DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

21.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:29
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardıSAMSUN'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

SAMSUN'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı. Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O ANLARI ANLATTI

16 senedir güvenlik olarak görev yaptığını belirten Tahsin Alkan, "Çarşamba akşamı görevimi yerine getirdiğim sırada, geç saatlerde sevgilisinin ardından hastaneye gelen sarhoş birisi vardı. Hastane çalışanlarına küfürler etmeye başlayınca müdahale ettik. Şahsı yere yatırıp kelepçe takmak istedim. Bu sırada parmağım ağzına girdi ve ısırdı. Koptuğunu fark ettim. Bu tip olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Şahıs olaydan yarım saat sonra serbest kaldı ve tekrar hastaneye gelerek hastasının başında refakatçi oldu. Bizler de sağlık çalışanları olarak bu gibi mağduriyetleri önleyecek yasalar gelmesini istiyoruz" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Ersin Tatar Donald Trump Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Berk Oktay Cansu Dere İrem Derici
Spor Erol Bulut Caner Erkin Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 17:29:26. #1.14#
title