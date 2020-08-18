DHA YURT BÜLTENİ - 14 Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı; mahallede 'karantina' kararı şaşkınlık yarattıTRABZON'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde oturan F.K.

Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı; mahallede 'karantina' kararı şaşkınlık yarattı

TRABZON'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde oturan F.K.'nin büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin Acil Servis'e başvurması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, bahse konu hayvanın etinin şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı ortaya çıktı. Mahalle karantinaya alınarak, çevrede kapsamlı ilaçlama ve aşılama çalışmaları başlatıldı. Mahalle sakinleri, bazı kişilerin uyarı afişlerinde yer alan 'karantina'yı koronavirüs karantinası sandığı için şaşkınlığa yol açtığını söyledi.

İlçeye bağlı, Yemişli Mahallesi'nde F.K., dün büyükbaş hayvanını kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten yiyen yaklaşık 5 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Sağlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde, kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı. Yapılan analizler sonucu, hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Tespitler üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sağlık İlçe Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti. Mahalleye 'Dikkat bu bölge şarbon hastalığı nedeniyle karantina altına alınmıştır' yazılı pankartlar da asıldı. Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve yemleri de imha etti. Karantinaya alınan mahalledeki, küçük ve büyükbaşlar ise koruyucu aşıyla aşılandı. İlçeye küçük ve büyükbaş hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

'ŞARBON KARANTİNASINI KORONAVİRÜS SANIYORLAR'Karantinaya alınan mahalle sakinleri, bazı kişilerin uyarı afişlerinde yer alan 'karantina'yı koronavirüs karantinası sandığı için şaşkınlığa yol açtığı söyledi. Mahallede esnaflık yapan Ali Kemal Durgun "Şarbon vakası bizim mahallede ama bulunduğumuz noktaya 700 metre yukarıda bir yerde gerçekleşiyor. Buraya da bir pankart asıyorlar 'şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alınmıştır' diye. Ancak bunu gören vatandaşlar sadece karantina kısmına odaklanıyor koronavirüs nedeniyle. Şarbon kısmını kimse okumuyor, 'Karantina mı var, dışarı çıkmayacak mıyız, ne oldu?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Vatandaşlar paniğe kapıldı, bu pankart yetkililerin tam olarak bir açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Arslan Aktaş da, karantina ile ilgili kapsamlı açıklamanın yapılmasının faydalı olacağını söyleyerek, "Yetkililer bir şey söylemediler ama mahalleye bu pankartı asmışlar. Bir karantinadan bahsediliyor ama tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA