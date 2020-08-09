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Gelibolu'da orman yangını (3)VALİ AKTAŞ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangını bölgesine gelen Vali İlhami Aktaş incelemelerde bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
09.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:17

Gelibolu'da orman yangını (3)

VALİ AKTAŞ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangını bölgesine gelen Vali İlhami Aktaş incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Aktaş şunları söyledi:  

"Gelibolu ilçemizin Sütlüce köyü yakınlarında başlayan arazi ve orman yangınımız, orman teşkilatımızın yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar çok şükür bir can kaybımız yok. Bir miktar arazi ve ağaç kaybımız var. Ekipler bunun büyüklüğünü ölçüyorlar. Köyü tehdit eden bir durum söz konusu değil, yangın ilk başladığında biraz sıkıntı vardı ancak şu an itibariyle böyle bir durum yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı, bir sıkıntı gözükmüyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),

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Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü (2) KAYIP GENCİN YAKINLARI BOTA EL KOYDUAntalya'da su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi. Kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu iddia eden kayıp gencin yakınları, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın botuna el koydu. Arama çalışmalarını kendilerinin sürdüreceğini söyleyen aile fertleri, tek tek suya atlayarak botla arama yaptı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen gencin yakınları, botu İHH yletkililerine teslim etti.

'4 GÜN OLDU BİR CAN GİTTİ'Kayıp gencin ağabeyleri Burhan Andariman, ilk gün kurtarma ekiplerinin 3 saat sonra olay yerine geldiğini belirterek, "O gün yarım saat çalıştılar ama 4 saat çalıştıklarını söylediler. Ertesi günü geldiler. Bu kez de tüplerinin bittiğini belirttiler. Kanaldaki suyu azalttılar ama yine de jandarma dışında kimse suya girmedi. Bir kedi köpek suya düşüyor. Drone bile kaldırılıyor. 500 kişi geceli gündüzlü çalışıyor. Burada 4 gün oldu bir can gitti. 17 yaşındaki bir genç gitti. Yazık günah" dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ailenin kurtarma ekiplerini izlemesiAile bireylerinin toplanıp kurtarma ekiplerine tepkisiİHH botuna el koymalarıİHH botundan suya atlamalarıYakınlarının feryatlarıÇevik kuvvet polmisinini gelişiKayıp gencin yakınlarının bottaki eyleminden detay

Haber- Kamera: süleyman Ekin/ANTALYA,

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Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale, helikopterle kurtarıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya yuvarlanması sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulunduktan sonra bulunduğu yerden helikopterle hastaneye kaldırdı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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