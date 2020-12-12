DHA YURT BÜLTENİ - 14

Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı

ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı. Yangında yaralanan anneyi kurtarmaya çalışan 4 polis memuru ise dumandan etkilendi.

Batıkent Mahallesi'nde, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada bölgede bulunan trafik polisleri yangını fark etti. Polisler yangın çıkan daireye girip anne Havva Karakeçili'yi dışarı çıkardı, apartmandakileri de tahliye etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de yangını müdahale edip söndürdü. Yangının ardından evde yapılan incelemede, olay sırasında yatak odasında uyuyan Miray Karakeçili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Havva Karakeçili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında eve girip dumandan etkilenen 4 polis memuruna ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

Yangını haber alıp gelen küçük Miray'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Miray'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alev alan evİtfaiye ekiplerinin gelmesiİtfaiye yanan eve müdahale etmesiDumandan zehirlenen polis ekipleriSağlık ekipleri polislere müdahale etmesiBina sakinleriyle röpOlay yeri inceleme polis ekiplerinin inceleme yapmasıToplanan meraklı vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde hamile Özlem Arslan'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken ambulansta doğum yaptıktan sonra yaşanan kaza sırasında acil sağlık görevlilerinin yeni doğan bebeği kucaklarına alıp, kendi vücutlarını siper ederek kazadan yara almasını önledikleri ortayla çıktı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Honaz kavşağında meydana geldi. Sacip Tozlutepe yönetimindeki 20 S 0110 plakalı tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile Honaz ilçesi yönüne seyir halindeyken, Pınarkent kavşağından dönen Sultaniye Kaplan'ın kullandığı 20 DC 112 plakalı Acil Servis ambulansı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde yeni doğum yapan Özlem Arslan ile bebeğini taşıyan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, yeni doğum yapan anne Özlem Arslan ile erkek bebeği, servis minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ambulanstakileri çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansın ve minibüsün içindeki yaralılar, sağlık ekiplerince çevredekileri hastanelere kaldırıldı.Honaz ilçesinde yaşayan ve tekstil işçisi olan hamile 38 yaşındaki Özlem Arslan'ın 4'ncü çocuğuna hamile olduğu ve ambulansta doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşinin bulunduğu ambulansı kendi otomobiliyle takip eden baba Yusuf Arslan, kaza nedeniyle devrilen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hayatları pahasına bebeğini koruduklarını belirterek, "Eşim 9 aylık hamileydi, evde kanaması gelince 112'yi arayıp, ambulans çağırdık. Hızlı bir şekilde geldiler ve eşimi aldılar. Ambulansta doğum başlamıştı. Pandemi süreci olmasına rağmen zor şartlar altında sağlık çalışanları eşime duyarlı bir şekilde müdahale ettiler. Bebek ambulansta doğdu. Denizli Devlet Hastanesine giderken, kaza yaptılar, Minibüs kavşakta ambulansa çarparak devrilmesine neden olmuş. Ambulanstaki sağlık çalışanları kaza anında bebeğimi hayatları pahasına kucakta tutarak kendi vücutlarını çarpmalara karşı siper ederek yara almasını engellemişler. Kucaklarında tutup, üzerine kapanarak herhangi bir darbe gelmemesini sağlamışlar. Gerekenin en iyisi yapmışlar. Eşim ameliyat edildi ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Bebeğimizde yeni doğduğu için hastanede tedavisi sürüyor. Bebeğin durumu gayet iyi. Adını 'Miraç' koymayı düşünüyoruz. Heyecan, mutluluk, korku hepsini art arda yaşadık. Biz gibi sağlık çalışanları da yaşadı. Sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza anı güvenlik kamerasında-Minibüsün ambulansa çarpması-Baba Yusuf Arslan ile röp.-Kaza yerinde ambulanstan detayYaralı anne Özlem Arslan'ın resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri ise görevlerini sürdürdü. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince cezai işlem uygulanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Sokağa çıkma kısıtlamasıPolis ekipleri DenetimlerBoş sokaklarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfalılar uydu, evden çıkmadı. Kısıtlamayla birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl ile cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kentin birçok bölgesinde kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Kısıtlamada muaf olanlar dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------BalıklıgölBoşalan caddeler ve sokaklarPolis ekiplerinin uygulama yapması Durdurulan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Aksaray'da meydanlar güvercinlere kaldı

AKSARAY'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde boş kalan meydandaki güvercinleri, belediye çalışanları besledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı güvercinlere kaldı. Polis ekipleri il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Meydanlarda görev yapan polisler ve belediye çalışanları, güvercinleri besledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı