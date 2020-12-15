DHA YURT BÜLTENİ-14
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-14

15.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:11
DHA YURT BÜLTENİ-14

Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar NEVŞEHİR'de, ağıldan çıkarak kent merkezindeki belediye binasınaın içine doğru yürüyen 5 küçükbaş hayvanın sahibi Hasan Ünbulan, "Ağılın kapısı rüzgardan açılmış, hayvanlar da buradan çıkıp gitmiş" dedi.

Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar

 

NEVŞEHİR'de, ağıldan çıkarak kent merkezindeki belediye binasınaın içine doğru yürüyen 5 küçükbaş hayvanın sahibi Hasan Ünbulan, "Ağılın kapısı rüzgardan açılmış, hayvanlar da buradan çıkıp gitmiş" dedi.

Nevşehir'e bağlı Göre Beldesi'nde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, gece ağıldan çıkıp kent merkezine indi. 5 küçükbaş hayvan, dün sabah kent merkezindeki belediye binasının içine doğru yürüdüğü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması ilginç görüntü oluşturdu. Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanlarını teslim etti.

'EPEY SÜRE ARADIM, BULAMADIK'Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan, hayvanların gece rüzgar nedeniyle açılan ağılın kapısından çıktığını söyleyerek, "Hayvanlar buradan çıkıp gitmişler. Epey bir süre hayvanlarımı aradım ama bulamadım. Sonra Nevşehir Belediyesi yetkililerine hayvanlarımın kayıp olduğunu bildirmek üzere gittiğimde, sabahın erken saatlerinde hayvanların belediye hizmet binasının önüne kadar ulaştıklarını ve ekipler tarafından alınarak Hayvan Kasabası'na götürüldüğünü öğrendim. Daha sonra yetkililer hayvanlarımı teslim ettiler" diye konuştu.

'KOÇ ÜZERİME GELİNCE AFALLADIM'Nevşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Gökhan Temel ise "Sabahın erken saatlerinde işe gelince 'koyun, keçi ve koçun burada ne işi var acaba' diye düşündüm. Hayvanların başındaki koç üzerime gelince birden afalladım ve ne yapacağımı şaşırdım. Koç üzerime doğru gelince de belediyeye girdim. Bu durumu Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası yetkililerine bildirdik, ekip geldi ve hayvanları bir araca alarak götürdüler. Daha sonra da hayvanların sahibine verildiğini duydum" diye konuştu.

Nevşehir Belediyesi çalışanı Emin Tekeç ise, "Sabah işe başladığımda seslerin gelmesi üzerine dışarı çıktım ve koçu karşımda buldum. Engellemeye çalıştım; ama ben karşılık vermeye başladığımda iş çığırından çıktı. Hayvanları kısa sürede kimse kontrol altına alamadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haber: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Şener Şen Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-14 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:11:31. #1.14#
title