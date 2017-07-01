Dha Yurt Bülteni - 14
İş yerinin camına top atan çocukları tokatladı, bacağından vurulduKONYA'da emlakçı Rahim Demirtaş, iddiaya göre 2 oğluna oynadıkları topun işyerinin pencere camına çarpması sonucu tokat atan Hüseyin Altunbaş'ı, tabancayla ateş ederek sağ bacağından yaraladı.
İş yerinin camına top atan çocukları tokatladı, bacağından vuruldu
KONYA'da emlakçı Rahim Demirtaş, iddiaya göre 2 oğluna oynadıkları topun işyerinin pencere camına çarpması sonucu tokat atan Hüseyin Altunbaş'ı, tabancayla ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Altunbaş da, Demirtaş'ı, bıçakla sağ bacağından yaraladı. Olay, bugün saat 15.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Rahim Demirtaş'ın 2 oğlu iddiaya göre evlerinin önünde top oynarken, Hüseyin Altunbaş'ın depo olarak kullandığı iş yerinin pencere camına çarptı. Altuntaş da 2 çocuğa iddiaya göre tokat attı. Ağlayarak yanlarına gelen oğullarının durumu anlatmasını üzerine sinirlerine hakim olamayan Rahim Demirtaş, komşusu Altuntaş'ın işyerine gidip tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışmada Demirtaş, tabancayla Altuntaş'a ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Altuntaş da Demirtaş'a bıçakla saldırıp, sağ bacağından yaraladı. Yaralılardan Hüseyin Altunbaş, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Rahim Demirtaş da otomobiliyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine gitti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Çocukların oynadığı topun görüntüsü
-Boş kovanın görüntüsü
Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)
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Kabotaj Bayramı kutlamalarında arbede yaşandı
SAMSUN'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yüzme ve ördek yakalama yarışlarında katılımcılar ile Liman Başkanlığı görevlileri arasında arbede yaşandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Samsun'da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Batı Park sahilindeki etkinliklere Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından yüzme yarışları düzenlendi. Yüzme yarışları sonrasında dereceye giren vatandaşlarla giremeyenler ve Liman Başkanlığı görevlileri arasında 'profesyonel sporcu katılımı' iddiasıyla arbede çıktı. Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, araya girerek tarafları yatışıtırdı.
Ardından denizde ördek yakalama yarışması düzenlendi. Bu kez de ördek yakalamaya çalışan yarışmacılar arasında kavga çıktı. Kavga katılımcıların karaya çıkması ve polisin araya girmesiyle son bulurken, yağlı direk yarışması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Yağlı direğin ucunda bulunan bayrağı alabilmek için yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışı Gökhan Yıldırım kazandı.
Yarışmayı kazananlara çeyrek altın ve madalyaları Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk tarafından verildi. Etkinlik denizcilik sektöründe çalışan Tuncer Üçüncüoğlu'nun açtığı serginin gezilmesiyle son buldu.
Görüntü dökümü
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-Yaşanan arbede
-Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal'ın araya girmesi
-Yarışmalardan detaylar
Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, -
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Çıldır Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri başladı
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleri ve Kars Valiliği'nin destekleriyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Çıldır Gölü'nde başladı.
Kars sınırlarındaki Kütük Ev Mevkii'nde başlayan yelken yarışlarına Bitlis, Van, Trabzon, Sinop ve Muğla Fethiye'den 30 kişi, kano yarışlarına da 40 kişilik yelken sporcusu katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, 3 yarış planladıklarını, öncelikle lazer sınıfları, lazer dörteli ve lazer standart sınıflarının yarıştıklarını, ardından da optimist ve optimist junior sınıflarının yarıştığını söyledi. 2 yarış daha yapıp, 5 yarış sonunda tüm katılımcılara ve dereceye girenlere ödüllerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verileceğini ifade eden Hakan Kütük, Türkiye'nin hem güneyinden, hem de kuzeyinden katılımların olduğunu, Tekirdağ'dan, Trabzon'dan da sporcuların geldiğini aktardı.
Çıldır Gölü'nün yelkel ve kano yarışlarına son derece uygun olduğunu vurgulayan Kütük, gölün ilk defa yelken yarışlarına sahne olduğunu kaydetti. Kütük, "Umut ediyorum ki bu iç sularımızda da yelken sporunu, geliştirip, çevredeki gençlerinde bu spora ilgi duyup, bu sularda yetişip, daha sonra uluslararası veya ulusal yarışmalarda temsil etmektir, gönlümüz bunu istiyor. Bunu geliştirmek ve bunu yapmak için buradayız" diye konuştu.
Etkinliklerin ilk gününde kızlar, erkekler, büyükler, minikler ve junior kategorilerinde 8-11 yaş yelken ve 10-18 yaş kano yarışları yapıldı. Vatandaşların da yoğun katılım sağladığı yarışlar, renkli görüntülere sahne olurken, düzenlenen tekne turlarıyla da göl gezildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gölden detaylar
-Kano ve yelken yarışları detayları
-Konuşmalar
-Tekne gezintisi
-Vatandaşların konuşmaları
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA
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Kabotaj Bayramı protokolsüz kutlandı
ANTALYA'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Protokol mensuplarının katılmadığı kutlamada, yağlı direkten bayrak alma yarışmasında son 14 yıldır şampiyonu 48 yaşındaki Murat Dalgakıran, bu yıl da bayrağı alan isim oldu.
Antalya Deniz Ticaret Odası, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı dolayısıyla tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Antalya protokolünden hiçbir ismin katılmadığı etkinliğe vatandaşların katılımı da az oldu. Flyboard gösteriyle başlayan etkinlikleri sırasıyla yüzme, denizden çapa çıkarma ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları izledi. Yağlı direkte bayrak alma yarışı kutlamaların en çok ilgi gören bölüm oldu.
15 YILDIR AYNI İSİM BAYRAĞI ALDI
Direkten bayrağı alma yarışı yaklaşık yarım saat sürdü. Direğin uzun olmasından şikayetçi olan katılımcılar, bayrağa ulaşmadan denize düştü. Geçen 14 yılında şampiyonu Murat Dalgakıran 5'inci denemesinde Türk bayrağını alan isim oldu. Arka arkaya 15 yıldır bayrağı almayı başaran Dalgakıran, "Gençler bu yıl da almayı başaramadı. Bana da bu işin sırrı babadan kalmadır. Direk bu yıl biraz daha dikti. Gelecek yıl da katılmayı planlıyorum" dedi. Çeyrek altınla ödüllendirilen Dalgakıran, altınını toruna taktırdı.
'PROTOKOL SICAKTAN KATILAMADI'
Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı İnanç Kendiroğlu, Kabatoj Bayramı'nın 91'inci yılını kutladıklarını aktardı. Kabotaj Bayramı'nın Türk gemilerine Türk bayrağı çekme hakkı anlamına geldiğini belirten Kendiroğlu, "Bu sene yılın en sıcak günlerinden birine denk geldik. Katılım az oldu. Sıcaklar nedeniyle protokolün katılmadığını düşünüyorum. Valimiz Münir Karaloğlu Ankara'da olduğu için gelemedi. Davet ettiğimiz birçok protokol üyesi ise sıcaktan dolayı gelmedi" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Flayboard gösterisinden görüntü
İzleyenlerden görüntü
-Protokol yerindeki boş sandalyelerden görüntü
-Yüzme yarışının startının verilmesi ve yüzenlerden görüntü
-Birinci olan yüzücüye ödülünün verilmesi
-Çapanın denize atılması
-Çapayı bulmak için yüzenlerin görüntüsü
-Çapayı bulanın görüntüsü
-Çapayı bulana ödülünün verilmesi
-Yağlı direk yarışından görüntüler
-Yağlı direkten bayrağı alanın görüntüsü
-Ödül töreninden görüntüler
-Yarışı kazanan Murat Dalgakıran röp
-DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu röp
523 MB - 8.35'
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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Çanakkale'de 'Rally Troia' heyecanı başladı (2)
BURCU ÇETİNKAYA'NIN OTOMOBİLİ ALEV ALDI
Çanakkale'de, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'nın 4'üncü yarışı olan Rally Troia'nın bugün düzenlenen ilk gün yarışlarında, Bayramiç İlçesi'ne bağlı Söğütgediği Mahallesi yakınlarında ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak'ın ve ikinci pilot Emire Cantürk Eren'in aracı alev aldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün arabadan indiğimiz andaki fotoğraf. Aracımız bilinmeyen bir sebepten yandı. Ormana ve insanlara risk oluşturmayacak bir yerde durabilmeyi, son anda kimsenin canına zarar gelmeden inebilmeyi Rabbim nasip etti. Hem şükrediyorum ve biliyorum ki her şerde bir hayır vardır. Hem de çok ama çok üzgünüm. Maddi ve manevi yarışabilmek için verdiğim mücadelede, iki yarış üst üste ve bu kez böyle tatsız bir şekilde yarış dışı kalmış olduk. Elimde değil çok üzgünüm" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Burcu Çetinkaya'nın yanan aracından görüntüler
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),