaltına alınan Suriyeli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.



BURSA,

Kaynak: DHA