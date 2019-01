Dha Yurt Bülteni-15

HORTUMUN DEREYE SÜRÜKLEDİĞİ ARAÇTA KAYBOLAN BUSE ARANIYOR (EK)

1)ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KEMER/DHA

===============================================

2)KAR, ANTALYA- KONYA KARAYOLU ULAŞIMI AKSATIYOR

ANTALYA- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Akseki çıkışından itibaren araçların karayoluna geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Yolda bekleyen araçların görüntüsü

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

===============================================

3)İSMET YILMAZ: KİMİN CENNETE GİDECEĞİNİ ALLAH BİLİR

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, konuşması nedeniyle kendisine yönelik eleştiriler için sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılmak istenmesi doğru değildir. Benim cümle de 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir" dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, dün akşam kentte faaliyet gösteren bir restoranda muhtarlar ile bir araya geldi. 65 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda konuşan İsmet Yılmaz, iki gün önce AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Gençler Soruyor' programında AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile katıldıklarını ve gençlerin sorularına cevap verdiklerini ifade etti. Programda sırasında 'Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, kıyamet günü berat belgeniz olacak' olarak algılanan sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz, söylediği sözün yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını belirterek, "Bizim kültürümüzde her adımın halkın rızası gözetilerek atılması gerektiği ifade edilir. Yine hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Sami Aydın, Mevlana Tüneli'ni yaptı, dua aldı. O tünelden Sami bey dua aldı ama Sami beye destek verenler de hayırdan pay aldı. Bizim kültürümüzde var. Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Bu anlayış ile hareket ederek halka daha çok hizmet edeni tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi seçimlerde yapılan bir tercihin de bir sorumluluğu vardır dedim. Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. 'Benim yaptığım bu tercih doğrudur' denildiğinde, bir başkasının tercihinin yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılmak istenmesi doğru değildir. Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz 'Ruz-i Mahşer'de beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir. Biz bu dünyada Hakk'ın rızasını kazanmak için, halkın rızasını almanın gerekli olduğuna inanır ve o doğrultuda çalışırız. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz. Bir karşılığı olacaktır. Karda, kışta aç kalan hayvanlara bakmanın, susuz hayvana su vermenin hesap gününde iyi işlerden sayılacağına bir delil bir berat olacağına inanırız. Siyasette de doğru tercih ile bize yüklenen sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağına inanırız. Her şeyin en iyisini en doğrusunu Allah bilir" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İsmet Yılmaz'ın konuşması

Haber-Kamera: SİVAS, -

(321 MB)

========================================================

4)VARANK: AKILLI TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN KOBİ'LERE İLK KEZ DEVLET DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB, bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi, 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Hatay'a geldi. İlk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret eden Bakan Varank, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Varank, daha sonra Doğan'dan Hatay'da yapılan yatırımlarla ilgili brifing aldı. Bakan Varank, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geçerek, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partililer ile bir araya geldi. Varank, daha sonra Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatına geçip, incelemelerde bulundu.

'EN GÜZEL CEVABI GİRİŞİMCİLERİMİZ VERİYOR'

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Pres Makine'ye ait tesisin açılışına katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, fabrikanın hayata geçirilmesinde, istihdam kapısı olmasında bakanlıklarınca verilen yatırım teşvikinin önemli katkısı olduğunu söyledi. Varank, "14 milyon dolarlık bu yatırım KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteği ve 1 yıl boyunca sigorta primi işveren desteğinden faydalanıyor. İstihdam kapasitesinin daha da artacağı bilgisini de aldım. Bu yatırımda beni özellikle heyecanlandıran husus makinelerinin imalat sürecinin yüzde 100 yerli olması. Ülkemizde yatırım yapılmadığına dair iddialara en güzel cevabı bu girişimci kardeşlerimiz, bu tesisler zaten veriyor" dedi.

'REEL SEKTÖRDEN BEKLENTİMİZ YATIRIM İŞTAHINI KAYBETMEMELERİ'

Bakanlık olarak sanayicilerin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini kaydeden Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi sektörü güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi. Buradan hareketle sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'mız, reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ver vergi giderlerini devletimiz üstlenecek. Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamıştı. Bu sene tam yıl uygulayacağız. Geçen sene 9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyarlık ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimize gerçekleştirdik. Geçen sene tüm işverenlerimiz sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalandı. Böylelikle 10 milyon kişiye ulaştık, toplamda 14,7 milyar ile işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puanlık artı, 1 puan bölgesel istihdam puanı da ekleyerek, 1,5 milyon vatandaşımız için 1,5 milyar lira ekstra katkı sağladık. Bu destekleri de 2019 yılında da devam ettireceğiz. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatını da yüzde 10'luk indirim yaptık. Reel sektörden beklentimiz yatırım ve istihdam iştahını kaybetmemeleri."

KOBİ'LERE DESTEK

Akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere destek verileceğini vurgulayan Bakan Varank, "Siz değerli sanayicilerimizin OSB'lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri şu anda bakanlığımızda yerine getiriyoruz. İnşallah yakında da kamuoyuyla paylaşacağız. Sunduğumuz destekler tabi elbette sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. Son olarak sizlere bir müjde vermek istiyorum. KOSGEB, bu hafta KOBİ gelişim programının destek programına çıkacak. İmalat sanayisinde dijitalleşme tanısıyla başlatacağımız bu programın bütçesi, 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız. Böylece hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağız. Yeri gelmişken, şunu da vurgulamam gerekiyor. Açıkladığımız bu programların her biri, 2019 yılı bütçesinde karşılığı olan programlar yani mali disiplinden de asla taviz vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılışın ardından İskenderun 2. OSB'yi gezerek, burada tahsisi tamamlanan arazilerde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Bakan Varank'ın valilik bahçesinde karşılanması

Valilik ziyaret defterini imzalaması

Bakanın açılışı yapılan tesiste karşılanması

Açılışa katılanlardan genel ve detay görüntüler

Bakan Varank'ın açıklaması

Bakan Varank'ın tesisi gezmesi

SÜRE: 05.45 BOYUT: 644 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

=======================================================

5)İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU: PKK'NIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYECEĞİZ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, "HDP'ye oy veren 6 milyona PKK'lıdır diyerek PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz" dedi

İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında Kahramanmaraş'ta partisince gösterilen belediye başkan adaylarını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tanıttı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç'un da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İyi Parti Grup başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, siyaseti kavga, garez ve kin için yapan bir siyasi asabiyenin tarafı olmayacaklarını söyledi.

Sadece Millet İttifakı'nın değil, Ak Parti, MHP ve diğer partilerin oylarına da talip olduklarını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, şöyle devam etti.

"6 milyon oy aldı HDP. Biz dedim size, bu 6 milyon oy PKK'lıdır diyerek yardım etmeyeceğiz, PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Sizin içerinizde PKK ile meselesi olmayan, PKK ile mesafesini ayarlayamayan, PKK'nın sözcülüğünü yapan, bağrımıza saplanmış bu hançerden mutlu olanlar var ama biz bu Türk yurdunda size oy vermiş 6 milyon Kürt kardeşimizin hepsine PKK'lı diyerek PKK'nın ekmeğine yağ süremeyeceğiz. PKK ile mesafesini ayarlayamayan bir siyasi partinin 6 milyon oyuna PKK oyu demeyecek kadar vatanımızı, milletimizi ciddiyetle sevmekteyiz. Dolayısıyla biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz Çok az bir oy bırakacağız. O kalan oya da gönül rahatlığıyla 'Siz alçaklarsınız' diyecek kadar kendi Kürtlerimizin oylarını onlardan alacağız. Dolayısıyla biz, devletin başına parmak sallıyorken bunlar bir tek hassasiyetle siyaset yapıyoruz. Çocuklarımızın üstünde, milletimizin üstünde, vatanımın üstünde bayrağımızın üstünde alçakça tepinen bir cinayet şebekesiyle mesafesini ayarlayamayan bir siyasal dilin Türk meclisinde asla olamayacağına inananlardanız."

ADAYLARI TEK TEK TANITTILAR

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin Afşin Belediye Başkanı Adem Yıldız, Andırın Belediye Başkanı Ali Çatalbaş, Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy, Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Nazım Engizek, Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mustafa Bastırmacı ve Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Hasan Kızldağ tek tek sahneye davet edilip siyasi geçmişleri okundu.

CHP İl ve ilçe yönetimlerinin de katıldığı aday tanıtım programı, hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Programın düzenlendiği bina

Salondan detay

Ağıralioğlu'nun konuşması

Sahnedeki adaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 554 MB

=========================================================

6)AMBULANS HELİKOPTER, KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ İÇİN MAÇ OYNANAN SAHAYA İNDİ

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan Kasım Çağrıtekin'i (47), almak için bölgeye gönderilen ambulans helikopter, Çermikspor ile Alipaşaspor karşılaştığı sahaya maç oynadığı esnada inerek, yaralıyı aldı. Ambulans helikopterle hastaneye getirilen Çağrıtekin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen Kasım Çağrıtekin yönetimindeki 34 BN 4589 plakalı otomobil, Gürüz Mahallesi Benav mevkiinde, viraja yaklaştığı esnada fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çervedekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çağrıtekin için, sağlık görevlilerinin ambulans helikopter talebinde bulunması üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Çermik'e ambulans helikopter sevk etti. Bu esnada Çağrıtekin, kaza yerinden ambulansla alınarak, helikopterin iniş yapacağı Çermik Stadyumu'na getirildi. Ambulans helikopter iniş yapacağı sırada, Çermik Stadyumu'nda Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Çermikspor ile Alipaşaspor karşılaşması sürerken, hakem Emre Doğu tarafından maç durduruldu. Maçın durdurulmasıyla ambulanstan alınan Çağrıtekin, sedye üzerinde futbolcular, güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerince taşınarak, helikopter ambulansa bindirildi. Dağtekin, helikopter ambulansla götürülmesinin ardından maç, 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerde devam etti.

Ambulans helikopterle ağır yaralı bir halde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Çağrıtekin, yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Ambulans helikopterin gelişi ve futbolcuların sahadan ayrılması

Hastaya saha ortasında müdahale

Hastanın ambulans helikoptere taşınması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇERMİK, -

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

========================================================

7)MERSİN'DE 2 MİLYON CİVCİV ÖLÜME TERK EDİLDİ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, tavuk ve yumurta üretim firması, kiraladığı kümese yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Firma iflas edince, aç ve susuz kalan civcivler ölüme terk edildi.

Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli şirket, buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce iflas ettiğini açıklayıp 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehkilesi ile karşı karşıya kaldı. Şimdiye kadar 200 bine yakın civciv açlıktan öldü. Ölen civcivleri küreklerle çuvala doldurup atmak zorunda kaldığını belirten kümes sahibi Sabire Eren, "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum. Ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor. Bu hayvanların günahı ne anlayamadım. Yıllardır böyle bir şey görmedik" diyerek gözyaşı döktü.

Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu ise yardım beklediklerini ifade ederek, "Firmanın göndermiş olduğu civcivler ölmeye başladı. Civcivler geleli 15 gün oldu, bir sefer yem gelmedi. Kendi imkanımızla bu kadar yapabiliyoruz. İmkanlar el vermeyince civcivler telef oldu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden yardım istiyoruz. Tarım kredi ve bankalara borcu olan bu insanlara yardım edilmesi lazım. Bir papağan kadar bu tavuk üreticilerinin değeri kalmadı. Sahada 2 milyon hayvan var bunların hepsi ölüme terk edildi" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Ölü ve canlı civcivlerden genel ve detaylar

Ölü civcivlerin kürekle çuvallara doldurulması

Sabire Eren ve Mustafa Borluoğlu ile röportaj

Boş yem kaplarının görüntüleri

SÜRE: 02'26" BOYUT: 265 MB

Haber-Kamera: ÇAMLIYAYLA(Mersin),

===================================================================

8)ULUDAĞ'DA GÜNÜBİRLİKÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 'NAYLON SKİ'

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, günübirlikçilerin akınına uğradı. Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Sarılan ve Milli Parklar Bölgesi mangalcılarla doldu. Ayrıca poşet ve minder ile kayarak tatilin keyfini çıkartan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr tatilinin ikinci pazar gününde günübirlikçilerle doldu. Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkan vatandaşlar, Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar gişelerinde trafik durma noktasına gelirken bazı sürücülerin kontak kapattığı görüldü. Uludağ zirvede kar kalınlığı yaklaşık 160 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 'NAYLON SKİ'

Pazar gününü karın üzerinde geçirmek isteyen günübirlikçiler, Sarıalan ve Milli Parklar bölgesindeki piknik alanlarını da doldurdu. Piknik alanlarında adım atacak yer kalmazken, mangal dumanlarından dolayı göz gözü görmedi. Mangalcıların yanında bulunan "Bu bölgede yerde, ateş yakmak yasaktır" tabelası da dikkatlerden kaçmadı. Çardaklarda oturan mangalcıların soğuktan korunmak için, çardağın çevresini streç film ile kapladığı görüldü. Uludağ'ın zirvesindeki tatilciler kayak keyfi yaşarken, Sarıalan ve piknik alanlarındaki günübirlikçiler ise naylon poşet, minder ve kızaklar ile kaymanın keyfini çıkardı. 'NaylonSki' ile karın keyfini çıkartan çocuklara, aileleri de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kızak keyfi çıkartan çocuklar, selfie yaparak o anları ölümsüzleştirdi.

Karın üzerinde mangal ve kızak keyfini çıkartan günübirlikçiler, uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve zirveye çıkmakta güçlük çektiklerini bu sebepten dolayı Sarıalan ve Milli Parklar bölgesinde mangal yakıp, poşetler ve kızaklar ile kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Trafikten görüntüler

-Gişelerden ve kuyruktan görüntüler

-Mangalcılardan görüntüler

-Poşetlerle kayanlardan ve düşenlerden görüntüler

-Röportajlar

Süre: 2 dakika 40 saniye Boyut: 296 MB

Kaynak: DHA