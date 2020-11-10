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DHA YURT BÜLTENİ - 14

10.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:49
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Çimento yüklü kamyonun köprüden düşme anı kameralara yansıdıŞANLIURFA'da freni boşalan çimento yüklü kamyon üst geçitten otomobilin üzerine düştü.

Çimento yüklü kamyonun köprüden düşme anı kameralara yansıdı

ŞANLIURFA'da freni boşalan çimento yüklü kamyon üst geçitten otomobilin üzerine düştü. 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Narlıdere Köprülü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ismi ve plakası öğrenilmeyen çimento yüklü kamyon, üst geçitten seyir halindeki 01 ABS 152 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada arkadan gelen 3 ayrı araç da zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobilin içerisinde ve kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Akceylan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla kavşağa giren kamyonun bir otomobile çarparak devrilerek üst geçitten aşağı düştüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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