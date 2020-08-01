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DHA YURT BÜLTENİ-14

Bornova'da otluk ve makilik alanda yangın İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-14
01.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:28

Bornova'da otluk ve makilik alanda yangın 

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın. saat 15.00 saatlerinde Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce itfaiyeye aradık. Tabi alevleri görünce tedirgin olduk. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi. Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da kısa sürede müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-İzleyenerden görüntü-Helikopterden görüntü-Genel ve detay görüntüHaber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Bodrum'da makilik alanda yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda çıkan rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına müdahale ediliyor.Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiindeki otluk ve makilik alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangından görüntüHaber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

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Otomobil, alev topuna döndü

KONYA'nın Taşken ilçesinde seyir halindeki otomobil, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alev topuna döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Olay, bugün Taşkent- Ermenek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Sürücü aracı yol kenarına durdurup çevredekilerin de yardımıyla söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Otomobil alev topuna dönerken o anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.  Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. 

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Kaynak: DHA

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