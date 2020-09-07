DHA YURT BÜLTENİ - 14 Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine...

Belediye personelini rehin alan muhtar, adli kontrolle serbest

ADANA'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi.Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Muhtar Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü.'ŞAKA AMAÇLI ÇEKTİK'Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Muhtar Mehmet Akif Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde, 25 yıllık yolumuzu yapacak, diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. DHA muhabirinin ulaştığı Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu.Muhtar Mehmet Akif Işık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana),

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Zeynep'i öldüren boksör sevgili 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu aldırmak istemiş MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, avukatı aracılığıyla 'akıl sağlığı yerinde değildir' raporu almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuru üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği ortaya çıktı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Selim Ahmet Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, tedavi edilip taburcu oldu. Zeynep Şenpınar, toprağa verildi. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun avukatı aracılığıyla 'akıl sağlığı yerinde değildir' raporu almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA