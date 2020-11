DHA YURT BÜLTENİ - 14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısında, arama kurtarma ekiplerinin yüreklerini ortaya koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısında, arama kurtarma ekiplerinin yüreklerini ortaya koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Depremzedelere gereken yardımların yapılmaya devam edeceğini vurgulayan Oktay, "İzmir'de bunu bir kez daha gördük. Öldüren deprem değil binalar" dedi. Toplantıda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer aldı.

'CAN KAYBI TOPLAM 51 OLMUŞ DURUMDA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklamada depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e yükseldiğini belirtip, "Kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybettik. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Can kaybı toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY HASAR TESPİT HAKKINDA BİLGİ VERDİKentte hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "1238 binada çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda toplam 23 bin 807 bağımsız bölümümüz, dairemiz var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda bu sayı 365. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız,1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 hasarsız binamız var. Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız. Seferihisar'da herhangi ne yıkık ne ağır ne de orta hasarlı binamız yok. Toplamda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 de az hasarlı binamız var. Toplamda 837 de hasarsız bina tespit edildi" diye konuştu.

'YÜREKLERİNİ BU İŞE KOYARAK ÇALIŞIYORLAR'Hasar tespit çalışmalarının 10 günden önce tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Oktay, vatandaşların hasarlı binalara girmesine izin vermediklerini söyledi. Toplamda 2 bin 76 arama kurtarma personelinin 8 binada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bunlar, Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erdek Apartmanı, Barış Sitesi. Bu 6 alanda, 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, son derece profesyonel şekilde belki dünyanın en profesyonel ekipleri ama profesyonelliğin ötesinde yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar" diye konuştu.

'DEPREMZEDELERE YARDIM'Seferihisar'da oluşan kısmi tsunami nedeniyle 19 teknenin battığını, 23 tekne ve 1 kara aracının da ekipler tarafından kurtarıldığını açıklayan Oktay, kentte meydana gelen depreme ilişkin arama kurtarma çalışmalarında araç ve personel noktasında sıkıntı olmadığını kaydetti. Tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Oktay, "Eşyalarını tamamen kaybetmiş vatandaşlarımıza yönelik gerekse hasarlı olup da kısmen eşyalarında zarar bulunan vatandaşlarımıza dönük orada yardımlarımız devam ediyor. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bunun akabinde de yardımların nasıl olacağını da açıklamış olacağız. Yine kira yardımlarımızın devam edeceğini Cumhurbaşkanımız açıklamışlardı. Burada yıkılan binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük, ağır hasarlı binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük kira yardımlarımız ve taşınma giderlerine ilişkin yardımlarımız olacaktır. Vatandaşlarımızın rahat olmasını, bu eşya ve taşınma konusunda fazla sıkıntı yaşatmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"AFETLERDEN ÖNCE AFETLERİ ÖNLEMEK ZORUNDAYIZöOktay, deprem sonrasında İzmir'e ilk etapta 24 milyon liralık kaynak aktarıldığını, hasarlı binalar hariç tüm binalara elektik ve doğal gaz verildiğini belirtti. Afetlerden önce yapısal olarak afetlere hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Oktay, "Her afet döneminde hatırlatıyoruz ama asıl afetlerden sonra çok daha buna odaklanmamız gerekiyor, İzmir'de bunu bir kez daha gördük. Öldüren deprem değil binalar. Yönetmeliklere göre, yaptığımız teknik çalışmalara göre, hazırlıklarımıza göre, gerek zemin etütleri gerekse binanın teknik çalışmaları tamamlandığında, aslında kendimize, ailemize, çocuklarımıza son derece güvenli bir alan sağlamış olacağız. Aksi takdirde çocuklarımızın mezarını kendi elimizle yapmış oluyoruz. Afetlerden, önce afetlerin getireceği zararı önlemek zorundayız" diye konuştu.

BAKAN KOCA, ENKAZDAN KURTARILAN DEPREMZEDELERİN SAĞIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından hastanelerde tedavi gören yaralıların durumları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin de tesiriyle İzmir'de şartların virüs için elverişli hale geldiğini söyledi. Enkaz altından çıkarılan ve hastanelerde tedavisi süren vatandaşlara müdahalelerisürdüğünü belirten Bakan Koca, "Dün saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, acil şifalar diliyorum. Genç kızımız İnci'yi biliyorsunuz. İnci'nin enkaz altından çıkış süresine hepimiz tanıklık etmiştik. İnci'nin genel durumu iyi, kendilerini ziyaret ettim. Dolaşım bozukluğu yaşanmaması adına fasyotomi dediğimiz küçük bir işlem yapıldı. Organ fonksiyonları ve doku ezilmeleri sebebiyle hastamızı yakından takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz, sağlığına kavuştu, 1, 2 güne taburcu olacak" dedi.Enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın durumunun ise orta düzeyde olduğunu, yoğun bakımda tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Böbrek fonksiyonları düzelmeye başlayan, bacaklarındaki ezilmeye yönelik fasyotomi uygulanan Özışık'ın annesi ve kendisiyle ayrıca görüştüm. Durumunu yakından takip ediyoruz. Doğanlar Apartmanı'nda 3 çocuğuyla enkaz altından çıkarılan Seher Perinçek'in tedavisi devam ediyor. Dün yine kendisiyle görüştüm. Durumu iyiye gidiyor. 10 yaşındaki ikiz kızları 'Ezel' ve 'Elzem' yoğun bakımda, onlarla da yakından görüştüm. Genel durumları iyi. Ne yazık ki 7 yaşındaki kardeşleri 'Umut', enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki diğer kardeşlerine ise maalesef halen ulaşamadık" diye konuştu.

'DEPREMİN DE TESİRİYLE İZMİR'DE ŞARTLAR, VİRÜS İÇİN ELVERİŞLİ HALE GELDİ'Bakan Koca, İzmir'deki deprem nedeniyle koronavirüs tedbirlerinin ihmal edilmiş olabileceğini ifade ederek, "Doğal afetler, bize alışma fırsatı vermeden bir anda gelir. Can kayıplarının acısı, diğer can kayıplarıyla mukayese edilemez. Enkaz altında geçen zaman, hayata mı, ölüme mi yakın bilinemez. Bunlar, zor günler. Bu şoku birlikte atlatacağız. Hatırlatmaktan kaçınamayacağım bir husus var. Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim" dedi. Bakan Koca, konuşmasının sonunda, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun ölümüne de değinerek, "Kıymetli ağabeyim, Burhan hocamızı bu sabah 04.00 saatlerinde kaybettik. Durumunu yakından, özellikle ben takip ediyordum. Burhan ağabeyimize, hocamıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

BAKAN KOCA, 'ÖLÜ SAYISI 55'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Koordinasyon Merkezi'nin ardından Bayraklı'daki çöken Doğanlar Apartmanı'nı ziyaret etti. Apartman enkazında son durumla ilgili yaptığı açıklamada ise Bakan Koca, "Şu an itibariyle 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerimizde 218 vatandaşımız tedavi görüyor. 8 vatandaşımız yoğun bakımda ve 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor. Ayrıca 702 vatandaşımızı taburcu ettik. Ahmet amcamızı ziyaret ettim genel durumu iyi. Kendisiyle de sohbet etme imkanı buldum. AFAD, UMKE, 112 Acil, Kızılay ve STK'lar ile bakanlıklarımızın birimleri yoğun bir gayret içindeler. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı canlı kurtarmak için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Hastanelerimizde de hasta olanları taburcu etme çabası içinde sağlık ordumuz gayretle çalışıyor. Enkaz altında kaç kişi olduğuna dair net bir sayı yok. Hangi daire kimlerin olduğu bilgisi çıkarıldı ancak kesin olmadığı için söylemem doğru olmaz" dedi.

