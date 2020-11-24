DHA YURT BÜLTENİ - 14

Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı (2)AKSOY VE DİĞER 10 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİMenemen Belesiyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.

Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı (2)

AKSOY VE DİĞER 10 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Menemen Belesiyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. Polis, sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklananların yakınları, "Dik dur" diye bağırarak yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

11 kişinin cezaevine sevk edilmesinden görüntü Serdar Aksoy'dan görüntüMuhabir Davut Can'ın anonsuGenel ve detay görüntü Haber : Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yusuf Atmaca (21), hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti. İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı. Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Paranın kasada çıkarılmasıYusuf Atmaca ile röpGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Marketten hırsızlık şüphelisi kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki markete girip, kasadaki bir miktar parayı ve raftaki sigaraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İçeri giren hırsızlık şüphelisi, kasadaki bir miktar parayı ve raftaki sigaraları çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sabah markete gelen iş yeri sahibi Samet Sevinç ise hırsızlık olayını fark edince kamera kayıtlarıyla polise başvurdu. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı