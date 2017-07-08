Dha Yurt Bülteni - 14

PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı; 2 ölü, 3 yaralı



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı. Saldırıda 2 sivil öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.



Olay, bugün öğleden sonra Yüksekova İlçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Binek tipi bir aracı da ateşe veren teröristler, kaçtı.



Saldırının duyulmasının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli, geniş çaplı operasyon başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yüksekova Devlet Hastanesi tabelası



-İlçe merekzinde siren çalarak giden ambulanslar



-Yaralı işçilerin fotoğrafları



Haber: Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -



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Otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarındaki kadınları ezdi: 1 ölü, 7 yaralı



KONYA'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan 4 kadına çarparak durabildi. Kamyonetin altında kalan 77 yaşındaki Şerife Bellier olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobildekilerle birlikte 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Batı Hadimi Mahallesi Elmas Sokak ile Aslangazi Sokak kavşağında meydana geldi. Mustafa Bozkuş'un kullandığı 42 TR 702 plakalı kamyonet, Elmas Sokak'tan kavşağa giren Betül Eda Yüksel'in idaresindeki 42 FY 265 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında sandalye de oturan Şerife Bellier ile komşuları Hasibe Süslü (50), Hanife Yüzüak (48) ve Saadet Dayan (45)'a çarparak durabildi. Sandalyesiyle kamyonetin altında kalan Şerife Bellier olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 kadın da yaralandı. Kazada Betül Eda Yüksel'in yönetimindeki otomobilde Mehmet Yüzüak'a ait evin bahçe kapısına çarptı. Sürücü Yüksel ile birlikte otomobildeki Muhammet Emin Yüksel, Osman Buğra Yüksel ile Zekiye Serpek'te yaralandı. Yaralılar mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Bozkuş'ta evinde gözaltına alındı. Kazada ölen Şerife Bellier'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



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-Polisin olay yerinde çalışması



-Ölen Şerife Bellier'in cesedinin başında sinir krizi geçiren yakınları



-Çarpışan otomobil ile kamyonetin görüntüsü



-Yaralı yakını Mehmet Yüzüak röp



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)



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Afyonkarahisar'da seyir halindeki tur otobüsü yandı



AFYONKARAHİSAR'da tur otobüsü seyir halindeyken yandı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Denizli'den Karadeniz turuna gidenleri taşıyan Ali İnaslan yönetimindeki 20 PK 320 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangının çıkmasıyla yolcuları ve eşyalarını tahliye eden otobüs görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.



Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kilometrelerce konvoy oluşurken, trafik ekipleri kontrollü olarak konvoyun dağılmasını sağladılar. Yolcular ise başka araçlar memleketlerine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri detayları



Yanan otobüs detayları



Yolculardan detaylar



Konvoy detayları



83.6 MB /// 02.37"



HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR,



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Kangal köpekleri görücüye çıktı



SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'nde köpekler görücüye çıktı.



Önceki yıllarda bir süre ara verilen, ancak daha sonra bir süre ara verilen Kangal festivali kapsamında yörede yetiştirilen kangal köpekleri festival kapsamında gösteri geçişi yaptı. İlçedeki Öğretmenevi önüne kurulan alanda toplanan köpekler, yetişkin erkek, yetişkin dişi ve yavru kategorilerine göre sıralandı. Gösteri geçişi için isimlerini listeye yazdıran yetiştirici sahipleri, tek tek anons edilerek protokol tribünün önünden geçti. Programa Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile protokol üyeleri katılırken, ilçe halkı da köpeklerin geçişini ilgiyle izledi. Bazı iri köpekler geçiş sırasında güçlükle zaptedilirken, en büyük ilgiyi ise henüz 1 ve 2.5 aylık olan yavru köpekler gördü.



YAVRULAR 5 BİN LİRA



Yavru köpeklerin sahibi Savaş Atmaca, "Köpek Festivali kapsamında yavrularımı buraya getirdim. Bozo ve Karo isimli köpeklerim satılık değil ama fiyat olarak yaklaşık 5 bin lira değerinde. Festivale renk katmak için katıldık" dedi.



Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise önceki yıllarda yapılan köpek yarışmalarını, çeşitli tartışmalara neden olduğu ve festival ruhuna zarar verdiği için kaldırdıklarını belirterek, bütün köpeklerin değerli olduğunu söyledi. Yarın sona örecek festival kapsamında yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek.



Görüntü Dökümü:



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-Festival için gelen köpekler



-Yavru köpeklerin görüntüleri



-Sahipleri ile röportajlar



-Köpeklerin gösteri geçişi



-Detaylar



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL(Sivas),



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