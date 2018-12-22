Dha Yurt Bülteni -15

KAMIŞLI'DAKİ TERÖRİSTLERE GÖNDERİLEN İŞ MAKİNELERİ VE TANKER GÖRÜNTÜLENDİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere, hendek kazmak için TIR'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi.

Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Kamışlı'da, akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken görüntüledi. Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR'lar ile akaryakıt tankerleri, Kamışlı içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye'nin Kamışlı kenti

TIR ve araçların geçişi

Hendekler

Toprak yığını

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ-MARDİN-DHA

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İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMEDEN POLİSİ ARAYAN KİŞİ, KENDİNİ AĞACA ASTI, SON ANDA KURTARILDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşinin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin U., polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler Hüseyin U.'yu ormanlık alanda atkı ile ağaca asılı halde bularak hastaneye kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Kestaneci Mahallesi Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin U.'nun eşi Ş.U., yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden şikayetçi oldu. Hüseyin U. hakkında mahkeme tarafından evden uzaklaştırma kararı verildi. Psikolojik bunalıma girdiği ileri sürülen Hüseyin U., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri ormanlık alanda yaptığı aramada Hüseyin U.'yu atkı ile ağaca asılı halde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan Hüseyin U., özel hastaneye kaldırıldı. Hüseyin U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ormanlık alan

Hüseyin U.'nun bez sedye ile ormanlık alandan taşınması

Ambulansa alınması

Ambulansın ayrılması

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Hüseyin U.'nun kendini astığı boyun atkısı

Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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BODRUM'DA RENKLİ 'NAR DUGAN BAYRAMI' KUTLAMALARI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Güneşli havanın hakim olduğu Bodrum'da, Kumbahçe Muhtarlığı ve Kumbahçe sakinleri tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Kumbahçe Meydanı'nda 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları yapıldı. Eski Türk inanışlarına göre, ışığın karanlığı yendiği ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları için lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtıldı. Yöresel ve evrensel halk dansları sergilendi. Etkinliği izlemeye gelen yüzlerce kişi, danslara eşlik etti. İlçede tatil yapan turistlerde gösterileri ilgiyle takip etti. Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, etkinliğe ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalara katılanlar, bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Etkinlikten görüntü

Muhtar röp.

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

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MARMARİS'TE NAR DUGAN BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan 'Ayaz Ata' ile Hristiyan Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında 'Nar Dugan Bayramı' kutlaması yapıldı. Akçaağaca çaput bağlanıp, dilek tutuldu, bayram ateşi yakıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından 'Kültürler Buluşması' adı altında bir ay süreyle devam eden 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Türk topluluklarında benimsenen 'Nar Dugan Bayramı' kutladı. Bugün saat 16.00'da ilçede yerleşik yaşayan Tatar, Kırgız ve Özbeklerin yanı sıra Marmarisliler, Meydanı doldurdu. Türk topluluğunun simgesi olan akçaağacı meydana konuldu. Festivale katılan Tatar, Kırgız ve Özbek sanatçılar, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve Dursun Kaplan ile birlikte akçaağacına çaput bağlayıp, dilekler tutup bayramı başlattı. Ardından yakılan ateş etrafında toplanıldı. Etkinliğe katılanlarda çocuklarıyla birlikte akçaağaca bez ipler asarak dileklerini diledi. Ateş etrafından toplanan kalabalık, Tatar sanatçıların müzikleri eşliğinde dans etti, yakılan ateş etrafında döndü. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' kostümlü bir kişi çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Datça'dan ve Marmaris'ten yerel sanatçılar hareketli müzikler eşliğinde meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Yakılan Nar Dugan ateşinin saat 24.00'da söndürülmesiyle kutlama sona erecek.

"SENEYE TÜM TÜRK BİRLİKLERİNİ DAVET EDECEĞİZ"

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Yeni yıl festivalimiz kapsamında Türkler'in inanışı olan Nar Dugan Bayramı'nı kutladık. Orta Asya'nın birçok ülkesinden Türk kardeşlerimiz misafirimiz oldu ve beraber geleneğimizi kutladık. Önümüzdeki yıl Orta Asya'da bulunan ülkelerdeki Türk birliklerindeki kardeşlerimizi etkinliğimize davet edeceğiz. Belediye olarak amacımız kültürler buluşmasını sağlamaktır. Farklı görüş ve inançtan tüm insanları festivalimizde buluşturduk ve önümüzdeki yılda daha kapsamlı bir buluşma olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntü

-Bayram ateşi yakılması ve akçaağaca dilek çaputlarının asılması

-Sahne alan yerel sanatçılardan görüntü

-Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaynak: DHA