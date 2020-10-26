DHA YURT BÜLTENİ - 14

SAMSUN'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜSamsun'da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge...