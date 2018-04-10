Ünlü Türkücü Esat Kabaklı Trafik Kazasında Yaralandı
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Burdur'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kabaklı kazadan yaralı kurtuldu.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.
İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.
SOL KOLUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.
HATAY'A GİDİP SINIR KARAKOLUNU ZİYARET ETMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi ünlü ses sanatçısı Kabaklı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret edip askerlere moral vermişti.
"BİL OĞLUM" TÜRKÜSÜYLE DUYGULANDIRMIŞTI
Kabaklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar önünde seslendirdiği "Bil oğlum" türküsü duygu dolu anlara neden olmuştu.