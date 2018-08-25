Dha Yurt Bülteni-15

1)TATİL BİTTİ, DÖNÜŞ ÇİLESİ BİTMEDİ

ÇANAKKALE'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü ve 4'üncü günü başlayan tatilcilerin dönüş çilesi bugün de devam etti. Kent merkezinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçişler için feribot iskelesinde oluşan araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreyi buldu. Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü başlayan dönüşleri bugün de devam etti. Özellikle İstanbul ve Trakya'daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Bayramın 3'üncü günü 4, bayramın 4'üncü günü ise 5 kilometreyi bulan Çanakkale merkez feribot iskelesindeki araç kuyruğu, bugün biraz azaldı. Çanakkale feribot iskelesinde bekleyen tatilciler, kendilerine feribot sırası gelmesi için kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa ve Piri Reis Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için çaba harcadı.

BİR HAFTADA 122 BİN ARAÇ GEÇTİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti. Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Gökçeada- Kabatepe hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet vermeye devam ediyor. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Çanakkale'deki feribot iskelelerinden 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar bir hafta içinde 122 bin aracın geçiş yaptığını belirtti.

EDREMİT'TE DÖNÜŞ YOLLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesi E-87 karayolunda tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte uzun araç konvoyları oluşuyor. 9 günlük Kurban Bayramı ile birlikte iç turizmin gözde merkezlerinde Edremit'te, nüfus 1,5 milyona yaklaşmıştı. Dönüşe hafta sonuna bırakmadan dönmek isteyenler ile yollarda uzun araç konvoyları oluşturuyor. Özellikle Akçay, Güre ve Altınoluk gibi önemli turizm bölgelerinin bağlantı yollarında kilometrelerce araç konvoyu oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.

-Çanakkale feribot iskelelerinde bekleyen araçlardan genel ve detay görüntü.

-Edremitteki karayolunda yaşanan araç yoğunluğundan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE-EDREMİT,

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2)EVLERİNE DÖNERKEN YUMRUK ATARAK STRES ATTILAR

KURBAN Bayramı tatilinden dönüş yolculuğuna geçenlerin trafikte güvenli gitmeleri için harekete geçen Muay Thai milli takım sporcuları, Düzce'de dinlenme tesislerinde pankartlarla gezerek, sürücüleri hız yapmama konusunda uyardı. Boks eldivenlerini takarak yastığa yumruk atan sürücüler stres attı. Muay Thai milli takım antrenörü Muhammed Bişgin ve sporcular, Düzce'de TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerine giderek üzerinde, 'Lütfen yavaş gidin evinizde sevdikleriniz bekliyor', 'Emniyet kemeri sıkmaz hayat kurtarır', 'Tatil dönüşü kabus olmasın' ve 'Enerjinizi gaz pedalıyla değil eldivenle atın' yazılı pankartlarla sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Milli takım sporcuları bazı otomobil sürücüleri ve yanlarındaki yolculara boks eldiveni takarak, kısa süreli antrenman yaptırdı. Sürücüler, boks eldivenlerini takarak milli takım sporcuların tuttuğu yumruk yastıklarına vurdu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri de sporcuların olduğu alanda 'Kırmızı düdük' uygulaması yaparak, otomobillerde bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, çocuklardan velilerinin hata yapmaları durumunda kırmızı düdüğü çalarak uyarmalarını istedi. Farkındalık projesinde yumruk yastıklarına vuran sürücüler, projeyi beğendiklerini ifade ederek, "Kurallara uymak için elimizden geleni yapacağız. Bu tip değişik etkinlikler insanların daha dikkatli olmasını sağlıyor." dedi.

Milli takım antrenörü Muhammed Bişgin ise, "Kurban Bayramı tatili boyunca birçok trafik kazası ve bu kazalarda hayatlarını kaybedenleri haberlerden gördük. Bu projeyi yapmaya karar verdik. Hız yapmak yerine daha yavaş gitmek çok zaman kaybettirmiyor. Ama sağlıklı bir şekilde eve gitmeye yarıyor. Ayrıca sürücülere eldivenlerle yumruk attırarak biraz olsun enerjilerini almayı hedefledik. Lütfen sürücülerimiz yavaş gitsin ve trafik terörünün kurbanı olmasın." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sporcuların ellerinde pankartlarla görüntüsü

Sürücülerin ve yolcuların yumruk atarken görüntüsü

Polis ekiplerinin kırmızı düdük dağıtırken görüntüsü

Şoförlerle röp.

Muhammed Bişgin ile röp ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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(ÖZEL)

3)SALDA GÖLÜ ÇEVRESİNDE ÇÖP KİRLİLİĞİ

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve son dönemde yerli- yabancı tatilcilerin akın ettiği Salda Gölü'nün kıyısında çöpler birikmeye başladı. Ziyaretçiler, duyarsız kişiler yüzünden göl kıyısında kirlilik oluştuğunu savundu.

Yeşilova yakınlarında bulunan, beyaz kumulları ve turkuaz renkli yapısı dolayısıyla Maldivler'e benzetilen Salda Gölü, son dönemde yerli- yabancı tatilcilerin uğrak yeri oldu. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistler de Salda Gölü'ne akın etti. Göl çevresinde çadır kuran ve günübirlik gezmeye gelenler nedeniyle yaşanan yoğunluk, kirlilik riskini ortaya çıkardı. Ziyaretçiler, duyarsız davranan kişilerin çevreye bıraktığı çöpler nedeniyle sahil ve göl çevresinde kirlilik oluştuğunu savundu. Yeşilova Belediyesi tarafından çöplerin toplanılmasına rağmen yoğunluk ve personel yetersizliği nedeniyle konteynerlerde zaman zaman çöplerin biriktiği görüldü.

'İNSANLAR TARAFINDAN KÖTÜ DURUMA DÜŞÜRÜLÜYOR'

Göl çevresindeki görüntü kirliliği birçok ziyaretçinin de tepkisine neden oldu. Denizli'den geldiğini söyleyen Sadettin Der, "İnsanların şikayetleri var. Buranın mavi bayraklı göl olduğunu biliyorum. Bu göl insanlar tarafından kötü duruma düşürülüyor. Bu konunun yetkililerce toparlanmasını ve çözüm bulunmasını istiyorum. Bu güzellik gelecek nesillere aktarılabilmeli" dedi.

'BİLİNÇLİ OLUNMASI LAZIM'

Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Avcı ise "İki yıldır çok fazla talep var. Sosyal medyada çok fazla reklam yapılıyor ama insanların da bilinçli olması lazım. Altyapı yetersizliği var. Altyapısı olsa da bu kadar insan gelse daha güzel olurdu" diye konuştu.

Antalya'dan gelen Şaban Alkan da "Çevre çok güzel ama otoparklara çadır kurmuşlar. Tuvalet, soyunma kabini yetersiz. Soyunma kabini yok. Zorluk çektik. Burası çok güzel. Çok methini duyduk ama bazı eksikleri giderilirse vatandaş daha memnun olur" dedi.

Keziban Yiğit ise "İnsanlar şikayet ediyor ama burayı temiz bırakmayı bilmiyorlar. Belediyeden şikayetçiler ama 5 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı buraya ne kadar yetebilir? Kamp alanı ücretsiz, kiralık çadırlar uygun fiyatlı. Burası sit olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı el atmalı. Ancak bakanlık yapabilir" diye konuştu.

İzmir'den gelen Raşit Kozakçı da "Salda Gölü hayal ettiğim gibi değil. Çok kalabalık ve çevre kirliliği çok fazla. Acilen koruma altına alınması lazım" dedi.

'TUVALET, SOYUNMA KABİNİ, DUŞ YOK'

Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, kendisine yetki verilmesi durumunda 1 ay içinde göl kenarındaki tüm altyapı sorununu çözeceğini aktardı. Özbek, "Salda Gölü'nün 8- 9 senedir reklamını yaptık. Sosyal medya üzerinden Salda Gölü'nün reklamı yapıldı. Vatandaşlarımızı çağırdık ama mahcup duruma düştük. Belediye olarak tek çivi çakmamıza izin verilmedi. Sahil boyu insan dolu ancak buradaki insanların yararlanacağı tuvalet yok, soyunma kabini, duş yok. Herkes halk plajındaki tek tuvaleti kullanmak zorunda" diye konuştu.

'İZİN VERSİNLER HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZERİZ'

Sorunu çözmek için dilekçeler yazdıklarını; ancak uzun süredir taleplerinin yerine getirilmediğini vurgulayan Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygılarımı sunarak şunu söylemek isterim. Gerçekten bürokratların içinde metal yorgunluğu olanlar o kadar çok ki. Bu 9 günlük tatilde çoğu kalkmış gitmiş tatil yapmıştır. Burdur'da sorun mu var, Yeşilova'da sorun mu var? Bana müsaade verilirse bütün sorunları çözeceğime inanıyorum. Şu anda gelen misafirlerimiz çoğunlukla kalacak yer bulamıyor, tuvalet bulamıyor, yemek yiyecek yer bulamıyor ama insanlar gelmeye devam ediyor ve edecekler. Biz de bu sorunları çözmek zorundayız. Bütün devlet ve hükümet yetkililerine sesleniyorum. Yeter ki izin versinler her türlü sorunu çözeriz" dedi.

'DÜN 6 KAMYON ÇÖP TOPLADIK'

Salda Gölü için görevlendirdikleri 4 kişilik temizlik ekibi olduğundan bahseden Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz 'Salda Gölü'nde devamlı görev yapacak İŞKUR elemanları verelim, Salda Gölü'nün tamamını temizletin' demişti. Biz de 'tamam' demiştik. 'Aracı, benzini, mazotu biz karşılayalım Salda Gölü'nün tamamını temizleyelim' demiştik ama sözler tutulmadı. Yeşilova Burdur'dan ayrı bir yer değil. Buraya Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Gelenler 'Yeşilova'ya gittik' demeyecek, 'Burdur'a gittim' diyecek. Bütün Burdur zan altındadır 'temizlik yapılmıyor' diye. Dün 6 kamyon çöp topladık. Bundan gocunmuyoruz. Bu insanları biz davet ettik. Biz temizleyeceğiz. Bu göl bizim gölümüz. Gölün her tarafına sahip çıkmak gerektiğini biliyorum. Görevimiz olmasa da hudutlarımız içindeki yerleri temizlemeye çalışıyorum. Gelen insanlar zannediyor ki burası büyükşehir. Burası büyükşehir değil. Benim belediye olarak temizlik yapma ihtimalim yok ama yine de gidip temizlik yapıyorum."

'SORUNLARINI ÇÖZMEYE TALİBİM VE ÇÖZECEĞİM'

Salda Gölü'nün korunması için çalıştıklarını aktaran Başkan Özbek, "Yaptığımız tuvaletlerin içerisine büyük bidonlar koyduk. Vidanjörle çekiyoruz. Kesinlikle göle bir damla kanalizasyon akmıyor. Halk plajına araç giriş çıkışlarını engellemek için set yapmıştım. Bu yüzden mahkemeye verildim ve yargılandım. Sonra seti söktüm. Şimdi aynı seti kaymakamlık yaptı. Set olmasa sahil araçtan geçilmezdi. İnsandan çok araç olacaktı ve hiç kimse giremeyecekti. Araç park yeri yapmak için yazı yazdık. İzin istedik ona da izin gelmedi. İnşallah bundan sonra izin verirler. Gölün bize ait yerlerinin altyapı sorunlarını çözmeye talibim ve çözeceğim. Yeter ki izin versinler bir ay içinde tüm altyapı sorunlarını çözerim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone görüntüsü

Sahildeki çöpler

Gölden detay

Sahildeki çöpler

Sadeetin Der ile röportaj

Gölden detay

Melike Avcı ile röportaj

Gölden detay

Nuri Özbek ile röportaj (Yeşilova Belediye Başkanı)

Drone görüntüsü

Raşit Kozakçı ile röportaj

Gölden detay

Selfi yapanlar

Keziban Yiğit ile röportaj

Şaban Alkan ile röportaj

Drone görüntüsü

499 MB/// 09.11"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),

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4)PATENCİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ANTALYA'da otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğa çıkan 4 patenci çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Çocukların kent merkezindeki paten pistine her gün bu şekilde gittiği öne sürüldü. Olay, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren bir otobüs, yolcu almak için cadde üzerindeki durağa yanaştı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için durağın arkasında bekleyen 4 patenci çocuk, otobüsün hareket ettiğini gördü. Önce biri, ardından diğer üçü otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğa çıktı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden otobüse tutunarak giden çocukların Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki paten pistine gittikleri önce sürüldü.

Evinin balkonundan tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş ise duruma isyan ederek, bu türden görüntülerin cadde üzerinde her gün yaşandığını, patenci çocukların Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki paten pistine bu şekilde gittiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Otobüsün durağa yanaşması

Patenci çocukların otobüsün arkasına tutunma anı

Patenci çocukların seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapması

80 MB/// 00.45ö

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

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5)AĞAÇTA ASILI CESEDİ BULUNDU, POLİS ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

BOLU'da Ali H.'nin (33), ağaca asılı cesedi bulundu. Polis, Ali H.'nin Tekirdağ'da yaşayan yakınlarını Bolu'ya çağırırken, kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Olay, Seyit Mahallesi 12 Kasım Evleri Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde vatandaşlar, tarlanın kenarında bulunan ağaca asılı kişiyi görünce, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin öldügünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Ali H. olduğu saptandı. Tekirdağ'da yaşadığı belirlenen Halıcı'nın telefonla, en son konuştuğu kişinin 'Aşkım' diye kayıtlı numara olduğu tespit edildi.

Yakınlarına ulaşan polis, Ali H.'nin kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını belirterek, Bolu'ya çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Ali H.'nin cesedi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yakınları Ali H.'nin Bolu ile bağlantısı olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.18-Boyut: 146.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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6)FİRARİ SİLAH KAÇAKÇISI OPERASYONLA YAKALANDI

BOLU'da, silah kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Erkan B., polisin operasyonuyla yakalandı. Geçen Haziran ayında Düzce'de bulunan cezaevinden izinli olarak çıkan Erkan B. firar etti. Erkan B.'nin Bolu'ya geldiği tespit edildi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erkan B.'yi takibe alarak Sümer Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlendiği operasyonla yakaladı. Erkan B.'nin saklandığı evde ve aracında yapılan aramalarda metanfetamin, esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Erkan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Erkan B.'nin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Evde ele geçirilen malzemeler

Süre: 00.59-Boyut: 120.9 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,