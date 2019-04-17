Dha Yurt Bülteni -15

Kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Düzce'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ölümden döndü.

Kaza Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden D-100 istikametine gitmekte olan bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürümekte olan bir şahıs otomobilin üzerine geldiğini görünce kendisini bir kenara atarak kurtulabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobilin kaldırıma çıkma anı ile yayanın kaçma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Otomobilin kaldırıma çıkma anı

Yayanın kaçma anı

Haber -Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Sedat Öngören (62), hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Velimeşe Mahallesi Kirazlıdere mevkisinde meydana geldi. Sedat Öngören, bir çiftlikten gübre aldıktan sonra 59 DP 977 plakalı traktörü ile yola çıktı. Öngeren, yokuş aşağıya giderken hakimiyetini kaybettiği traktör devrilince altında kaldı. Kazaya gören çiftlik çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öngören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öngören'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Devrilen traktörden detaylar

-Jandarmanın çalışması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Adana'da dolu ve yağmur etkili oldu (Ek görüntülerle)

Adana'da yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde belirli bölgelerde etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yolda biriken yağmur suları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kentte yağış devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yağış nedeniyle yolda kalan araçlar

DHA Muhabiri Nuri Pir'in anonsları

İş makinelerinin çalışması

Yağmurda koşan vatandaş

Genel görüntüler

SÜRE: 01'31" BOYUT: 168 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK/ADANA,

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Engelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldı

Sivas'ta, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından geliştirilen ve 3 bin 600 engelli için hazırlanan Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) Sivas'ta törenle başlatıldı.

Engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacıyla TANAP, SEİP ve DİSODER tarfından 3 bin 600 engelli için hazırlanan 6.3 milyon liralık yatırımın ilk adımı Sivas'tan başlatıldı. Başta Sivas olmak üzere ülke genelindeki boru hattı güzergahında bulunan Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde gerçekleşecek proje ile tam 3 bin 600 engelli ve ailelerinin hayatlarına dokunulacak. Bu kapsamda engellilerin erişimini kolaylaştırmak için ulaşılabilir hale getirilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde proje açılış töreni düzenlendi. Senato Salonunda düzenlenen törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, DİSODER Başkanı Hakan Elbir, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı ve rektör yardımcıları katıldı.

Projenin Sivas'ta başlatılmasından memnun olduklarını belirten Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen DİSODER tarafından uygulanmakta olan Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi en büyük etabı şehrimizden, üniversitemizden başlıyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. Biz her zaman kurumların, kuruluşların sadece resmi işler için olmadığını, toplumu yönlendirecek, topluma yön verecek çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledik. Çünkü kurumlar ve kuruluşlar da toplumların bir parçası. Üniversite olarak 2016 Aralık ayında kurduğumuz CENGEL birimiyle engelsiz üniversite için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

SİVAS'TAN BAŞLAYIP TOPLAM 14 İLDE GELİŞTİRİLECEK

Proje hakkında bilgi veren DİSODER Başkanı Hakan Elbir ise "Sivas'tan başlattığımız ve hat güzergahında yer alan toplam 14 ilde geliştireceğimiz ESKİP Projesi'ni, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirdik. Bu temelden hareket ederek hayata geçirmeye başladık. Toplam bütçesi 6,3 milyon TL olan projemizle, Sivas'tan başlayıp güzergah üzerindeki illerde bulunan 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamın en az yüzde 15'inin sosyal hizmetlere erişimi, 5 pilot mekanda engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan sağlanması stratejik önceliğimiz arasında yer alıyor" dedi.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ise Türkiye'de yürütülen çalışmalar aracılığıyla sosyal ve çevresel alanlara duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi Daire Başkanlıkları A ve B binasına engelli asansörü, hissedilebilir yürüme yolu, engelli aracı şarj istasyonlarının açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler

-Proje tanıtımı ve konuşmalar

-Projeyle engelliler için yapılan ünitelerin açılışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Gaziantep'te, kaçak kozmetik operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 176 bin 526 kutu kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kozmetik ürünü bulundurulduğu bilgisi üzerine merkez Şahinbey ilçesindeki depoya baskın düzenledi. Arama yapılan depoda; 127 bin 958 kutu, depo sahiplerine ait araçta ise 48 bin 568 kutu olmak üzere toplam 176 bin 526 kutu kozmetik ürün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, depo sahibi 3 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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Polislerin depoya girmesi

Depodaki kutu ve çuvalların açılması

Ele geçirilen kozmetik ürünler

Genel ve detay görnütüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP,

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17 Nisan'ın 'Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü' olmasını istediler

İzmir'de sağlıkçılar, doktor Ersin Arslan'ın Gaziantep'te 17 Nisan 2012 tarihinde öldürülmesinin yıl dönümünde ortak basın açıklaması yaptı. 17 Nisan'ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olmasını isteyen sağlıkçılar adına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Mübeccel İlhan, "Bugün Sağlık Bakanlığı'nı sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Doktor Ersin Arslan'ın sonradan kendi adını alacak olan Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde hastasının yakını tarafından 17 Nisan 2012'de öldürülmesinin yıl dönümünde sağlıkçılar bir araya geldi. Sağlıkçıları temsil eden oda ve sendikaların temsilcileri, Konak Meydanı'nda Sümerbank eski binası önünde sağlıkta şiddeti sloganlarla protesto etti. Beyaz önlüklüler adına açıklamayı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Mübeccel İlhan, yaptı. Türkiye'de bugüne kadar şiddet mağduru olan ve öldürülen meslektaşlarının isimlerini ve zamanlarını sıralayan Mübeccel İlhan, şöyle dedi:

"Bu tarihler arasında yüzlerce arkadaşımız çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldi. Kimi zaman Suruç'ta olduğu gibi hastaneler basıldı, kimi zaman Urfa'da tanıklık ettiğimiz gibi hekimler ve sağlık çalışanlarının kafalarında kaldırım taşları parçalandı, bazen İzmir'de olduğu gibi aile sağlık merkezleri basılıp hekimlerin kafaları kırıldı. Sağlıkta şiddet bitmiyor, gün geçmiyor ki yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Tüm bu saldırılardan sonra kimi zaman iş bıraktık, kimi zaman hastanelerimizin, sağlık kurumlarının bahçelerine çıktık uyarı eylemleri yaptık, kimi zaman şiddete halkla birlikte 'dur' diyelim dedik. Nöbetler tuttuk ve bu şiddeti durdurmanın çarelerini bulmaya çalıştık, yürüyüşler yaptık."

'ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN ADIM ATILMADI'

Sağlıkta şiddetin önlenmesi yetkililerin harekete geçmediğini öne süren Mübeccel İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Performans ve özelleştirme uygulamalarının sağlıkta şiddeti arttırdığına yönelik görüşlerimizi dikkate almadılar. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı yasa tasarısını görmezden geldiler. Sağlık Bakanlığı dün olduğu gibi bugün de sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik görüşlerimizi umursamıyor, taleplerimize kulaklarını tıkayarak, hekimlerin öldürülmesinde kolaylaştırıcı rol oynadı. Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı'nı emek ve meslek örgütleri ile ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Bu doğrultuda 17 Nisan'ın 'Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü' olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olacağını Sağlık Bakanlığı'ndan talep ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklamasından görüntü.

Katılanlardan görüntü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK

Kaynak: DHA