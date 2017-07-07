Dha Yurt Bülteni-14
1)GÖRMEZ: 15 TEMMUZ'DA YERİMİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTILAR IĞDIR'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsü olduğunu belirterek, "O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum.
1)GÖRMEZ: 15 TEMMUZ'DA YERİMİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTILAR
IĞDIR'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsü olduğunu belirterek, "O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum. Salalar okumalarını istiyordum.Yerimi tespit etmeye çalıştıkları için cep telefonumu değiştirdim" dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere dün Iğdır'a gelen Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantıda buluştu.Burada yaptığı konuşmada birlik ve berberlik mesajı veren Görmez, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlattı. Girişimin sadece bir darbe teşebbüsü değil, bu coğrafyada oynanan oyunun son halkası olduğuna vurgu yapan Mehmet Görmez, şunları söyledi:
"O bütün mazlumların, mahrumların son umut kalesini yok etme teşebbüsüydü. Kim ne derse desin, o öyle bizim zaman zaman yaşadığımız bir darbe teşebbüsü değildi. Bir işgal, işgalin önünü açma teşebbüsüydü. İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsüydü. O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum. Salalar okumalarını istiyordum. Yerimi tespit etmeye çalıştıkları için cep telefonumu değiştirdim.O gece ben bir şeye daha şahit oldum; sadece siz ayakta değildiniz, vallahi size kalben bağlı olan bütün mazlumlar ayaktaydı, yeryüzündeki tüm Müslümanlar ayaktaydı. Camiler açıktı salalar okunuyordu ve herkes Türkiye için dua ediyordu. Bunu unutmamamız lazım, biz bu topraklarda yaşarken bütün bu kendi hesaplarımızı bir tarafa bırakarak bütün bu kardeşlerimizin hesabını da dikkate almak zorundayız."
ULUCAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDIRDI
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün de Ulu Camii'nin açılışını yaptı ve cuma namazı kıldırdı. Açılışta yaptığı konuşmada camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olmadığını belirten Mehmet Görmez, şunları söyledi: "Camiler birlik, bilgi, birlikte kalplerimizi birleştirdiğimiz, bizim özgürlük mekanlarımızdır. İstiklal Marşı'na camiyi, mabedi yerleştiren bir milletiz. Allah camilerimizi cemaatsiz bırakmasın. Cami yapmak önemli, asıl olan cemaat yapmak, asıl olan gençlerimizin camiye gelmesidir. Sabah namazında 3-4 sıra saf gençlerden oluşursa Iğdır'ın geleceği daha güzel olacaktır. Onun için cemaat diyoruz. Sevgili gençler kendinizi günde 5 defa Allah'la konuşmaktan Allah'la konuşarak yücelmekten mahrum bırakmayınız. Camilerimizi Allah ebediyete kadar cemaatsiz bırakmasın. Cemaatlerimizi ibadetsiz bırakmazsın."
Ermenistan'dan görülen 82 metre yüksekliğindeki 4 minaresi olan cami hakkında bilgi veren İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, 12 milyon liraya mal olan camide aynı anda 4 bin kişinin namaz kılabileceğini söyledi. Camide ayrıca kapalı otopark, kurban kesim yeri, morg, müftülük hizmet binası, konferans salonu, Kuran kursu, tuvalet, dernek odası ve kütüphane bulunuyor.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez açılışın ardından cuma namazı kıldırdı.
Görüntü Dökümü
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-Camiden genel görüntü
-Diyanet işleri başkanının konuşması
-Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Camide hutbe ve namaz
-Mehmet Görmez'in kanaat önderlerine yaptığı konuşma
(Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,
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2)BAKAN AVCI: TURİZMDE 2016 YILINDAKİ DARBOĞAZDAN ÇIKMAYA BAŞLADIK
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmde toparlanma sürecine girildiğini belirterek, "Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar Avcı ve Ataoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesinin 30'uncu yılı anısına düzenlenen Kültür Turizmi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Nabi Avcı, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasıyla Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun belirtti.
Ak Parti hükümetleri tarafından Adıyaman'daki tarihi eser ve yapılar için bakanlık tarafından toplam 58 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığını kaydeden Bakan Avcı, "Nemrut Dağı projesi için 3 milyon lira göndermişiz. Nemrut Dağı Kral Yolu için 11 milyon lira vermişiz. Eski Kahta Kalesi 2'nci etap restorasyonu için 7 milyon 200 bin lira vermişiz. Perre Antik Kenti çevre düzenlemesi için 3 milyon 600 bin lira, Gerger Kalesi için 500 bin, Tuz Hanı için 4 milyon 100 bin lira, Kahta Kültür Merkezi için 1 milyon 600 bin lira, tarihi Eski Besni yol yapımı için 300 bin lira, yerel yönetimler alt yapı desteği için 23 milyon lira olmak üzere toplam 58 milyon 200 bin lira vermişiz. Kültür ve turizm bakımından Adıyaman, Cumhuriyet tarihinde aldığı yatırımların 10 katını bizim dönemimizde almıştır" dedi.
'TURİZMDE BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK'
Bakanlığınca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Avcı, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde katıldığı televizyon programıyla ilgili bir internet sitesinde yer alan haberin altına yapılan bir yorumla örnek verip, Türkiye'deki turizmin toparlanma sürecine girdiğini ifade etti. Tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Bakan Avcı, şöyle konuştu:
"Ben Milli Eğitim Bakanı'yken bir televizyon programına katılmışım. O televizyon programıyla ilgili internet sitelerinde haberler var. Onun altında da okuyucu yorumları var. Herhalde atanamayan bir öğretmen yazmış o tarihte. Herhalde televizyon programında eğitim felsefesinden söz etmiş olmalıyız ki; o öğretmen adayı yazdığı görüşte diyor ki; 'Sen böyle eğitimin felsefesi diye konuşacağına Şubat'ta kaç atama yapacaksın onu söyle pos bıyık.' Şimdi ben de onun için ne yapacağız; söyleyeyim siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Ülke geneline baktığımızda deniz, kum ve güneş turizminde Türkiye belirli noktaya geldi. Ama Türkiye için bu yeterli değil. Çünkü alanımız çok geniş. Tarih, kültür, dini miras, gastronomi gibi aklınıza gelebilecek her alanda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bir potansiyele sahibiz. Bunları kullanmalıyız. Kullanılmadığımız zaman yaşanan sorunları geçen yıl gördük ne yazık ki. Turizmde bir toparlanma sürecine girdik. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız lazım. Mesela Adıyaman'da bu alanda önemli bir potansiyel var. İnşallah tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz. Bu konuda çalışmaları artıracağız, projelerin takipçisi olacağız." Bakan Avcı, konuşmasının ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret edip kente ilişkin bilgi aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu da ziyaret eden Bakan Avcı, Perre Antik Kenti'ni gezip yetkililerden kaya mezarlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Görüntü Dökümü
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Zirveye katılanlar
Bakan Nabi Avcı'nın karşılanması
Bakan Nabi Avcı'nın konuşması
Salondan ayrılması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB
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3)ARILAR YÜZÜNDEN UZUN SÜRE YARALILARA MÜDAHALE EDİLEMEDİ
ERZURUM'un Olur İlçesi'nde, iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu şarampole devrilen minibüste bulunan kovanlardan etrafa yayılan arılar yüzünden yaralı baba- oğula uzun süre müdahale edilemedi. Kaza, 4 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında Erzurum'un Olur ilçesi Tekeli köyü mevkisinde meydana geldi. Evli 5 çocuk babası Mehmet Delioğlu (59) yönetimindeki arı yüklü 08 YA 274 plaklı minibüs, iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu menfezlere çarparak dereye yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü Mehmet Delioğlu aracın altında sıkıştı. Yanındaki oğlu ise araçtan fırlayarak baygınlık geçirdi. Kovanlardan çıkan yüzlerce arı, bir anda etrafı sardı. Kazayı görüp baba ile oğluna yardım etmek isteyen vatandaşlar ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, arılar nedeniyle süre yaralılara yardım edemedi.
ARILAR İTFAİYE AMİRİNİ HASTANELİK ETTİ
Kazazedelere yardım etmek isteyen Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, arıların sokması sonucu Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Babanın üzerine kaza sonrası mazot ve yağ dökülmesi nedeniyle arılar pek fazla zarar vermezken oğul Nurullah Delioğlu'nu çok sayıda arı soktu. Kazadan kısa bir süre sonra kendine gelip olay yerinden uzaklaşan Nurullah Delioğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çevre köydeki arıcıların kıyafetleri alınarak, aracın sıkışan Mehmet Delioğlu'na müdahale edildi.
Arıcı Mehmet Delioğlu kaburgalarında kırık, omzunda çıkık ve yanıklar bulunması nedeniyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde, oğlu Mehmet de çok sayıda arının saldırması sonucu aynı hastanenin acil servis yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan Mehmet Delioğlu, şunları söyledi."Artvin'in Yusufeli ilçesinden gece 3'te yola çıktık. Arıları Ardahan'ın Göle İlçesi'ne götürüyorduk. Minibüsü çarptığımda uyandım. Kaza sonrası arabanın altına düştüm ve sıkıştım. Üzerime mazot ve sıcak yağ döküldü. Etrafı saran arılar benim üzerime yağ ve mazot bulunduğu için gelmediler. Ama oğluma çok zarar verdiler. Oğlum kendine gelince hızla uzaklaşıp yardım getirmeye gitti. Etrafta arılar olduğu için uzun bir süre kimse yanıma yaklaşamadı. Arıcı kıyafeti bulup yanıma gelenler minibüsün altından beni kurtardılar. 30 yıllık arıcıyım, hayatımda böyle birşey görmedim. Her dakika korku doluydu."
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinde önlem alan jandarma
-Takla atan minibüs
-Kovanların toplanması
-Kazayı gören vatandaşla röp
-Kaza yapa ve hastanede tedavi altına alınan
-Mehmet Delioğlu ile röp
Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLUR, (Erzurum),
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4)HABERSİZ SATILAN ARAZİLERİNİ ALMAK İÇİN 9 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Mikail Karaman, 9 yıl önce babasından miras kalan arazilerin, haberi olmadan başkalarına satıldığını öğrenince İlçe Tapu ve Milli Emlak Müdürlükleri'ndeki yolsuzluğu ortaya çıkardı. Davacı Mikail Karaman, savcının 2.5 yıl önce verdiği mütalaaya rağmen henüz karar verilmediğini, arazilerinden yararlanabilmek için davanın biran önce bitmesini beklediğini söyledi.Doğubayazıt İlçesi'nde Gümrük işleri ile uğraşan 3 çocuk babası 46 yaşındaki Mikail Karaman, babasından miras kalan yaklaşık 600 dönüm arazinin kendisinden habersiz satıldığını öğrenip araştırınca İlçe Tapu ve Milli Emlak Müdürlüklerindeki yolsuzluğu 2008 yılında ortaya çıkardı. Aralarında Tapu Müdürü Atalay Ölmez ve 3 memurun bulunduğu 11 kişi hakkında Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 9'u 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest kalırken, müdür emekli oldu, diğer 3 memur da geçici görevle başka illere gönderildi.
202 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Cumhuriyet Savcısı tarafından 2015'te verilen mütalaada, Tapu'a görevli memur Sabri Şeylan'ın 202, eski müdür Ölmez'in 14 yıla kadar, diğer sanıkların ise 6 ay ile 34 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını istedi. Mütalaa üzerinden 8 duruşma geçmesine karşın karar verilememesinden yakınan Mikail Karaman şunları söyledi: "İhbarım üzerine tapu müdürlüğüne 2008'de operasyon yapıldı. O yıldan bu yana beni ve devletin hazine mallarını dolandıranlarla mücadele ettim. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mütalaadan sonra 2 yıl geçmesine, şimdiye kadar 42 oturum yapılmasına rağmen henüz bir sonuç çıkmamış olması nedeniyle çok mağdur oldum. Sahtekarların ortalıkta dolaşıp hiçbir cezaya çarptırılmaması zorumuza gidiyor. Mütala okunmuş olmasına rağmen bu karar niye verilmiyor? En son Cumhurbaşkanlığına ve BİMER'e de yazdım. Sürekli hakim ve savcılar değiştiği için bir türlü karar çıkmıyor."
Görüntü Dökümü
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-Araziden detay
-Evraklar detay
-Mikail Karaman Röportaj
Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),
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5)ÜZÜMLÜ KİRAZI RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde uzun yıllardır üretimi yapılan ve daha çok yurt içinde tüketilen kiraz, bu yıldan itibaren Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. Üreticilerden alınan yaklaşık bin ton Macar kirazı, Rusya'ya gönderildi. İhracatçı firma yetkilisi İhsan İnce, Rusya'nın, rakımın yüksek olması ve kirazın diğer bölgelerden sonra çıkması nedeniyle Üzümlü Macar kirazı tercih ettiğini söyledi.Siyah ve hafif mayhoş üzümü ile ünlenen Erzincan'a 15 kilometre uzaklıktaki Üzümlü İlçesi'nde, Macar kiraz üretiminde artış sağlandı. Yaklaşık 5- 6 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Üzümlü'de üreticiler Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hasat yapıyor. İklim ve rakım nedeniyle geç olgulaşan kiraz geçtiğimiz yıllarda yurt içinde satışa sunulurken, ilk kez Rusya en büyük müşteri oldu. Toptancılar tarafından üreticilerden alınan kirazlardan yaklaşık bin tonu Rusya'ya gönderildi. Üzümlü kirazına ilgiden memnun olduklarını belirten üreticiler, bu yıl yaşanan fırtına ve don olayları nedeniyle kiraz üretiminde beklenen rekolteye ulaşılamadığını söyledi.
'TÜMÜ İHRAÇ EDİLİR'
Üzümlü'de yetiştirilen Macar kirazının lezzetli ve dolgun olduğunu anlatan İhracatçı firma yetkilisi İhsan İnce, rakımın yüksek olması ve kirazın diğer bölgelerden daha sonra çıkmasının tercih nedeni olduğunu belirtti. İnce, "Yurdumuzun bir çok bölgesinde kiraz üretimi sona erdi. Erzincan bölgesinde ise kiraz Temmuz'da olgunlaşır. Üretimin istenen seviyede olması ve Üzümlü Macar kirazının kalitesinden dolayı Ruslar ilgi gösterdi. Üzümlü Macar kirazı daha kaliteli hale getirilirse tümü ihraç edilir. Üreticilere tavsiyemiz kaliteli üründen vazgeçmesinler" diye konuştu
Görüntü Dökümü
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-Toplanan kirazlardan genel detay görüntü
-Kiraz satışından görüntü
-Kirazların araçlara yüklenmesi
-İhracatcı firma yetkilisinin açıklaması
Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,