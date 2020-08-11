DHA YURT BÜLTENİ-14
Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar (2)AYDER YOLU ULAŞIMA AÇILDIRize'de, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Ayder Yaylası yolu, ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
11.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:01
Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar (2)
AYDER YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Rize'de, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Ayder Yaylası yolu, ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Çayırdüzü köyünde çay topladıkları sırada bahçede mahsur kalanlar ise kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtuldu.
Kaynak: DHA