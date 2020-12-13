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DHA YURT BÜLTENİ  -14

13.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:01
DHA YURT BÜLTENİ  -14

BELEK'TE EKİLİ ALANLAR SUYA GÖMÜLDÜSerik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanlarında su baskınları yaşandı.

BELEK'TE EKİLİ ALANLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanlarında su baskınları yaşandı. Özellikle Belek ve Kadriye mahallelerinde baskınlar yoğun olarak görüldü. Metrekareye 109.3 kilogram ile en fazla yağışın düştüğü noktalardan biri olan Belek Mahallesi'nde tarlalar ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Yerleşim yerleri, villalar ve tatil sitelerinin bulunduğu noktanın yakınındaki çok sayıda ekili, dikili tarım alanı suya gömüldü. Bölgedeki hasarın boyutuyla ilgili henüz net bilgiye ulaşılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Tarlalardan dron görüntüleriTarlalardan detay görüntülerMuhabir Alparslan ÇINAR'ın anonsu

HABER: Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

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Kısıtlamayı ihlal eden alkollü motosiklet sürücüsüne para cezası 

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maskesiz ve alkollü motosiklet sürücüsü H.D.'ye (18) 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki denetimde, plakasız motosikleti kullanan H.D. durduruldu. Maske takmadığı ve alkollü olduğu belirlenen H.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek', 'maske takmamak', 'plakasız ve alkollü araç kullanmak'tan toplam 4 bin 50 lira ceza uygulanan H.D., alkol testi yapılması için hastaneye götürüldü.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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