DHA YURT BÜLTENİ - 14 AHMETLİ'DEKİ YANGINDA ARAZÖZ KAZASI; YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDUManisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözdeki yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37),...

AHMETLİ'DEKİ YANGINDA ARAZÖZ KAZASI; YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözdeki yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi. Yaralanan 3 orman işçisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Kaynak: DHA