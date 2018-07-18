Dha Yurt Bülteni 15

GÖLETTE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ İBRAHİM'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

VAN'ın Muradiye ilçesinde, derede kaybolan İbrahim Tekbaş'ın (12), AFAD ve su altı dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışması sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Muradiye ilçesi Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti'nde bugün saat 15.00 sıralarında dereye giren Tekbaş'dan uzun süre haber alamayan ailesi AFAD, polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Tekbaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan gelen AFAD ve su altı dalgıçlarının katıldığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Gölette yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında, Tekbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun cansız bedenini gören acılı baba Abdurrahman Takbaş'ı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti. Ceset torbasına konulan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel görüntü.

-Dalgıçların gölete girmeleri

-Gölette arama yapmaları

-Çocuğun cansız bedeninin çıkarılıp ceset torbasına bırakılması.

-Cesedin taşınması ve ambulansa konulması.

-Çocuğun geriye kalan giysilerinin polis tarafından araca bırakılarak götürülmesi.

Haber-Kamera: MURADİYE,(Van)--

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Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin Uzunköprü'deki ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın ardından, faciaya neden olan trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölen 24 kişinin 12'sinin ailelerinin yaşadığı Uzunköprü'de ilk ziyaretini ölen Melek Tuna'nın trenin kalkış noktası olan istasyon yakınında oturan ailesine gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra diğer aileleri de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

ERGENE NEHRİ'NİN KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu, Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri kıyısına indi. Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan tarihi taş köprü Uzunköprü'nün altına inen Kılıçdaroğlu, kirli akan suya baktı. Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nin bu bölgenin can damarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kaynağı pırıl pırıl bir su, burada akan su simsiyah. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için. Ama maalesef 16 yıldır anı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeniden bir araştırma komisyonu ile yürütme organını biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı güçlenerek akacaktır. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak, pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten de nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakya'nın beklediği bu, bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede bu nehrin temiz aklaması lazım. Marmara için de, bizim için de, doğa içinde, insanlar içinde. Bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu Ergene Nehri kıyısında

Kılıçdaroğlu'nun siyah akan suya bakması

Kılıçdaroğlu ve siyah akan nehir

Kılıçdaroğlu ve nehirden detaylar

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun ailelere ziyaretleri

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),

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KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU'YA COŞKULU KARŞILAMA

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı. Hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak" dedi.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Döşemealtı ilçesi girişinde vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla karşılandı. Karsılama törenine CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de katıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile cipte vatandaşları selamlayan başpehlivan Orhan Okulu, uzun araç korteji eşliğinde ilçe meydanına geldi. Meydanda düzenlenen törende Okulu'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okulu, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla öz çekim yaptı. Üzerinde Türk bayrağı çizilen koyun dualarla kurban edildi.

'HEDEFİM ANTALYA'YA İLKİ YAŞATMAK'

Antalya'daki güreşseverlere altın kemer heyecanı yaşatan ve er meydanında 'geri vitesi olmayan pehlivan' olarak anılan Orhan Okulu'yu, karşılayanlar arasında dedesi, annesi, babası ve çocukları da yer aldı. Törene Okulu'nun yanı sıra Kırkpınar'da Döşemealtı Belediyesi adına güreşen pehlivanlar da katıldı. Burada konuşan başpehlivan Orhan Okulu, kendisini karşılayıp, sevgi gösterenlere teşekkür etti. Kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e de teşekkürlerini ileten Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak. Pehlivan arkadaşlarımla iyi hazırlandık, inanıyorduk. Kemeri almaya gittik. Hedefimiz 3 yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya getirmek ve Antalya halkına hediye etmek istiyorum" dedi.

'ALTIN KEMERİ DÖŞEMEALTI'NA GETİRECEĞİM' DEMİŞTİ'

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise Orhan Okulu ile Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirdi. Altın kemerin Döşemealtı'na gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Genç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanını, altın kemerini Türkiye'mize kazandırdık. Gitmeden önce bana, 'Başkanım iki yıldır hep şanssızlıkla kaybediyorum. Emeğini biliyorum. Söz senin için altın kemeri Döşemealtı'na getireceğim. Antalya'yı biz temsil edeceğiz' demişti. Sözünü tuttu onu yürekten kutluyorum. Bize bu gururu yaşattı" diye konuştu.

OKULU, KONVOYLA KENT TURU ATTI

Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz da altın kemeri 3 defa kazanıp Antalya'ya hediye etmek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Genç, Okulu'ya altın hediye etti. Törenin ardından Okulu ve Genç, ciple araç konvoyu eşliğinde şehir turu atarak, vatandaşları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Orhan Okulu'nun karşılanması

Kalabalıktan görüntü

Meydana gelişi

Dua edilmesi

Orhan Okulu'nun ve kalabalıkla selfi yapması

Orhan Okulu konuşma

Belediye başkanı Tugay Genç konuşma

Detay

Konvoy drone görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA- DHA)

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'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki Hayri Dev, öldü (2)

HAYRİ DEV TOPRAĞA VERİLDİ

UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesindeki, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hayri Dev; Çameli ilçesinin Gökçeyaka Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Dev'in çocukları, torunları ve vatandaşlar katıldı. Dev, mezarlıkta ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türkiye'nin büyük bir sanatçısını kaybettiğini söyleyen Hayri Dev'in oğlu Zafer Dev, "Çok üzgünüz, son anına kadar çalmayı ve söylemeyi hiç bırakmadı. 10 gün önce hastaneye gitmiştik, ölmeden son gecesinde bile torunlarına türkü söyledi. Ben söylemesini istemedim, yorgun olduğunu dinlenmesini söyledim ama beni dinlemedi. Son anına kadar torunlarına türkü söyleyerek vefat etti" dedi.

HAYRİ DEV KİMDİR?

Hayri Dev, 1933 yılında Çameli ilçesinin Gökçeyaka köyünde doğdu. Yoksul dağ köyünde bir süre çobanlık yaptı. Okula hiç gitmeyen Hayri Dev, okuma- yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrendi. Cura denilen 3 telli çalgıyı öğrenip, söylemeye çocukluk yıllarda başladı. Masıt Kırığı denilen dokuz sekizlik mahalli ezgileri çalan ve söyleyen bir usta oldu. 2'si erkek, 3'ü kız 5 çocuğu olan Hayri Dev, ailesinden habersiz elindeki üç telli sazı ve çam düdüğünü hiç bırakmadı. Evlere gidip yarenlik yaptı, düğünlerde insanları eğlendirdi. Ormanda, dağlarda çobanlar için çaldı, söyledi.

HAYATI BELGESEL OLDU

1992 yılında hayatını değiştirecek bir olay oldu. Fransız Jerome Cler, İspanya'da duyduğu bir bağlama sesinin büyüsüne kapılarak Türkiye'ye geldi. 1500 metre yükseklikteki Çameli ve Fethiye dağlarında uzunca bir süre bu sesin kaynağını bulmaya çalışırken, yörenin kültürü hakkında 350 sayfalık bir tez hazırladı. Sorbonne Üniversitesi'nin Etimoloji Bölümü'nden doçentlik alması da bu tezle oldu. Cler, Türkiye'ye geldi ve Hayri Dev'i buldu. Dinlediği ses, Dev'in elindeki üç telli saza aitti. Daha sonra 15 kişilik bir Fransız ekibi tekrar köye geldi. Dev'in hayatı 'Ormanlar Arkası' adlı belgesel filmle anlatıldı. Fransız müzikologlar 3 defa ülkelerine konser verdirtmek üzere çağırdılar. Hatta bir Fransız her yıl Dev'den ders almak üzere, Çameli'ne kadar geldi, belgesel çekimler yaptı. Çameli Halk Eğitimi Merkezi'nin oluşturduğu 10 kişilik grup içinde üçtelli cura ve çam düdüğü çaldı. 2004'de Ankara'da, 2005'de İstanbul'da Kültür Bakanlığı'nın yaptığı Halk Oyunları şölenlerine, 2007 İzmir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün davetlisi olarak bu grubu içinde bulundu. Çameli'de düzenlenen festivallerde yerel sanatçı olarak konserler verdi. Hayri Dev bir süre Denizli Belediyesi Konservatuar hocalarına yaptığı müzik hakkında dersler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hayri Dev'in oğullarından görüntü

Vali Hasan Karahan'ın başsağlığı dilemesinden görüntü

Zafer Dev'in konuşmasından görüntü

Cenaze namazının kalınmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ ÇAMELİ (Denizli),

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