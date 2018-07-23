Dha Yurt Bülteni 15

ÜNLÜ OYUNCU CAN GÜRZAP KAZADA YARALANDI

SİNEMA ve Tiyatro Oyuncusu Can Gürzap, Sapanca'daki evinin bulunduğu yerde yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı. Bu sırada Kocaeli yönünden gelen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ünlü oyuncuya çarptı.Kanlar içinde yerde kalan Gürzap, vatandaşların ilk müdahalesi sonrası olay yerine gelen ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs tranvası olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi. Gürzap'ın tedavisi Adapazarı'ndaki hastanede sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneye sevk

HABER-AZİZ GÜVENER-İSA ÇİÇEK KAMERA: AZİZ GÜVENER/ SAPANCA

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BİNALİ YILDIRIM, DEDE OLDUĞUNUN MÜJDESİNİ DÜĞÜNDE VERDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da Toçoğlu ve Topaca Ailesi'nin düğününde nikah şahidi oldu. Yıldırım, düğünde 6'ncı kez dede olduğunun müjdesini vererek, "Buraya yeni dede olmuş şahit olarak geldim. Bir torunumuz dünyaye geldi" dedi

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu, Adapazarı'nda yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, şehir protokolü ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı damadın babası olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da şahitlik yaptı.

Merasim sona erdiğinde mikrofonu eline alan Yıldırım, gelin ve damada 'En zor gününüz böyle olsun' temennisinde bulunarak, "Teşekkür ediyorum, başkan nasıl bir duygu yaşadın merak ediyorum. Hem baba, hem nikah akdi. Siz de rahat hissettiniz değil mi? Herhangi bir baskı altında kalmadınız? Kendi isteğinizle, samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor gününüz, en kötü gününüz bugünkü gibi olur inşallah. Mutlulukları paylaşıp arttıracaksınız. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız" dedi.

Konuşmasında konumunun değiştiğini hatırlatan Yıldırım, 'Evliliği uzun duble bir yol haline getirdik' diye espiri yaparak, "Ben daha önce icraatın içindeyken bir şeyler söylüyordum ama şimdi biraz konumum değişti. Mesela evlilik uzun ince bir yol diyordum. Hemen arkasından da telaşlanmayın o yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik. İnşalah mutluluğunuz daim olur. Evlatlarınızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız, rabbim bu iki gencimizin Merve ile Gani'nin bahtını açık eylesin. Cumhurbaşkanımızın mesajında pek detay yok ama, biz söylemiş olalım 1 olur garip olur 2 olur rakip olur 3 olur denge olur, gerisi Allah kerim diyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, merasim sırasında 6. torununun dünyaya geldiğini müjdeleyerek şöyle dedi:

"Ben buraya yeni dede olmuş şahit olarak da geldim. Bugün de bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Şimdi cüzdanı verme zamanı geldi başkanım. Gani diyenleri görelim, Merve diyenleri görelim. Ne yapalım üzülme biz doğuştan kaybetmişiz yapacak bir şey yok. Evliliğin sırrı biliyorsun değil mi? Nedir? İtaat et rahat et. Sen de havaya girme."

Başkan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, çifte cüzdanı takdim ederek ailelerin toplu fotoğraf çekiminde poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binali Yıldırım, Süleyman Soylu geliş

-protokol üyeleri

-düğün alanı detaylar

-gelin damat detay

-evlilik merasimi

-fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

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BAKAN SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU, "EN AZ 3 ÇOCUK" NASİHATİNİ HATIRLATTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlunun düğünün de nikah şahitliğini yaptı. Soylu, gelin ve damada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk nasihatini hatırlattı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlu Furkan Ustaoğlu ile Amasyalı iş adamı Sezai Armağan'ın kızı Tuğba Armağan, Düzce'de düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak nikah şahidi oldu. Nikaha Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan yardımcıları, bir çok il valisi, müsteşarlar, genel müdürler ve davetliler katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikaha şahit olduğunu davetliler önünde tekrarlayan Bakan Soylu, "Ustaoğlu ve Armağan ailelerinin bu güzel akşamlarında birlikteyiz. Sevgili Tuğba, sevgili Furkan birbirinize çok yakışmışsınız. Allah nazarlardan saklasın. Mutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken hazreti peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Bizler şahitler olarak sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz. Örnek bir Türk ailesi olun, örnek bir Müslüman aile olun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğüdünü unutmayın. Anneler, babalar, anneanneler, dedeler sizden kucaklarına torun getirmenizi istiyor. Allah size kötü gün göstermesin. Son olarak Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk nasihatini hatırlatıyorumö diyerek evlilik cüzdanını gelin Tuğba Ustaoğlu'na teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Süleyman Soylu'nun düğüne gelişi

Nikahtan görüntü

Bakan Soylu'nun konuşması ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ (DÜZCE),

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ESKİŞEHİR'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 14 YARALI

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde iddiaya sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçdiği midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürüsücü 44 yaşındaki Ömer Akyol hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Alpu-Beylikova Karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Beylikova İlçesi'ne yolcu taşıyan midibüs, iddiaya göre sürücüsü Ömer Akyol kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya savruldu. Devrilen mazada midibüs sürücüsü Ömer Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza yapan midibüsün firma yetkilisi Ayhan Yıldırım kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şoför kendini dışarı atmış, araç kendiliğinden durmuş. Bir kişi ölmüş ve yaralıların hepsini ambulans ile götürüldüler. Hayati tehlikleri yok, kırıkları olanlar var" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki midibüsün,

-Ayhan Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,

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HDP'NİN VAN KAMPI SONA ERDİ, KARARLAR 28-29 TEMMUZ'DA ANKARA'DA AÇIKLANACAK

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) yol haritasını belirlemek için Van'da yaptığı 3 günlük kamp sona erdi. Kampta alınan kararlar HDP sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç tarafından açıklandı. Oluç, "Ortak birleşik mücadelenin yol haritasını 28-29 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan parti meclisi toplantımıza öneriler şeklinde sunmayı kararlaştırdıkö dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve milletvekillerinin katılımıyla Van'da yapılan 3 günlük kamp sona erdi. Edremit ilçesindeki Merit Otel'in salonunda düzenlenen toplantılarda ele alınan kararları HDP sözcüsü Saruhan Oluç açıklandı. Oluç, HDP'nin ilk günkü toplantısında kadın mücadelesinin, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin hangi alanda, nasıl sürdürülmesine ilişkin tartışmaların yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sonraki iki gün tüm milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda siyasal durum ve dönemsel gelişmeler ele alındı. Yeni sistemin işleyici ve buna karşın mücadele hattının nasıl gelişmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar yapıldı. Var olan sistemin, tüm mekanizmalarını yok eden, keyfiliği, bir kişinin keyfiliğini esas itibariyle egemen hale getiren, hukuku askıya alan bir sistem olduğunu bir kez daha tespit ettik. Yasamaya üstünlük sağlayan bu sistem, aynı zamanda yargıya da hakimiyeti sağlamış vaziyettedir ve kuvvetler birliği Cumhurbaşkanı'nda, tek kişide birleştirilmiş vaziyettedir. İktidarın topluma dayattığı bir sistemle karşı karşıyayız. Demokratik muhalefetin nasıl yapılacağına ilişkin tartıştık ve bir yol haritası belirledik. Ortak birleşik mücadelenin yol haritasını 28-29 Temmuz'da Ankara'da yapacağımız parti meclisi toplantımıza öneriler şeklinde sunmayı kararlaştırdık."

'YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN TARTIŞMALAR YÜRÜTTÜK'

Üç gün boyunca yapılan kamp programında yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tartışmaların yürütüldüğünü de kaydeden Oluç, "Çalışmalarının ne şekilde şekilleneceğini değerlendirdik. Yerel demokrasi anlayışımızın eksikliklerini nasıl gidereceğimizi konuştuk. Hazırlıklarımıza başlamayı değerlendirdik. Bu konuda parti meclisinde alınan kararlarla, meclis grubunda hangi örgütlenme çalışmalarının yapılacağını konuştuk. Buna ilişkin çeşitli adımları atmaya başlayacağız. Meclis içi komisyon çalışmalarının nasıl şekilleneceğini konuştuk. Bu üç günün sonunda bu konular hakkında kararlar aldık. Son derece verimli ve çok önemli tartışmaların yapıldığı grubumuzun dil ve politika birliğini sağlayan bir çalışmayı sonlandırmış olduk" dedi.

GÖDÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç'un açıklaması

BOYUT: 545 MB - SÜRE: 4 DK 52 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

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