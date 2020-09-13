DHA YURT BÜLTENİ -14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ -14

Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyince polise başvurduZONGULDAK'ta yaşayan Abdullah Kanat (34), iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eşinin mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermediğini iddia etti.

DHA YURT BÜLTENİ -14
13.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:53

Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyince polise başvurdu

ZONGULDAK'ta yaşayan Abdullah Kanat (34), iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eşinin mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermediğini iddia etti. Polise başvuran Kanat, icraya başvurmadığı için çocuğunu yine göremedi.

Kilimli ilçesinde yaşayan Abdullah Kanat, 2018 yılında eşi Ç.K.'den (35) anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti mahkeme kararıyla anne Ç.K.'ye verildi. Abbullah Kanat ise ayın belirli günlerinde çocuklarını görmesine karar verildi. Kanat, ayrıldığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Şikayet dilekçesi veren Kanat'a icraya başvurarak çocuklarını görebileceği ifade edildi. Abdullah Kanat, çocuklarını görmek için icraya başvurması kararına tepki gösterdi. 

İlçe emniyet müdürlüğü çıkışında açıklama yapan Kanat, icra yolunun çocuklarını psikolojisini bozacağını düşündüğünü belirterek, "İki yıl önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım. Elimde çocuğumu görme kararı olmasına rağmen göremiyorum. Eşim sürekli tedbir kararı aldırıyor. Bu durumu benim aleyhime kullanıyor. Kendisine çocuklarımla ilgili mesaj gönderdiğim zaman bunu delil olarak kullanarak şikayette bulunup, mahkemeye sunuyor. Karakolda aldığım bilgiye göre, savcının icra kararı olmadığı için çocuklarımı göremeyeceğimi beyan etmiş. Bunun için 600 TL kadar ücret ödemem gerekiyormuş. Elimde Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin vermiş olduğu karara rağmen çocukları maalesef göremiyorum. Bu konuda mağduriyet yaşıyorum. Adaletten gereken işlemin yapılmasını istiyorum" dedi. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Erol Evgin Fahriye Evcen Gonca Vuslateri
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Fransa Antalya Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ -14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 17:59:14. #1.15#
title