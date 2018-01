Dha Yurt  Bülteni-15

Şehit Yüzbaşı Odabaşı'yı 4 bin kişi uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Yüzbaşı Odabaşı'nın cenazesi törenle yaklaşık 4 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı için Altınordu Ulu Camii'de tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polis, askeri erkan, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi İnci ile babası Mehmet Şefik Odabaşı güçlükle ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Odabaşı da kucağında küçük oğlu Rüzgar ile törene katılıp taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Ali Şahin Odabaşı'nın cenazesi Eskipazar Garnizon şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Binbaşı'yı Ordu'da 10 bin kişi dualarla uğurladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenazesi, ikindi namazı öncesi tören için Fatsa Hükümet Konağı önüne getirildi. Buradaki törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Müdürü Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, polisler, askerler, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bakan Nurettin Canikli ve Bakan Numan Kurtulmuş, şehidin babası Sebahattin Karamustafa ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin eşi Meryem Karamustafa, kızları Öykü (11) ve Masal (7) Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Nezaket Karamustafa da "Oğlum canım yavrum beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye ağıt yakarak ağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Şehitlik'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Destici: PKK ile yanlış mücadele edildiği dönemler oldu/EK

'TÜRKİYE, 80 MİLYONUYLA KARDEŞTİR'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Van ziyareti kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Zorluoğlu'nun karşıladığı BBP Genel Başkanı Destici, ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici şöyle konuştu: "Van, şu an çok huzurlu bir kentimiz. Geçenlerde Diyarbakır'daydım. Son dönemlerde devletimizin, siz, bölgedeki mülki amirlerimizin kararlı ve cesur duruşunu ve terör örgütlü unsurlarına karşı mücadele azminin burada sonuç verdiğini gördük ve bununda birlikte belediye vasıtasıyla, merkezi yönetim ve yerel yönetimin birleşmesiyle birlikte, gerçekten çok güzel yansımalar oldu. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Van şehrimizin bugünlere gelmesinde, huzur bulmasında ve gerçektende belediye eliyle hizmet bulmasında, büyük emekleriniz var. Rabbim bu hizmetlerinizi daim etsin. Size şahsım,camiam ve milletimiz adına da bu birlikteliğe sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz zaten Bin yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimizin, kimsenin bozmasına fırsat vermediğimiz gibi, bundan sonra da vermeyeceğiz. Kürdüyle,Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle 80 milyonun hepsi bizim vatandaşımız ve kardeşimiz. Dolayısıyla nifak tohumu ekenlerinde inşallah emelleride kursaklarında kalacaktır." Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu ise, tüm siyasi parti liderlerinin daha çok Van'a gelmesini istediklerini belirtti. Vali Zorluoğlu,"Van, tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, stratejik ve coğrafik konumuyla, nüfus büyüklüğüyle birçok başka güzellikleriyle daha fazla ilgiyi hak ediyor. Van, birçok yönden büyük bir sıçrayış yapacak potansiyele sahip bir şehir" dedi. Van'ın terörden usandığını söyleyen Vali Zorluoğlu; "Van halkı artık Van'ın terörle değil, turizmle, sanayi yatırımlarıyla ve hayvancılıkla anılmasını arzu ediyor. Biz de halkımızın bu taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarım bir daha ki sefere gelişinizde Van daha gelişmiş bir şekilde sizi karşılar" şeklinde konuştu.

Kırkağaç'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının başlamasıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Çiftlik Mahallesi Osman Çavuş Mevkisi arasında etkisini gösteren kar yağışı, ormanlık alanı tamamen beyaza bürüdü. Ağaçlar ise kartpostallık manzarayı aratmadı. Yüksek kesimlerde sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam etti. Beyaz örtünün tadını çıkaran Kırkağaçlılar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Metal işçileri gıyabi cenaze namazı kıldı

İzmit'te, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6,4'lük zam teklifini protesto ederek, tabutun başında gıyabi cenaze namazı kıldı.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, MESS'in zam teklifini protesto etti. Yağmur altında gerçekleşen eylemde işçiler üzerinde 'Mevta çok çalıştı. Açlıktan öldü' yazan kara kaplı tabutun arkasında saf tuttu. Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, namaz öncesi yaptığı konuşmada, "MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, 'Merhumu nasıl bilirdiniz?' diye sorsam, hiç şüphe yok ki, 'Çok çalışkandı' dersiniz. 'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve ekmeğinden başka bir derdi yoktu' dersiniz. ve sonunda da, 'Üretti, kazandırdı ama maalesef, kendisi kazanamadan mevta oldu' dersiniz. Bu merhumu, bu onurlu, çalışkan metal emekçisini toprağa veriyoruz. Kardeşlerim, o kalp krizinden, kanserden yada trafik kazasından ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü, açlıktan. MESS tarafından açlığa terk edildi. Daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. O sadece hakkını istedi. Ama bu hakkı ona çok gördüler. 'Sana TÜİK'in enflasyonu yeter, idare et' dediler. Bak pinpon topunun fiyatı düştü. Yazın soba borusu, kışın plaj havlusu sudan ucuz dediler. Gıdayı, eğitimi, ev kirasını, sağlığı boş ver. Bizim verdiğimizle idare et dediler. ve sonunda beklenen oldu kardeşlerim. Metal emekçisi açlıktan öldü" dedi. Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına işçiler eşlik etti. Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından işçiler lokma dağıttı.

Şehit yakınlarına ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'

Bursa'da Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası, şehit aileleri ve gazilere Teyyare Kültür Merkezi'nde törenle verildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan madalyaları 17 şehit ailesi ve 4 gaziye törenle takdim etti.

Bursa Valisi İzzetten Küçük, protokol ile şehit yakınları ve gazilerin katıldığı Tayyare Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehit ve gazilerin hayat hikayleri anlatılırken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Bursa Valisi izzettin Küçük, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömür dileyerek "Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Onları aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Memleketimiz, yurdumuz, vatanımız çok zor bir coğrafyada ve tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Bu topraklarda binlerce senedir medeniyetler, devletler, imparatorluklar kurulmuş ve yıkılmıştır. Anadolu, medeniyetlerin hem beşiği olmuştur hem de mezarı. Tarihte bu coğrafyada tutunan sadece biziz. Dünyadaki her gelişme burayı bir şekilde etkiliyor" dedi. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu dile getiren üçük, bin senedir şehit verildiğini söyledi. Vali Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Bin senedir biz bu topraklarda hür ve özgür olarak yaşıyorsak bunun en önemli nedeni bu topraklar uğruna can vermeye hazır insanların mevcudiyetidir. Bin yıldır şehit veriyoruz. Bu da bu coğrafyanın bir medeniyetidir. Bugünlerde de yine etrafımız tekrar karanlık güçlerin, terör örgütlerinin ve onların efendilerinin işbirliğiyle kuşaltılmış vaziyette. Biz bunun 10 katı, 100 katı sınavlardan geçtik. Bunlar çok hafif gelir bize. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile bu günleri de geride bırakacağız. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum." Konuşmanın ardından şehit ailelerine ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi. Şehit aileleri ve gaziler madalyalarını ve beratlarını aldıktan sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük'le toplu halde fotoğraf çektirdiler.

Cesedi bavulda bulunan Eylül'ün katil zanlısı hakim karşısında

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 yaşındaki Eylül Umutlu'yu kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz'ün (25), 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Eylül'ün acılı babası Nurettin Umutlu, sanığın idam cezasına çarptırılmasını istedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Aysel- Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu'nun ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve be belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül'ün cesedini buldu. Olayla ilgili Eylül'ü arama çalışmalarına katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp, tutuklandı. Eylül Umutlu'yu kaçırıp, tecavüz ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Murat Şahin Akyüz'ün yargılanmasına başlandı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına Eylül'ün annesi Aysel Umutlu, babası Nurettin Umutlu ile yakınları katıldı. Katil zanlısı Murat Şahin Akyüz ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi'nden katıldı.

EYLÜL'E UYUŞTURUCU VERDİĞİ İDDİASI

Savcılığa verdiği ilk ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyen Murat Şahin Akyüz, buradaki savunmasında her gün uyuşturucu kullandığını, olay günü de uyuşturucunun etkisi ile çocuk oyun parkından Eylül'ü seçtiğini söyledi. Akyüz, "Hemen hemen her gün Bonzai kullanıyordum. O gün de ecxtasy türü hap ve bonzai kullandım. Oyun parkında birçok çocuk vardı. Eylül'ü seçtim. Onun etkisiyle Eylül'ü dışarıda dolaşacağız diyerek kandırdım" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının 'Kanında uyuşturucu madde çıkmadığı saptanmış. Buna ne diyorsun?' yönündeki soruya ise, "Hemen hemen her gün bonzai kullanıyordum. Çıkmaması imkansız" diyerek yanıt verdi. Çocuğu bavula koyarak kaçırdığını söyleyen katil zanlısı Akyüz, "Bavulu açtığımda nabzı atıyordu. Ondan sonra başka bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu. İstanbul Barosu'na bağlı olan ailenin avukatı Erdem Keleş duruşmada bir konuşma yaparak öldürülen çocukta yapılan otopsi sonucu kanında birçok yabancı maddenin çıktığını, zanlının çocuğa uyuşturucu ve kas gevşetici ilaçlar verdiğini savundu. Avukat Keleş, zanlının evden bavul ile çıktığını dolayısıyla işlenen tecavüz ve cinayetin tasarlanarak yapıldığını savundu. Mahkeme, bazı adli tıp raporlarının toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

AİLESİ İDAM CEZASI İSTİYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Eylül'ün babası ise idam cezasının geri gelmesini istediklerini söyledi. Nurettin Umutlu, "Artık idamı istiyoruz açıkçası. Bu tür caniler yaşamasın. Devletin ekmeğini yemesinler, suyunu içmesinler. İdam yoksa da hiçbir aftan yararlanmaması için, bir başkasının canını yakmaması için ömür boyu müebbet istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" diyerek gözyaşı döktü. Ailenin Avukatı Erdem Keleş ise, "Hepimiz Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Normalde bu celse bitecekti. Fakat Adli Tıp raporundan dolayı bu aşamada beklemek durumundayız. Mahkeme, az çok kararını bize göre pozitif yönde belirtti. Bizim bu aşamadan sonra beklediğimiz şey sanığı en ağır şekilde cezalandırıp, herhangi bir indirimden yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi yalnız başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de yasal prosedürleri başlatmak istiyoruz. Bizim beklentimiz bundan sonra sanığın eylemi tasarlayarak yaptığının ve daha önce de planladığının bizim tarafımızdan ortaya konulmasıyla en iyi şekilde, en yüksek dereceden ceza almasıdır. Bu aşamadan sonra takdir mahkemenin" dedi.

Öğrencilerin anneleri ve öğretmenlerin ördüğü atkılar askerlere hediye edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla satın aldıkları iplerle aileleri ve öğretmenlerine ördürdükleri atkıları, Suriye sınırında görev yapan askerlere hediye etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer ve Emirhan Aslan, Okul Müdürü Mehmet Eldemir ile birlikte proje hazırlayıp arkadaşlarından topladıkları paralarla ip satın aldı. Öğrencilerin anne ve öğretmenleri tarafından örülen atkılar yaklaşık bir ay içerisinde hazırlandı. El emeği örgü atkılar, toplanarak Suriye sınırında görev yapan 1'inci Hudut Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere teslim edildi. Öğrenciler, el emeği atkıların yanı sıra duygu ve düşüncülerini içerdikleri mektupları da Mehmetçiğe teslim etti. Sınırda görev yapan askerler, öğrencilerin hediyelerine karşı duygulanıp teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencilerinden Bilal Ölçer, "Projenin aslında bir hikayesi var. O hikaye aklıma geldi. Sabah yağmur yağıyordu, hava bulutlu ve biraz da soğuktu. Annem dedi ki 'Dışarda yağmur yağıyor, atkını al boğazın üşümesin.' Ben de bunun üzerine atkımı aramaya başladım. Atkımı giydikten sonra ısınmaya başladım. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Biz böyle üşüyorsak, neden Mehmetçiklerimiz üşümesin. Biz ev ortamındayız, onlar her zaman nöbet başında uyumuyorlar. Daha sonra gelip okul arkadaşım ile durumu paylaştım böyle bir proje yapalım diye. Okula gelerek müdürümüze anlattık. Daha sonra ilgili öğretmenlerimize de söyledik. Bu süreçte yazı yazdık, sınıfları dolaşmaya başladık. Az bir miktarda para topladık öğretmenlerimiz de destek oldu. Daha sonra topladığımız para ile bazı arkadaşlarımızın annelerine örgü ipliği alıp verdik. Onlar da atkıları ördüler, sonra paketledik. Onlara atkılarını ve mektuplarımızı verdik. Çok mutlu oldular. Biz de bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz" dedi. Öğrencilerden Emirhan Aslan ise askerleri mutlu ettikleri projeyle, kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok sevindiler. Biz de sevindik ve gururlandık. Böyle bir proje yaptığımız için ömür boyu gurur duyacağız" diye konuştu. Okul Müdürü Mehmet Eldemir de, öğrencilerini kutlayarak, teşekkür etti.

Çanakkale'de Sualtı Hokeyi heyecanı başladı

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen, 'Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası' müsabakaları başladı.

Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzunda bugün başlayan ve 20 Ocak tarihinde sona erecek olan müsabakalara 8 bayan ve 16 erkek toplam 24 takım katıldı. Yarışlar sırasında büyüklerde bayan ve erkek 'Sualtı Hokeyi Milli Takımı' aday kadrosu belirlenecek. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Sualtı hokeyinde geçen yıl yakaladıkları uluslararası şampiyonlukları bu yıl da sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Federasyon kupası müsabakalarında milli takım aday kadromuzu belirleyeceğiz. Aday kadrodan büyüklerde yine güçlü bir milli takım kadrosu oluşturup 2018'deki uluslararası yarışmalara vakit kaybetmeden hazırlanmaya başlayacağız" dedi. Müsabakalar, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek kapanış seramonisi ve ödül töreni ile sona erecek.

