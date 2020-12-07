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DHA YURT BÜLTENİ - 14

07.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:53
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Topladığı ve satın aldığı yiyeceklere sokak köpeklerine bakıyorKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilesinde oturan Necdet Demirat, satın aldığı ve mahalleden topladığı yiyeceklerle her gün özellikle kırsal mahallelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besliyor.

Topladığı ve satın aldığı yiyeceklere sokak köpeklerine bakıyor

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilesinde oturan Necdet Demirat, satın aldığı ve mahalleden topladığı yiyeceklerle her gün özellikle kırsal mahallelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besliyor.

Tavşanlı ilçesinde oturan Necdet Demirat, satın aldığı ve çevreden topladığı yiyeceklerle her gün sokak hayvanlarını besliyor. Özellikle ilçenin kırsal kesimlerinde yiyecek bulamayan köpeklerle ilgilenen Demirat, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Kırsal kesimlerde yaklaşık 3 bin köpek olduğunu ifade eden Demirat, "SokaK kısıtlamalarının yaşandığı bu günlerde bazen bu besleme alanında mama olmadığını görünce kendimiz takviye yaparak sokak köpeklerini besliyoruz. Sabah saatlerinde ilçemiz mahalle aralarında belediyenin sokak hayvanları için yapmış olduğu kutulardan ve kendimiz de alabildiğimiz kadar yiyecek alarak kırsal alanda sahipsiz canlarımızı besliyoruz. Bölgede 3 bine yakın köpek var. Bu köpeklere bakmak oldukça zor. Yapılması gereken bu köpeklerin kısırlaştırılması. Birçok sahipsiz canımız da kış gelmesi nedeni ile açlık ile baş başa kalıyor. Yeni doğmuş olanların da tedavi edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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