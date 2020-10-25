DHA YURT BÜLTENİ - 14

Otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin üzüm bağına uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin üzüm bağına uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Önder Güzel idaresindeki 16 DU 775 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına uçtu. Kazada, Önder Güzel ile annesi Nursal Güzel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Nursal Güzel ve Önder Güzel takla atan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekibi kurtarma çalışması 112 ambulans Kaza yapan otomobil detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA(Sakarya),

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Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişiye gözaltı ESKİŞEHİR'de il Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara rağmen pankart açıp basın açıklaması yapmak isteyen 9 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı İsmet İnönü-1 Caddesi'nde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı caddeye gelen kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca basın açıklaması ve pankart açılmasının yasak olduğu ifade edildi. Ardından açıklama yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi, ifade ve işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Çevik kuvvet polislerinin gelişi-Göstericilerin polis tarafından uyarılması-Polisin göstericilere müdahalesi-Göstericilerin polis aracına bindirilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde yeşil zeytin hasadı başladı. Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinin kilo fiyatı 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor.

Edremit Körfezi'nde kurak geçen yazın ardından geçen haftalarda etkili olan yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürünler eleklerde sınıflandırılırken yeşil zeytinler boylarına göre 4 ile 8 lira arasında fiyatla alınıyor. Elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 2,5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler yeşil zeytin fiyatlarından memnun olduklarını belirtirken, yılın kurak geçmesi nedeniyle salamuralık zeytinin az çıktığını söyledi.

Üretici Mehmet Sarı, "Bu yılın zeytin hasadına başladık. Yörede elekler da açıldı. Fiyatlar fena değil. Ancak, kuraklık nedeniyle zeytin olgunlaşmadı. Havran barajından sulanan yerdeki zeytinler iyi. Yeşil zeytin sayesinde cebimiz para görmeye başladı. Ama bu yıl beklenen randıman yokö dedi. Hayriye Yılmaz da, "Köyümüzde zeytin hasadı başladı. Bu yüzden sakin olan köyümüz hareketlendi. Yeşil zeytin sayesinde insanların cebi para gördü. Yeşil zeytinde yağ oranı düşük olur ama yağı lezzetli olurö diye konuştu.

Zeytin alıcısı Hüseyin Sezer de, "2020 yılı yeşil zeytin hasadına başladık. Yaz kurak geçti. Ama yeşil zeytin gene de iyi. Yeşil zeytin fiyatları boylarına göre 2,5 ile 8 lira arasında değişiyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zeytinlerin ebatlanmasından genel ve detay görüntüler-Fabrikadaki çalışmalardan detay görüntü-Mehmet Sarı röp-Hayriye Yılmaz röp-Hüseyin Sezer röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

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Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı

ÇANAKKALE'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydetti.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak geçen günlerde Gökçeada açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz olarak 23 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, 1 metre 70 santim boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki akyayı 23 metre derinlikte avlarken ve su yüzeyine çıkarırken yaşadığı zorluk ve sonrasında yaşadığı sevinç ise görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Müjdat Turan'ın balığı avlama anından görüntü.Balığın su yüzeyine çıkarılmasından görüntü.Avlanan balığın bota alınmasından görüntü.Müjdat Turan'ın yaşadığı sevinçten görüntü.

Balıktan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Çatı katında mangal yaparken yangın çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde bir apartmanın çatı katında mangal ateşinden yangın çıktı. Yangında çatıdaki odunlar küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde, Derik ilçe merkezindeki Çevizpınar Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Musa Dip'in yaktığı mangaldan sıçrayan alevler odunluğa sıçradı. Dip, yangına müdahale ederek, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, çatı katındaki odunların küle döndüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı