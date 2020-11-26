DHA YURT BÜLTENİ - 14

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Buca'daki cinayetin şüphelisinden komşuları geçen hafta şikayetçi olmuşİZMİR'in Buca ilçesinde Tolga Taşkaner'i (29) tabancayla vurarak öldüren Yaşar G. (70) hakkında üst komşusunun geçen hafta karakola giderek şikayetçi olduğu, Taşkaner'in annesinin de tanık olduğu ortaya çıktı.

Buca'daki cinayetin şüphelisinden komşuları geçen hafta şikayetçi olmuş

İZMİR'in Buca ilçesinde Tolga Taşkaner'i (29) tabancayla vurarak öldüren Yaşar G. (70) hakkında üst komşusunun geçen hafta karakola giderek şikayetçi olduğu, Taşkaner'in annesinin de tanık olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Yaşar G.'nin Taşkaner'i vurduktan sonra kaçtığı görüntüler bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Yaşar G. ile Yıldız Taşkaner arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan diğer komşular da kapı önüne çıkarken Yaşar G. iddiaya göre Yıldız Taşkaner'e küfür etti. Bunun üzerine kapıya çıkan oğlu Tolga Taşkaner de tartışma karıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine Yaşar G., üst kattaki evinden tabancasını alıp, Tolga Taşkaner'e ateş etti.Taşkaner, kanlar içinde yerde kalırken, apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Taşkaner, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkaner, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tabancasını ceketinin içine saklayarak kaçamya çalışan Yaşar G. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.Zaman zaman apartman sakinleriyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Yaşar G.'nin geçen hafta aidat parası nedeniyle kavga ettiği üst komşusunun kendisinden geçen 21 Kasım'da şikayetçi olduğu, Yıldız Taşkaner'in de şahit olduğu belirtildi. Öte yandan Yaşar G.'nin ateş ettiği sırada apartman boşluğunda birkaç daire sakinin yanı sıra iki ufak çocuğun olduğu, Tolga Taşkaner'in hem kendi annesine hem de ufak çocuklara siper olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Yaşar G.'nin henüz ifade vermediği belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAÇIŞ ANI KAMERADAÖte yandan, Yaşar G.'nin Taşkaner'i vurduktan sonra kaçmaya çalıştığı o anların sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar G.'nin tabancasını ceketinin içine saklayıp, uzaklaşırken, çevredekilerin kendisini fark etmesiyle birlikte hızlıca uzaklaştığı görüldü. Olayın önünde yaşandığı daire oturan Yıldız Taşkaner'in, yaklaşık 3 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.Mahallede fırın işleten Ali Bıçakçı, şüpheliyi gelip geçerken gördüğünü söyledi. Bıçakçı, "İçeride otururken ağlama ve bağırma seslerini duydum. Dışarıya çıktığımda kalabalığı gördüm. Hemen yanımdaki binada birisini vurmuşlar. Çevredekiler de vuran kişiyi polise teslim etmişler. Kendisini geçerken görüyordum" dedi.

Caddede restoran işleten Hüseyin Bal da, "Tezgahımda çalışırken silah sesi duydum. Sonra da iki komşu arasında olduğunu öğrendik. Olayın ardından çok kalabalıktı burası. Birçok polis ve ambulans gelmişti. Bu bölgede zaman zaman kavga olur ancak böylesi ilk kez oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı