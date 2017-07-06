Dha Yurt Bülteni - 14

Şehit uzman çavuşun acı haberi verildi (3)



ÇARDAK HAVAALANI'NA GETİRİLDİ



Van'da şehit düşen Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Emrah Ceylan'ın naaşı, saat 14.45'te, Çardak Havaalanı'na getirildi. Havalimanındaki askeri törene; Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, daire müdürleri, belediye başkanları ile şehidin eşi Senem Ceylan, babası Süleyman Ceylan, Denizli'de yaşayan üvey annesi Gönül Ceylan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tören kıtası tarafından uçaktan cenazesi indirilen şehit Ceylan'ın yakınları, o anda yıkıldı. Tören birliği şehidin naaşını hazırlanan bölüme taşırken, ailesi ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, dua etti. Ardından kısa bir konuşma yapan Müftü Aşık, "İnşallan bu vatan için verdiğimiz son şehidimiz olur. Allah, vatan için mücadele eden askerimizi, polisimizi korusun" dedi.



"ANNE AĞLAMAYIN, ONU BEN GÖNDERDİM"



Şehidin cenazesi daha sonra tören kıtasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Bu sırada şehidin acılı eşi Senem Ceylan, ağlayan annesine dönerek, "Anne ağlamayın, onu ben gönderdim" diyerek ağıt yaktı, kendisi de gözyaşı döktü. Törende Şehit Emrah Ceylan'ın bir yakını fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından havaalanında müdahale edilen yakını daha sonra ambulans alındı.



Şehit Ceylan'ın cenazesi, havaalanındaki askeri törenin ardından helallik alınması için Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından şehit için helallik alındı. Helallik alınmasına Denizli protokolü de katılırken, şehidin acılı eşi Senem Ceylan, 11 yaşındaki oğlu Süleyman'a sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Süleyman, helallik alınmasının ardından cenaze aracına çıkarak babasının tabutuna son sarıldı ve öptü. Şehidin cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Karacasu İlçesi'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Havaalanında cenazenin getirilmesi,



Cenazenin uçaktan indirilmesi,



Tören kıtasının cenazesi taşıması,



Askeri törenden ve okunun dualardan,



Şehit yakınlarının gözyaşlarından,



Şehidin eşinin feryatları



Şehidin eşinin cenaze aracına konulması,



Baba evindeki helalleşmeden,



Eşinin oğluna sarılması,



Dualardan, gözyaşlarından,



Oğlunun şehit babasının tabutuna sarılması,



Şehidin eşinin oğluna sarılarak ağlaması,



Cenazenin götürülmesi



Haber: Osman Nuri BOYACI, Kamera: Deniz TOKAT, DENİZLİ,



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Kılıçdaroğlu: En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaratıyor (5)



GEBZE'YE ULAŞILDI



Adalet Yürüyüşü'nde Gebze'ye ulaşıldı. Gebze Sanayi Sitesi'nin önünden geçilirken Gebze Kirazpınar Mahallesi halkı sakinleri kentsel dönüşüm nedeniyle tepkilerini, 'Kirazpınar'da ranta izin vermeyeceğiz', 'Adalet istiyoruz', 'Emlak Konut'un rantına, talanına karşı adalet istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler açarak gösterdi. Aynı alanda toplanan bazı kişilerin ise Rabia ve bozkurt işareti yapkıları görülürken, kimileri ise sevgisi gösterisinde bulundu. Mola verilecek eski Topçu Kışlası'nın önünde toplananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar eskiden kışla olarak kullanılan alana girerek dinlenmeye çekildi.



Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU



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'Alo babanız vefat etti'



ANTALYA'da evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen 51 yaşındaki Ömer Akcivan, ölü bulundu. Evde Kızı Hilal Akcivan'a telefonla ulaşan polis, acı haberi "Babanız öldü" diye verdi.



Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak'taki 10 numaralı apartmanın sakinleri, giriş katında oturan emekli öğretmen Ömer Akcivan'dan yaklaşık bir haftadır haber alamadıkları ve evden ağır koku geldiğini belirterek saat 15.00 sıralarında polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, koku nedeniyle eve giremedi. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen ve oksijen maskesi takarak eve giren itfaiye ekipleri, Akcivan'ın cesediyle karşılaştı . Polis ve sağlık ekipleri de eve maskeyle girerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Akcivan'ın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.



Evde Akcivan'a ait not defterinde telefon numaraları bulan polis ekipleri, numaraları tek tek aramaya başladı. 'Kızım2' adıyla not edilen numarayı arayan bir polis memuru, telefonu açan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Hilal Akcivan'a ölüm haberini verirken zor anlar yaşadı. Polis memuru acı haberi, "Babanız öldü" diye verdi. Bir süre sonra eve gelen Hilal Akcivan'ı, polis memurları teselli etti.



Ömer Akcivan'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Binadan görüntü



Polis ve sağlık çalışanları



Koku nedeniyle maske takan görevliler



Görevlinin burnunu kapatması



Polisin telefonla ölüm haberini vermesi



Polisin 'babanız vefat etmiş' demesi



Detaylar



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



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Bariyere çarpan otomobilde karı- koca öldü, 2 çocuk yaralı (2)



KAZADA ÖLEN CİFT TOPRAĞA VERİLDİ



Bursa'nın, Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, beton bariyere çarparak tramvay yolu inşaat sahasına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Sibel ve Muzaffer Serbest çifti toprağa verildi. Ölen çift için Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'ndeki Hoca Camisinde tören düzenlendi. Törene, kazada hafif yaralanan çiftin oğlu Hakan Serbest, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-1 dakika 15 saniye



-Yakinlarindan goruntuler



-Cenaze namazinin kilinmasi



-Tabutun tasinmasi



Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,



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Yoldan çıkıp devrilen kamyonetteki kadın yaralı kurtuldu



YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, araçta bulunan bir kadın yaralı kurtuldu.



Kaza, Ankara-Sivas karayolunun Dişli Köyü hızlı tren köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a ev eşyası götüren Mehmet Yüksel (55) yönetimindeki 06 NDL 33 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp, devrilerek ters döndü. Kazada, araçta bulunan Fatma Yüksel (53) olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Otomobilden detay görnütüler



Haber: alit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), -