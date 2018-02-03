Dha Yurt Bülteni-15

Zeytin Dalı Harekatı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (EK)

TSK: TANKIMIZ İSABET ALDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesindeki operasyona katılan bir Türk tankının, isabet aldığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harekata katılan tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır" denildi.

DHA-Genel - Türkiye-Adana - Mucahit YOLCU

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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki O.Ç. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yaşları 18'den küçük 2 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesi'nde oturan 5 yaşındaki O.Ç'nin ailesi, bir süre ortadan kaybolan oğullarını, dün akşam saatlerinde inşaat alanında, 15 yaşındaki M.G. ve 13 yaşındaki A.E.'nin yanında buldu. İddiaya göre, M.G. ve A.E. pantolonlarını topladığını, iç çamaşırı inik olan O.Ç'nin ailesi şoke oldu. Kaçmaya çalışan M.G. ve A.E., küçük çocuğun yakınlarının bağrışlarını duyan mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen O.Ç. ise eşyalarıyla birlikte Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ö.Ç.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcının tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiği zanlılardan A.E. serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklandı. O.Ç. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

O.Ç'nin teyzesi Nilgün Ö., "Yeğenim sokakta oyun oynuyordu. Uzun süredir göremeyince aramaya başladık. Evimizin hemen arka tarafında boş bir inşaat alanı vardı. Oraya baktığımızda iki kişinin pantolonlarını topladığını gördük. Bisikletleri de oradaydı. İnşaatın köşesinde ise yeğenim O.Ç.'nin iç çamaşırının inik olduğunu gördük. Sorduğumuzda, ilk olarak söylemedi. Sonra olayı anlattı. Hemen bağırıp mahalle sakinleri ile birlikte iki çocuğu yakaladık. Polisi çağırdık. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kayır ise, "Bu olaya duyarsız kalınmamasını istiyoruz. Haberlerde görüyoruz, böyle olaylarda mağdurlar öldürülüyor. Burası inşaat alanı ve bir sürü tuğla ve parke taşı var. Biraz daha geç kalınsaydı belki de çocuğun kafasına taş vurup öldürülebilirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cinsel istismar olayının gerçekleştiği öne sürülen inşaat alanından görüntü

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen O.Ç'nin teyzesi Nilgün Ö.'nün açıklaması

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kayır'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera; Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye tarafından PKK/YPG-PYD gruplarının Türkiye tarafına roket attığını hatırlatıp, "1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak" dedi.

Ekonomi Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Denizli'nin Sarayköy Belediyesi'nin kapalı pazar yerinin açılış töreni için kente geldi. Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da açılış için törene katıldı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açılış öncesi konuşan Bakan Zeybekci, ülkenin 2018 yılında da büyüyeceğini ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini söyledi. Geçen yıl ülkenin dünya rekoru kırdığını ve bir numara olduğunu belirten Zeybekci, 2018 yılının her ayında da Türkiye'nin ihracat rekorları kırmaya devam edeceğini dile getirdi. Bakan Zeybekci, iktidarın yaptıklarına bazılarının hayalinin dahi yetmeyeceğini öne sürerek, "Ama maalesef biz üzülüyoruz. Evet siyaset yapıyorsun, evet siyasette bazen muhalefet, sert muhalefet olur. Bazen karşındakine sesini yükseltebilirsin. Ama siyaset yapıyorum diyerek, muhalefet yapıyorum diyerek vatana ihanet olmaz. Vatan bir tanedir. Bayrağa ihanet olmaz. Bayrak bir tanedir. Millete ihanet olmaz. Millet bir tanedir. Bu vatan, bu bayrak, bu millet, bu devlet bu topraklarda yaşayan, siyasi görüşü ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, 81 milyonundur. Nasıl olur da sen çıkarsın da bugün Mehmedimin elde bayrak, cansiperane, bu ülkede güvenliği sağlamak için Suriye'de yazdığı, hainlerin tepesine çöktüğü o destanı nasıl karalarsın? Nasıl böyle bir şeyi sen lekelemeye çalışırsın? PYD'ye terör örgütü diyemezmiş. Kim bu, CHP'nin sorumluluk makamında olan bir zat. Bugüne kadar hakikaten dünyaya ders çıkaracak destan yazılıyor orada. Türkiye'nin güneyindeki ihanet girişimlerine asla izin vermeyeceğiz. Köklerini kazıyana kadar onları geldikleri o inlerine gömene kadar, devam edeceğiz" dedi.

"ROKET ATILMASI 1-2 GÜNE KESİLİR"

Bakan Zeybekci, Suriye tarafından PKK/YPG-PYD'nin Türkiye'ye hala roket attığını ifade ederek, "Hala 80 tane roket atıyor. Mehmedim orada tepesine çöküyor, aradan bir yerlerden roket atmaya devam ediyor. 1-2 güne kadar öyle bir imkanları da kalmayacak. 80 küsur tane roket attılar, 5 vatandaşımız şehit oldu, 100 civarı vatandaşımız yaralandı. 'Terör örgütü değildir' diyor. Bunların PKK ile alakası yokmuş. O bebek katilinin posterini dağlara yapanlar, işte senin beslediklerin, senin silah verdiklerin, roket verdiklerin. Atılan roketler de senin roketlerin, başkasının değil" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, pazar yerinin açılış kurdelesini kestikten sonra pazarı dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Zeybekci'den görüntü

Bakan Zeybekci'nin konuşması

Pazaryerini dolaşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

ERZURUM'da düzenlenen 'Gençlerle Başbaşa' programında gençlerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "En kısa zamanda evlenin. Gençler şimdi kariyer adı altında evliliği geciktiriyorlar. Bunun da doğru olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Başbakan yardımcısı olarak kimseye talimat diye söyleyemiyorum. Şu anda erkeklerde evlenme yaşı 28-29. Kadınlarda 26'ya yükseldi ortalama, çok geç. Evlenin, öğrenciyken de evli olabilirsiniz. Hiç önemli değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlerle Başbaşa' etkinliğine katıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a gençler ilginç sorular yöneltti. Yazılı olarak sunulan sorulara Recep Akdağ tek tek yanıt verdi. Gençlerden birinin, "Bakanım kaç çocuğunuz var? Bu kadar yoğun mesaide onlara nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Nasıl bir baba, nasıl bir eşsiniz?" sorusuna Recep Akdağ şöyle yanıt verdi:

"Bu ikinci kısmını bana değil de eşime ve çocuklarıma sormak lazım. Birinci kısmına cevap verebilirim. Bir de torunum var elinizden öper. Şöyle bir bir prensibim var benim. Damat ve gelinleri de çocuk olarak sayıyorum. 6 çocuğum vardı. Şu anda bu 3'ü eklenmiş oldu. Evet zaman ayıramıyoruz çok fazla ama mutlaka akşamları belli bir saatte bir araya geliyoruz. Burada önemli olan çocuklarıyla ya da ailesi ile geçirdiği zamanı verimli ya da olumlu geçirmek. Buna olumlu zaman geçirmekte diyorlar. Ben sadece kendimden şunu biliyorum. Yorgun argın bazen fiziken yorulma değil. Ruhen çok yoruluyorsunuz bazen. Yorgun argın evinize döndüğünüzde o günün depresyonu diyelim. O günün depresyonu sırtınızdayken evinize döndüğünüzde işte orada ev müthiş bir iyileştirici mekanizma. Beni çocuklar hacıyatmaza benzetiyorlar. Hacıyatmaz nedir biliyormusunuz. Bir çocuk oyuncağı. Yani tekme ile vursanız o yuvarlanır gider ondan sonra mutlaka ayağa kalkıyor. Dengesi öyle kurulmuş. Hacıyatmaz gibi başımızdan ne geçerse geçsin sabah hiçbir şey olmamış gibi işe gidebiliyoruz. Bu ailemizin tamir edici karakterinden. Aile çok önemli. Son yıllardaki araştırmalar hep şunun gösteriyor. Beden ve ruh sağlığınız için. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara içmek, alkol kullanmak kötü. Ama bunlardanda önemli olan bir şey var aile hayatı. Bu gösterildi yani. Harvard'da çalışma yapıldı ve gösterildi. Sağlığınız için en önemli husus ailenizle ve yakınlarınızla olumlu ilişkileriniz. İnsan burada islamın mükemmel öğütlerini iyice anlıyor. Ailenin böyle bir tamir edici özelliği var. Ben bundan bugüne kadar çok istifade ettim. 24 yaşında evlendim. 58 yaşına gelmişim. 34 sene olmuş. 34 sene boyunca bundan çok istifade ettim."

Bekarların el kaldırmasını isteyen Recep Akdağ, evlenme tavsiyesinde bulundu. Akdağ, "En kısa zamanda evlenin. Gençler şimdi kariyer adı altında evliliği geciktiriyorlar. Bunun da doğru olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Bunları konuştuğumuz zaman bazen sonradan politik eleştiriler yapıyorlar bize. Şimdi ben bunu Başbakan yardımcısı olarak kimseye talimat diye söyleyemiyorum. Söylesem kim dinler beni. Ama 24 yaşında evlenmiş biri olarak söylüyorum. Gençler erken evlenin. Şu anda erkeklerde evlenme yaşı 28-29. Kadınlarda 26'ya yükseldi ortalama, çok geç. Evlenin öğrenciyken de evli olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Biz 3 çocuğumu aldık 1991 yılında İngiltere'ye gittik. En büyüğü 5 yaşında, öbürü 3 yaşında, diğeri 1 yaşında" dedi.

'CUMHURBAŞKANI İNANILMAZ MERHAMETLİ BİRİ'

"Ana Muhalefet Partisin Genel Başkanı olsanız iktidarı ne yönden eleştirirdiniz? Cumhurbaşkanımızın bizim bilmediğimiz sizin bildiğiniz özellikleri nelerdir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi.

"Buradan neden Ana muhalefet Partisine tüyo verelim. Ne gereği var. Cumhurbaşkanımız dışardan görünüşüyle biraz böyle otoriterdir. Ama çok yakında olduğum zamanlar oldu. Bizi misafir ettiği zamanlar oldu Güneysu'da. Son derecede babacan ailesi ile torunları ile son derece ilişkili ve inanılmaz merhametli bir insan. Azıcık darda gördüğü birine mutlaka yardım etmek ister. Böyle bir karakteri var. Bir özelliğide maç seyretmek oda çok zaman bulduğunu zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin maçlarını özellikle seyretmek dışında derken stadyuma gidip izlemek değil tabii ki. Boşa hemen hemen hiçbir zaman harcamıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız bize kızar belki. Yani oturayım bir boş işle uğraşayayım biraz. Böyle bir karakteri yok. Sabah başlıyor çalışıyor. Gece yarısına kadar. Evine gidiyor evinde muhtelemelen çalıştığı işler var. Niye muhtelemelen diyorum. Gecenin saat 1.30'unda arayıp benim de içim geçmiş televizyonun karşısında bir koltukta, telefona cevap verdiğimiz zaman. 'Recep bey neredesin?' Efendim evdeyim. 'Uyumuştun herhalde'. Yok efendim daha uyumamıştım. Biraz içim geçmiş ama daha yatmamışım yani. ya hadi yamuk yapma belli ki uyumuşssun cevabını almış olmuşumdur. Senede 2-3 gün ailesi bir yere gittiği oluyor. Ne düşünürsünüz orada dinleniyor. Böyle bir şey yok. Yani hayat biçimi olarak. Sürekli çalışmayı hayat biçim haline getirmiş ve bundan inanılmaz. Gördüğüm kadarıyla zevk alan bir insan. Böyle olunca da ekipt de ona uymak zorunda kalıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay

-Recep Akdağ'ın salona gelmesi

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Recep Akdağın soruları cevaplaması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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