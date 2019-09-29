Dha yurt bülteni- 14 (yeniden)

29.09.2019 23:27

Pakdemirli: Süt Konseyi'ne fiyatların arttırılması gerektiği mesajını ileteceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini belirterek, "Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz." dedi. Pakdemirli, çiğ sütü de kalite esaslı olarak sınıflandıracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Beydağ İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, AK Parti teşkilatlarında görev aldığını ve bu işlerin neferi olduğunu söyledi. Pakdemirli, "'Siyasetçinin karısı dul, parası pul olur' derlermiş. Biraz öyle gerçekten. Ama bu dava uğruna sizler gibi, ak gönüllüler gibi ben de bu davanın bir neferi olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin aldığı oy oranlarına değinen Pakdemirli, "Milletten gelen neyse, bu her zaman kabulümüz. Beydağ'da millet bize anahtarı vermedi. Biz de kabul ettik ama 4 yıl seçimsiz dönem var. Beydağ hizmete aç kaldı ve bunca yıldır da düzgün hizmet alamadı. Gece gündüz çalışacağız ve inşallah Beydağ'ı 2024 seçimlerinde alacağız" dedi.

'TÜRKİYE PARTİSİ'

Bu davanın parti davası olmadığını, hak-halk ve hakikat davası olduğunu, Türkiye'de ülke partisi olarak sadece AK Parti'nin bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, "Türkiye'nin her noktasını kucaklıyor, her noktasından da oy alıyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldır yaptığı eser siyaseti ile kendini hem halka hem dünyaya ispat etmiş bir parti. 25 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız iktidarda ve vatandaşlar hala yüzde 50 oranında bize teveccüh ediyor. Bunun sebebi sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır" dedi.

'HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK'

Ne zaman İzmir'e gelse cebine öz geçmişlerin doldurulduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bunun nedeni İzmir'in iyi hizmet alamaması. Ne yazık ki yerelde iktidar olmadığınızda, genelde de iktidar olamıyorsunuz. İzmir'e ve diğer büyükşehirlere bir umutla 'Acaba hizmet olur mu' diye baktım. Her parti hizmet için var, iddia bu. Gerçekte hizmet getirdiler mi diye 3-5 ay umutla baktım ama tamamen şova yönelik bazı hareketlerle, yapılan bir takım şovların dışında, hizmete yönelik bir şey görmedim. Bunların hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZI KÜSTÜRMEYECEĞİZ'

AK Parti'nin yeni bir kongre dönemine girdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Yeni kongre dönemi demek, yenilenmek demek. Bir çok il ve ilçeye toplantılara gidiyorum. Uzun yıllardır bu teşkilatın içerisindeyim. Bazen yüzlerin değiştiğini görüyorum. Bu beni bazen sevindiriyor, bazen de üzüyor. Çünkü yüzlerin değişmemesi gerekiyor. Bunları küstürmememiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Dönem, herkese sahip çıkma dönemidir. Hiçbir arkadaşımızı küstürmeyeceğiz. Bir küsümüz varsa onun üzerine üzerine gideceğiz, onu da barıştıracağız. Önce kendi insanlarımıza sahip çıkacağız sonra Beydağ'a, İzmir'e, ülkeye sahip çıkacağız. İyi bir çalışma ile sandık bazlı çalışma ile çok başarılı olacağımıza ve İzmir'i kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'BUGÜN BUĞDAYI 1350 LİRA VEREREK ALDIK'

Bakanlık olarak da çiftçiyi rahatlamak için bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birçok üründe çok iyi fiyatlar açıkladık. Evet girdilerimiz, maliyetlerimiz arttı ama bir o kadar da tarımsal ürünlerde fiyatlarımızı bu kadar iyi açıkladık. Geçen yıl 850 liraya satılan buğday, bugün 1350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık mı, aldık. O zaman ekonomi ile ilgili yurt dışındaki bize karşı rüzgarları estirenlere karşı biz de çıktık çiftçiye, 'Korkmayın, ekin, biz dünya fiyatları ile bunları alacağız' dedik. Dünya fiyatlarının üstünde fiyat verdik mi, verdik. Bugün buğday yurt dışında 1100 TL. Biz 1350 lira vererek aldık. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, fındıkta, kuru üzümde memnun ettik" dedi.

'SÜT FİYATLARINDA ÜRETİCİ LEHİNE BİR GELİŞMEYİ YAKIN ZAMANDA GÖRECEĞİZ'

Yeni dönemde çok daha iyi hizmet vereceklerini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. Üreticinin desteklenmesi açısından bu süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak olan Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine bir gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz."

Bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yaptıklarını da açıklayan Pakdemirli, "Çiğ sütü kalite esaslı olarak sınıflandıralım dedik. Yani kaliteli süt üreten üreticimiz, sütünü değerinde veya değerinden daha fazla satacak. Standart, tek fiyat yerine sütü sınıflandırarak, iyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek zorunda kalacak. O nedenle hiç kimse de hiçbir şeye yeltenmek zorunda kalmayacak. Herkes iyi süt üretecek, sektör de üretici de bundan kalkınacak. Yakında küçük aile işletmelerine yüzde 40 hibeli damızlık sığırı vereceğiz." dedi.

UCUZ GÜBRE ROJESİNİ ANLATTI

Sıfır Atık Projesi kapsamında organomineral gübre üzerinde çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Gübre tarımdaki en önemli girdilerden bir tanesi. ve fiyatların artığını da hepimiz biliyoruz. Organomineral tarafından bir çalışma yürütme yürüttük. Normalde dap gübresine yüzde 20-30 daha ucuz daha iyi bir gübreyi yakın bir zamanda inşallah piyasaya sürecek gerekli düzenlemeleri de yapıyoruz. Bunu üreten devlet olmayacak ama genel çerçeveyi biz çizeceğiz. ve belki bizim kurumlarımızdan birinin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olabilir, TİGEM'in paketlemesi veya markası altında organomineral gübreyi yüzde 20-30 daha ucuza buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'DANE ZEYTİNE DE DESTEĞİ BAŞLATIYORUZ'

Sözleşmeli tarımda hem çiftçinin hem de sanayicinin lehine olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "Zeytinyağına destek var ama dane zeytine de desteği başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DÜNYADA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ'

Beydağ'a yem karma makinesi ve soğuk hava deposu taleplerini 13'üncü etap desteklemeleri ile karşılayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Ülkemiz, dünyada yangınlarla mücadelede birinci sırada. Bunu Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi söylüyor. Biz boş laf konuşmuyoruz, Türkiye'nin orman varlığını arttırıyoruz. Çocuklarımın geleceğine hizmet veriyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için de dün çalıştığımızdan daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. 11 Kasım'da 81 ilde 11 milyon fidan dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde neler yapıldığını biliyorsunuz. 'Yangınları PKK üstelendi, şunları lanetleyin' dedik. 'Yok lanetleyemeyiz, onların yaptığı belli değil' dediler. Ama adam üstlenmiş. İstanbul'da adam yakalanmış, daha ne delili bekliyorsunuz. Bunların derdi ağaç değil. Gezi olaylarında da ağaç değildi. Bunların derdi, bakanlığımızın üzerinden Cumhurbaşkanımızı, partimizi yıpratmak."

Bakan Pakdemirli, düzenlenecek olan Tarım Şurası ile ilgili de, "Şura için çok güzel fikirler geliyor. Şu ana kadar 17 binin üzerinde plan, bilgi ve proje elimize ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bilgi hazinesini ve kütüphanesini oluşturuyoruz, bu birincisi. Bakanlıkta böyle bir proje hazinesi yoktu. İkincisi de bu projelerin hepsi 21 çalışma grubundan damıtılarak önümüzdeki 5 yılın tarım planımızı, yol planımızı, iş planımızı çıkartıyoruz" dedi. Pakdemirli, konuşmasının ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Beydağ'a gelmesi

-Pakdemirli'nin partilileri selamlaması

-Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Yanan TIR'dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti

ÇORUM'da seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücüyü, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Olay saat 20.00 sıralarında, Çorum-Samsun karayolunun 30'uncu kilometresi, Konaklı mevkiinde meydana geldi. İrfan Türkmen'in kullandığı 19 BP 417 plakalı dorsesiz TIR'ın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Türkmen, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSLER TESELLİ ETTİ

Çevrede görevli trafik polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücü Türkmen'i, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Sürücü İrfan Türkmen, seyir halindeyken aracın motor kısmından yükselen alevleri fark etmesi üzerine kendisini dışarı attığını anlatarak, "Seyir halindeydim, araç kendiliğinden ateş aldı. Kendimi dışarı zor attım. Sigorta patladı. Bir anda oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması

Yanan Tır

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Şoförler Odası başkanı Tahsin Şahin röp.

Sürücü pöp.

Trafik polisinin sürücüyle konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç'a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaşlı kadının göğsünden vurulduğunu tespit eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hanım Aykaç'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yorgun mermiyle vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşlı kadının hastaneye girişi

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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Soğuk hava deposu bahçesindeki yangın paniğe neden oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında meyve kasaları yandı.

Bugün aşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi İsaören Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı. Soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, ahşap meyve kasalarının tutuşmasıyla büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında bin 500 plastik kasa yanarken, yaralanan olmadı.

Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın anından amatör görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yanan yerden görüntüler

Süre: 00.31 Boyut: 58.5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Erbaş: Faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine mani olacağız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine biz mani olacağız. Çünkü biz peygamber varisiyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Müftülüğü'nce, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 280 hafız için düzenlenen 'Hafızlık İcazet' programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, 280 hafızın bugün icazet belgelerini alacağını belirterek, "Yeryüzünde Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olacak olan en büyük lütuf hafız unvanına sahip olmak. Akademik kariyerlerimizi alırken çok çalıştık, gayret ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık ama aldığımız her unvanın fevkinde bizim değer verdiğimiz unvan hafızlık unvanıdır. Diğer bütün unvanlar onun altındadır. O yüzden hafızlarımızı tebrik ediyorum' diye konuştu.

'İNSANLARIN BİRBİRİNİ SÖMÜRMESİNE BİZLER MANİ OLACAĞIZ'

Hafızlara tavsiyelerde bulunan Erbaş, "Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre bundan sonra Allah resulü efendimizin peygamberliğin dışında yaptığı tüm mücadeleyi biz yapacağız. Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Sizler, başta hafızlarımız olmak üzere faiz ve tefecilikle insanların birbirini sömürmesine biz mani olacağız. Çünkü biz peygamber varisiyiz. Bir daha peygamber gelmeyecek. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet oluşsun. İçinizde böyle bir topluluk bulunsun. İşte yüce rabbimizin burada bize emrettiği ve işaret ettiği, topluluğu görüyorum karşımda, işte hafızlarımız. Allah hayırlı eylesin. Allah mübarek eylesin. Sizlere olan güvenimiz tamdır. Sizler öğrendiklerinizi öğreteceksiniz. Zekatınızı vereceksiniz. Malı olan malından, parası olan parasından, ilmi olan ilminden zekatını verecek. Her biriniz hafız yetiştireceksiniz inşallah. Her biriniz önce kendi alanınızda ilerleyeceksiniz. Diplomalarınızı alacaksınız, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizleri bekliyor. Mihraplarımız hafız imamlarımızla süslensin. Kürsülerimiz, minberlerimiz hafız imamlarımızla, vaizlerimizle, müftülerimizle süslensin. Kuran kurslarımız hafız hoca hanımlarımızla süslensin inşallah. Bunu bekliyorum sizlerden" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hafızlara belgeleri, Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve protokol üyelerince verildi.

Görüntü Dökümü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan detay görüntü

Kadın ve erkek hafızlardan detay görüntü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hafızlara belge takdimi görüntüsü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

Süre: 4.15 DK. Boyut: 464 MB

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2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı

DENİZLİ'deki 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti, köy enstitülerini konu alan 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galasına ev sahipliği yaptı. Tanıtımına katılan yaklaşık 300 kişi, antik kalıntıların içerisinde belgeseli izleme fırsatı buldu.

Denizlili yönetmen Jale İncekol tarafından çekilen ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir eğitim modeli olarak yer alan köy enstitülerinin anlatıldığı 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galası Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Denizli Genç İşadamları Derneği'nin (DEGİAD) sponsorluğunda çekilen belgeselin tanıtımına, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, DEGİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu, belgeselde rol alan oyuncular ve yaklaşık 300 davetli katıldı. Katılımcılar, kurulan platformda sinevizyona aktarılan belgeseli ilgiyle izledi.

Belgeselin sona ermesinin ardından yönetmen Jale İncekol belgeselde rol alan ve geçmişte köy enstitülerinde eğitim gören kişileri sahneye davet ederek teşekkür etti. İncekol, 'Bu işte bir umut var' belgeselinin izleyiciyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle belgeseller çekmeye devam edeceğim. Çok güzel ve büyük bir ekiple çalıştım. İlk kez bir film setinde olan oyuncularım oldu. Hepsi çok bir inanç ve sevgiyle çalıştılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belgeseli izleyenlerden detaylar

-Belgeselden detay görüntüler

-Yönetmen Jale İncekol'dan detay görüntü

-Jale İncekol'un konuşması

-Jale İncekol'un belgeselde rol alanlara sahnede teşekkür etmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA