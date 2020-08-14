DHA YURT BÜLTENİ - 14 Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, 4 gündür aranıyorORDU'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor.

Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, 4 gündür aranıyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 10 Ağustos günü arkadaşlarıyla gittiği Çaka Plajı mevkisinde denize giren Mehmet Zencirci, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahile gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mehmet Zencirci için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile arama çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin 4 gün süren çalışmalarında, Zencirci'ye ulaşılamadı. Ekiplerin arama çalışmaları bugün de sürdürürken, kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye mobil mutfak konuşlandırılıp, Şanlıurfa'dan gelen gencin yakınlarına ikramda bulunuluyor.'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'Oğlundan gelecek haber i bekleyen baba Kasım Zencirci, "Devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ediyorum. Lütfen benim çocuğumu bulsunlar. Ciğerim yandı, dayanacak gücüm kalmadı. Yeter ki bana çocuğumu versinler" dedi.

Kayıp gencin kuzeni Eyüp Yeter de, "Bugün 4'üncü gün ama bir sonuç alamadık. Herkes çok ilgili teşekkür ediyoruz. Ama bizim burada kalma gibi bir niyetimiz yok. Sadece Mehmet'imizi alıp memleketimize götürmek istiyoruz. Gerekenin yapılması için yalvarıyoruz; onu Karadeniz'den alıp toprağına kavuşturalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA