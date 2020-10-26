DHA YURT BÜLTENİ - 14
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DHA YURT BÜLTENİ - 14

26.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:38
DHA YURT BÜLTENİ - 14

SAMSUN'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜSamsun'da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge...

SAMSUN'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun'da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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