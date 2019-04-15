Dha Yurt Bülteni - 15

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güneş kardeşlerin cesetleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

Kaza yapan araçlar

Vatandaşların kazazedelere yardım etmesi

Haber: Osman SAK/ ORHANELİ(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Adana-Kozan arasında sefer yapan Şevket Çetin yönetimindeki 01 U 0396 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Fatoş Kızılgöz'ün öldüğü belirlendi. Yaralı 13 kişi ise ambulanslar ile İmamoğlu, Kozan ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel görüntü

Kaza yapan minübüsten görüntü

Yaralıların ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK - Ali GÖKDAL/ İMAMOĞLU(Adana),

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Kırıkkale'de sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah'ım beterinden saklasın, belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tarlaları suların basması

Belediye işçilerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Ankara'da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, dumanı farkeden bina sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrole alıp yan binalara ve dairelere sıçramasını engelledi. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmandan görüntü

Ekiplerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Batman'da arazi kavgası: Anne öldü, 6 yaşındaki kızı yaralandı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünde çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Bedriye Aktaş, hayatın kaybetti, 6 yaşındaki kızı Reyhan Aktaş ile yakını Kıymet Utunulur yaralandı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kozluk ilçesinde meydana geldi. Tepecik mahallesinde iki aile arasında daha önce yaşanan arazi tartışması bugün kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açan kimliği tespit henüz belirlenemeyen kişinin silahından çıkan saçmalar, Bedriye Aktaş, kızı Reyhan Aktaş ile yakını Kıymet Unutulur'a isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisine alınan yarılardan Bedriye Aktaş, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle üzerine Batman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Reyhan Aktaş ile Kıymet Unutulur'un Kozluk'taki hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Arif ARSLAN/ BATMAN,

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Kaynak: DHA