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DHA YURT BÜLTENİ - 14

20.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:59
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Polisin 'Dur 'ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Durmayı sevmiyorum abi' diye cevap verdiAKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Orhan K. (23) ve aynı yaştaki arkadaşı Sezer A. (23), kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisin 'Dur 'ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Durmayı sevmiyorum abi' diye cevap verdi

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Orhan K. (23) ve aynı yaştaki arkadaşı Sezer A. (23), kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü Orhan K. (23), gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna "Durmayı sevmiyoruz abi" diye cevap verdi. 

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında  Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri  68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Orhak K. de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu polis aracına da çarpın kaçan sürücü Orhan K. ve yanındaki Sezer A., bir süre sonra aracı terk edip Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumuna saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. 2 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K. gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna "Durmayı sevmiyoruz abi" diye cevap verdi. Sürücü Orhan K. hakkında,  'Dur ikazına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlalinden' 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri içinde 3 bin 150'şer lira daha  para cezası uygulandı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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