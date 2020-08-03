DHA YURT BÜLTENİ - 14 Adana'da su kuyusunda mahsur kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı - YenidenADANA'nın Karaisalı ilçesinde Haluk Karahan, su kuyusu açarken mahsur kaldı.

Adana'da su kuyusunda mahsur kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı - Yeniden

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Haluk Karahan, su kuyusu açarken mahsur kaldı. Karahan'ı kurtarmak için kuyuya giren eşi, kardeşi ve oğlu da kuyudan çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan Haluk Karahan, 25 metreye ulaştığında metan gazından etkilendi. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Havva Karahan da kuyuya girdi. Yengesinin de kuyudan çıkamadığını gören Haluk Karahan'ın kardeşi Sefa Karahan ile Haluk Karahan'ın oğlu Ömer de kuyuya girdi. Kuyuda mahsur kalan ve bir süre çıkmayan 4 kişiyi fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CESETLERE ULAŞILDIOlay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyunun giriş kısmının dar olmasından dolayı bir süre girişte zorlanan ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Haluk Karahan, kardeşi Sefa Karahan, eşi Havva Karahan ile oğlu Ömer Karahan'ın cesedine ulaştı.

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Kaynak: DHA