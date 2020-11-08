DHA YURT BÜLTENİ - 14

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)1 KİŞİ KURTARILDISaros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 3 kişiden Uğur Soydan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde sağ olarak kurtarıldı.

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)

1 KİŞİ KURTARILDI

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 3 kişiden Uğur Soydan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde sağ olarak kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan Soydan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

'DİĞERLERİNE GİDİN'

Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan Uğur Soydan'ın, "Diğerlerine gidin, diğerlerine gidin" diyerek, görevlilere seslendiği duyuldu. İpsala Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Soydan, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Denizde kaybolan tekne sahibi Kemal Abay ile Hasan Soydan'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Enez'e giderek, arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Aksay, kıyıda bekleyen kayıp yakınları ile de görüşüp, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık ekiplerinih tekneye girmesi-Sağlık ekiplerini kurtarılan Uğur Soydan'a müdahalesi-Kurtarılan Uğur Soydan'ın tekneden çıkarılması-Soydan'ın ambulansa taşınması-Ambulansın gidişi-Kabalıktan detaylar-AK Parti Milletvekili Fatma Aksal-Aksal'ın vatandaşlarla konuşmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL-Resul ORUÇOĞLU/ENEZ(Edirne),

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Ağlasun'da otomobiller çarpıştı: 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Ağlasun'dan Isparta yönüne giden Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobille Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğeri araç ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşlerle diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntü-Araçlardan görüntü-Ölen iki kardeşin birlikte fotoğrafı

HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur),

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Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Sinan Kaya (20) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarparak, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kalp masajı yaparak, hayata döndürdüğü Sinan Kaya, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yeriYola savrulan yaralı gençKalp masajı yapan sağlık ekipleriYaralı gencin ambulansa alınmasıKazaya karışan otomobil ve motosikletGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

==============================Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te, nişasta fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada zarara yok açtı.3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olay yeriİtfaiye ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

SAMSUN'da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelen LÖSEV ve Vosvos Kulübü üyeleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için Atakum Sahili'nde konvoy oluşturup, korna çalarak, tur attı. Etkinlikte vosvos araçlarına binen çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

LÖSEV Samsun İl Temsilciği ve Samsun Vosvos Kulübü (SAMVOS), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ortak bir program düzenledi. Program kapsamında LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Haluk Akyel ve üyeler, Atakum Sahili'nde bir araya geldi. Etkinliğe Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Topluluğu üyeleri de katıldı. Lösemi tedavisinin ardından iyileşen çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki balonlarla araçlara binip, oluşturulan konvoyda, korna sesleriyle tur atan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Sahil boyunca düzenlenen farkındalık konvoyunu, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

'22 YILDA İYİLEŞME ORANI ARTTI'

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade eden LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutlamak için bir etkinlik düzenledik. Bu bir haftalık süreçte nasıl sorunlar yaşandığına dikkat çekmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' sloganı ile etkinlikler yaptık. Koronavirüs süreciyle ilgili herkes maske taktığı için bu sene de 'LÖSEV'de her çocuk kahraman' sloganı ile yola çıktık. Lösemi hastası bireylerin tekrar sağlıklarına kavuşmaları, ciddi mücadele gerektiren bir süreçtir. Bu süreci insanlara anlatmak ve farkındalık yaratmak adına bu tarz etkinliklerle insanları bir araya getiriyoruz. Son 22 yıllık süreçte iyileşme oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Lösemili hastalara yönelik yapılan moral artırıcı çalışmaların, iyileşme sürecine ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu hastalıkları hep beraber el ele atlatabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı