DHA YURT BÜLTENİ - 14

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YUNAN GEMİSİNİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİ BALIKÇILARDAN BİRİ KAZADAN 4 GÜN ÖNCE SÖZLENMİŞYunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (3)Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını...

YUNAN GEMİSİNİN ÇARPTIĞI TEKNEDEKİ BALIKÇILARDAN BİRİ KAZADAN 4 GÜN ÖNCE SÖZLENMİŞ

Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (3)

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Volkan Vural'ın (20) cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada yakınları sinir krizleri geçirdi. Vural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Vural'ın annesi Fatma Vural, "4 gün önce söz kestik. Ayın 22'sinde kınası olacaktı. Her şeyi hazırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı