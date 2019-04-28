Dha Yurt Bülteni-15

1)TEKİRDAĞ SAHİLİNDE ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

TEKİRDAĞ sahilinde 1 caretta caretta ölü olarak bulundu. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde sahil kesiminde gezen vatandaşlar kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış vaziyette ölü bir caretta caretta olduğunu görüp, ilgilileri bildirdi. Tekirdağlı hayvansever Bedia İlerler, caretta carettayı gören vatandaşların kendisine haber verdiğini belirterek, "Sahilde yürüyüş yaparken bir caretta carettaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini ölü olarak görünce çok üzüldüklerini söylediler. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik, sanıyorum ki alacaklar oradan. Almaları da çok zor olacak çünkü hayvan çok şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve ondan sonrada gömecekler" dedi. Yetkililer, deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışan ölü caretta carettayı almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Ölü caretta carettadan detalar

Sahilden detaylar

Bedia İlerler'in açıklaması

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

==============================================

2)AŞİRET YEMEĞİNDE 400 KİLO ET TÜKETİLDİ

ADANA'da Ceylan Aşireti mensubunun 30 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü dayanışma yemeği için 30 kuzu ile bir dana kesildi. Aşiret mensupları yemekte yaklaşık 400 kilo et ile Şanlıurfa'nın geleneksel pilav ve tatlılarıyla ziyafet çekti.

Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir ara sokakta, Ceylan Aşireti'nden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı. Yemek için 30 kuzu ile bir dana kesildi. Davetliler, Şanlıurfa mutfağına özgü kavurma, kelle, pilav ve tatlı sunumlarıyla ziyafet çekti. Yemekte 400 kilo et tüketildi. Ceylan Aşireti lideri İsa Ceylan, 1989 yılından bu yana yerel seçimler sonrasında dayanışma yemeği düzenlediklerini belirterek, "Bu yemeklerle siyaset üstü birlik ve beraberlik mesajı veriyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yemeklerin hazırlanması

Katılımcılardan genel detaylar

İsa Ceylan ile röportaj

Yemeklerin tabaklara konulması

SÜRE: 03'41" BOYUT: 408 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

===============================================

3)1919 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

SAMSUN'da bisikletli bir grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılında, 1919 kilometre pedal çevirerek 9 şehiri gezeceği etkinlik için yola çıktı.

Bandırma Vapuru'nda bir araya gelen Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir ve Ankara'ya gitmek üzere Samsun'dan yola çıktı.

19 MAYIS RUHUNU YAŞATACAKLAR

17 Mayıs'da Ankara'ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri de ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk'ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

Konuşma

Uğurlama merasiminden detaylar

Grubun yola çıkışı

(SURE: 02.20 DK) (BOYUT: 220 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

Kaynak: DHA