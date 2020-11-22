DHA YURT BÜLTENİ- 14

Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltıGAZİANTEP'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı

GAZİANTEP'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma çıktı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Mehmet K., evden aldığı tabanca ile ateş ederek, komşusu Süleyman D. ve Hüseyin D.'yi yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Süleyman D. ve Hüseyin D. ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından Mehmet K.'yi kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------Olay yeriPolis ekipleriOlay yeri incelemeZarar gören otomobilGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)========================

Matbaada 1 milyon 352 bin dolar basan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırova ilçesinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere matbaada 1 milyon 352 bin dolar basan 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çayırova ilçesinde bir depoda kurdukları matbaada sahte dolar basan kişiler takibe alındı. Çarşamba günü düzenlenen operasyonla sahte 100 dolarlardan oluşan 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa, yazıcı ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyonda 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 1'i kadın 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ6 kişinin adliyeye sevk edilmesi

HABER: Haluk TURGUT/KOCAELİ, ========================

Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı ÇORUM'da, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi (32) ile kayınvalidesi Gülizar Özçiftçiyi (64) öldüren, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel K., yakalandı. Gencel K. ifadesinin ardından tutuklandı.Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurduktan sonra kayıplara karıştı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra, ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşama veda etti.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDIOlayın ardından kaçan Gencel K., Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalandı. Şüpheli Gencel K. polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini, evi terk ettiğini telefonlara bakmadığını öne sürerek, "Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Eşimin adına kayıtlı kullandığım aracı almaya çalıştılar. Bu sebeple olayı gerçekleştirdim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel K., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı