Dha Yurt Bülteni - 15

Uşak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 2'si ağır 17 yaralı (YENİDEN)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı. Kazada, olay yerinde ölen çocuğun 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki Melek Temel'in de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Çocukların attığı torpil depoyu küle çevirdi

BURSA'da çocukların attığı torpilden çıktığı tahmin edillen yangında kumaş deposu küle döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde Mümin Şen'e ait inşaat halinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan atıl kumaş ve benzeri malzemelerin deposunda bulunan kumaş ve yalıtım malzemeleri çocukların attığı torpille alev aldı. Yanıcı maddelerin etlkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Deponun bazı kısımlarına ulaşamayan itfaiye ekipleri depo dışındaki trapez sac panoyu benzinli testere ile keserek yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Depo tamamen kullanılamaz hale gelirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trapezlerin kesilmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İzleyenlerden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Kafede nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

ADAPAZARI'nda bulunan bir kafede nargile kömürlerinin alev alması sonucu dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan kafede meydana geldi. Kafenin nargile bölümünde bırakılan nargile kömürleri bir anda tutuştu. Yanan kömürden çıkan duman kısa sürede kafeyi tamamen sardı. Bu sırada kafede bulunan 8 kişi dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle kafenin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda oksijen verildi. Dumandan etkilenen 8 kişi kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kafenin bulunduğu pasaj kapatılırken içeriye uzun süre kimse alınmadı. Yangında kafenin nargile yapılan bölümünde ufak çapta hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zehirlenenlerin ambulansa alınması

Ambulansta müdahale

Caddede ambulans ve itfaiyeler

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

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Kafede çıkan yangın korkuttu

KONYA'da, 3 katlı binanın son 2 katında bulunan kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafeyi sararken, müşteriler hemen tahliye edildi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan 3 katlı bir binanın son 2 katındaki kafede çıktı. İddiaya göre yangın merdivenlerinde başlayan yangın, kısa süre de kafeyi sardı. Dumanlar arasında kalan müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Alevler kafeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anı cep telefonu kamerası

-Kafeden alevlerin yükselmesi

-çevreden görüntüer

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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Irmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyor

BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaşabilmesi için 3 gündür çalışmalar gece-gündüz devam ediyor.

Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu.

3 metre uzunluğundaki yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine, AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutmaya başladı. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Irmak kenarında toplanan vatandaşlar ise çalışmaları merakla izledi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Botların ırmakta görüntüsü

-Meraklı vatandaşlar

-Ekiplerden detay

-AFAD müdürü ile röp.

Süre: 2.57 - Boyut: 327 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Haluk Levent, şarkılarını Barış Akarsu anısına söyledi

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Haluk Levent, ölümünün 11'inci yıldönümünde Barış Akarsu anısına düzenlenen konserde şarkılarını söyledi.

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan, 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 11'inci yıldönümünde memleketi Amasra'da düzenlenen konserle anıldı. Amasra Büyük Limanı'ndaki konsere çok sayıda kişi katıldı. Geçen hafta, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta oynarken kulağındaki işitme cihazı çalınan Reşit Polat'a (4) yardımcı olmak için Haluk Levent'in satışa çıkarılan yeleğini Zafer D. satın alırken, elde edilen 20 bin liralık parayla küçük çocuğa işitme cihazı alınmıştı. İş adamı Zafer D.'nin isteği üzerine Haluk Levent, ilk konserini Amasra'dan sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Haluk Levent konser sırasında Amasra'da özel bir maden şirketinde çalışırken, işine son verilen ve düğünü olan maden işçisi Gökhan Atav ve eşi Pelin Atav'ı sahneye alarak, müzik eşliğinde dans etmelerini sağladı. Daha sonra Haluk Levent, Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'yu sahneye alarak, birlikte dans etti. Haluk Levent, Barış Akarsu'nun seslendirdiği şarkıları da seslendirerek, alandaki kalabalığı coşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haluk levent'in sahneye çıkması

-Konseri izlemeye gelenlerden detay

-Gelinle damadın dans etmesi

-Twitter canlı yayını

-Hatice Akarsuyu sahneye alması

SÜRE: 4.36 - BOYUT: 510

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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