Dha Yurt Bülteni-15

Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (6)

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE

Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/ yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/ yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)'in 184 no'lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler."

TEKİRDAĞ, -

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Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (7)

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, helikopterle gecei yarısı kaza bölgesine geldi. Kaza yerinde inceleme yapan bakanlar Arslan ile Demircan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçerek, burada yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından yaralıları ziyaret eden Arslan ile Demircan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaza bölgesinde ise devrilen vagonlarda arama kurtarma çalışmaları havanın kararmasına rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada vagonların altından çıkarılan iki ceset askeri zırhlı personel taşıcıyı aracıyla bölgeden alınarak, ambulansların bekletildiği alana götürüldü. Cesetler buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DRAY EKİBİ BÖLGEDE

Bu arada TCDD'nin dray ekibinin de önümüzdeki dakikalarda bölgeye ulaşıp, çalışmalara başlayacağı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1 ASKER YARALANDI

Kazanın ardından sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında düştüğü belirtilen bir asker de yaralandı. Yaralı asker Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TEKİRDAĞ, -

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YERLEŞİK ALMAN KADIN EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel (60), yalnız oturduğu evin bahçesinde ölü bulundu. Polis olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'ndeki tripleks evde tek başına yerleşik yaşayan Alman Karin Ellen Hitzel, bir arkadaşı tarafından saat 20.00 sıralarında evin bahçesindeki ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk ilcelemede birkaç gün önce öldüğü belirlenen Karin Ellen Hitzel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karin Ellen Hitzel'in evine geçen hafta hırsız girdiği, komşularına bu olayı anlattığı belirtildi. Cinayet ihtimaline karşılık olay yeri inceleme ekipleri evin pencerelerinde parmak izi tespiti yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin bulunduğu sokaktan genel görüntü

Olay yerinde savcının incelemesi

Olay yeri ekiplerini parmak izi çalışması

Cenazenin evden çıkarılması

Kadının fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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AYDIN'DA ÇOCUK İSTİSMARLARI PROTESTO EDİLDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarlarını protesto eden otomobil ve motosiklet grupları şehir merkezinde yaptıkları konvoyun ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan 11 yaşındaki Beyzanur Köksal, "Biz çocuklar artık korkmak istemiyoruz" dedi.

Nazilli Sümer Park'ta bugün akşam saatlerinde toplanan otomobil ve motosiklet gurupları son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarlarını protesto etmek için şehir merkezinde araç konvoyu yaptı. Gurubun otomobilleri ve motosikletleriyle yaptığı konvoy Belediye Meydanı'nda sona erdi. Meydanda toplanan ve benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni eden gurup adına basın açıklamasını Yaşar Kocakurt ve 11 yaşındaki Beyzanur Köksal yaptı.

Kocakurt yaptığı açıklamada, "Bugün; Gizem, Eylül, Leyla, yarın kim? Buna kim dur diyecek? Sen, ben kısaca biz buna dur diyeceğiz. Bu istismara, bu alçaklığa, dur demek için tepkimizi daha büyük mercilere göstermek için burada toplandık. Çocuklara yönelik şiddet son bulsun. Artık korkarak yaşamak istemiyoruz. Toplumun duyarlılığını daha net bir şekilde göstermesi gerektiğine inanıyor, toplumun tüm kesimlerini sivil toplum kuruluşlarını her türlü şiddete, çocuklara yönelik istismar ve şiddete karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi.

"BİZ ÇOCUKLAR ARTIK KORKMAK İSTEMİYORUZ"

Çocuklar adına basın açıklamasını yapan ve "Biz çocuklar artık korkmak istemiyoruz" diyen Beyzanur Köksal ise, "Benim hayallerim var; öğretmen, doktor, polis olmak. Gizem'in, Leyla'nın, Eylül'ün hayalleri vardı. Ama onlar şimdi bir melek. Biz artık korkar olduk. Bisiklete binmekten, parka gidip salıncakta sallanmaktan, hayallerimizin peşinde koşmaktan korkar olduk. Ama artık korkmak istemiyoruz" diye konuştu. Gurup basın açıklamalarının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araç konvoyundan görüntü

Belediye Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntü

Yaşar Kocakurt'un konuşmasından görüntü

Çocuklar adına Beyzanur Köksal'ın konuşmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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